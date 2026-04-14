FOTO Sarah Michelle Gellar se proslavila kao Buffy, a evo kako se glumica mijenjala do danas

Sarah Michelle Gellar proslavila se kao "Buffy: ubojica vampira", a ova glumica poznata je po ulogama u hororima. Njezin talent otkriven je dok je još bila djevojčica, a pred kamerama je još i danas. Dugo je u braku s kolegom Freddiejem Prinzeom Jr.-om s kojim ima dvoje djece. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Sarah Michelle Gellar rođena je 14. travnja 1977. godine u New Yorku. Imala je sedam godina kada su joj se roditelji rastali, a odgojila ju je majka. S ocem više nikada nije imala odnos.
Glumica je u intervjuima komentirala kako su ju često maltretirali u srednjoj školi. Istaknula je kako je bila drugačija od ostale djece jer njezina obitelj nije bila bogata. Čitavo školovanje je radila.
Otkrio ju je agent kada je imala četiri godine dok je s majkom bila u restoranu na Manhattanu. Prvi film u kojem se pojavila bio je "An Invasion of Privacy" iz 1983. godine, a onda je oduševila redatelje i producente.
Tijekom odrastanja je često bila u reklamama, a pojavila se i u showu "Late Night with David Letterman". Glumila je i u kazališnim predstavama, a na televiziji je debitirala 1993. godine u sapunici "All My Children". Mnogi su ju hvalili, a za ulogu Kendall Hart je s 18 godina dobila i nagradu Emmy.
Od 1997. godine je glumila "Buffy: ubojicu vampira", iako je inicijalno na audiciju došla za drugu ulogu. Producenti su bili oduševljeni njezinim nastupom te su joj dali naslovnu ulogu. Serija je imala sedam sezona i 144 epizode.
Za ulogu Buffy Summers dobila je brojna priznanja uključujući četiri Teen Choice nagrade, nominaciju za Zlatni globus i mnoge druge.
Dok je glumila Buffy, pojavila se i u brojnim drugim projektima. Film "Znam što si radila prošlog ljeta" iz 1997. godine bio je veliki hit te je učvrstio njezin status zvijezde.
Uspješni niz nastavila je filmom "Okrutne namjere" iz 1999. te je bila jedna od najpoznatijih glumica na prijelazu milenija. U to se vrijeme pojavila i kao gošća u seriji "Seks i grad". Dvije godine kasnije utjelovila je Daphne Blake u filmu "Scooby Doo".
"Suburban Girl" i "The Air I Breathe" samo su neki od filmova u kojima je nastavila graditi karijeru. Okušala se u raznim žanrovima.
Gellar je 2009. godine objavila da uzima pauzu od glume kako bi se posvetila obitelji.
Supruga Freddieja Prinzea Jr.-a upoznala je na setu filma "Znam što si radila prošlog ljeta", a vezu su započeli nekoliko godina kasnije.
Par je glumio u nekoliko filmova zajedno, a vjenčali su se u Meksiku 2002. godine. U to su vrijeme bili na glasu kao najpopularniji par na svijetu.
Svoju privatnost drže dalje od očiju javnosti, a zajedno imaju dvoje djece. Žive u Los Angelesu, gdje Sarah Michelle Gellar i dalje aktivno glumi.
