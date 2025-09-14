FOTO Scooter u Zagrebu: Ikone europske rave scene nastupile na Fair Festu na Velesajmu

Legendarni njemački techno sastav Scooter prvi je put nastupio u Zagrebu kao veliko finale Fair Festa koji se održao na Zagrebačkom velesajmu. Uz Indiru Forzu, nekadašnju pjevačicu grupe Colonia, i nastupe DJ Kneže i DJ Krnye pripremili su pravi rave spektakl za završetak ljeta, a sve je bilo popraćeno nezaboravnim light showom.

Sastav Scooter osnovan je još 1993. godine u Hamburgu, a njihova pjesma 'Hyper Hyper' odmah je skočila na drugo mjesto njemačke ljestvice singlova te je prodana u više od 750 000 primjeraka i tako je označila prekretnicu u svijetu techno glazbe, koju je iz underground klubova lansirala u sam vrh mainstreama. Tijekom više od 30 godina svoje karijere postali su sinonim za rave kulturu, a njihove energične izvedbe popraćene izvanrednim scenskim efektima, pirotehnikom, plesačima i neprestanom interakcijom s publikom već godinama stvaraju jedinstvenu atmosferu, kakvu smo sinoć mogli vidjeti i na Zagrebačkom velesajmu.

- To je glazba moje mladosti, mislim da mi je najviše ostala u sjećanju njihova pjesma 'How Much Is The Fish?', u srednjoj školi stalno smo ih slušali i ovaj koncert je za mene sada svojevrstan povratak u te mlade dane. Jako mi je drago što napokon nastupaju u Zagrebu - rekla nam je jedna posjetiteljica koncerta.

- Idem prvenstveno zato što mislim da mi je sad možda zadnja prilika da čujem dobar, stari techno, pogotovo kada se uzmu u obzir godine izvođača, a i moje godine. Mislim da je ovo super prilika, blizu je i nema smisla takvu priliku propustiti. Obožavam ih još od srednjoškolskih dana, sjećam se kako sam si čak i kad sam učila puštala njihovu glazbu, pogotovo pjesmu 'Nessaja' koja mi je do danas ostala najdraža - nadovezala se njezina prijateljica.

Publiku je najprije dobro zagrijala Indira Forza, a kada se Scooter popeo na pozornicu, ljudi su ih dočekali vrištanjem.

- Dobra večer, Zagreb! Are you ready to rave? Are you ready for the sound of Scooter? - bile su riječi kojima su članovi Scootera pozdravili prisutne i započeli s nastupom.

Hipnotizirajući zvuk i brzi ritmovi popraćeni vatrom, blještavim svjetlima, dimom i brzim slikama koje su se mogle vidjeti na ekranu u tren oka stvorili su kolektivnu euforiju među publikom koja je čitavo vrijeme bila na nogama i skakala u ritmu glazbe toliko energično da je tlo počelo vibrirati. Zagrebački velesajam tako je u jednoj večeri postao epicentar europske rave scene, a svi prisutni uživali su u ritmu hardcore beatova, stroboskopskoj ekstazi i eksplozivnoj, neukrotivoj energiji koju je Scooter donio na scenu. Kako su i sami rekli:

- Life can be hard, but Scooter is harder!