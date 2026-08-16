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ODMARA NA MORU

Neda Ukraden za 76. rođendan pozirala u kupaćem: 'Ne brojim godine nego sretne trenutke'

Piše 24sata,
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Neda Ukraden za 76. rođendan pozirala u kupaćem: 'Ne brojim godine nego sretne trenutke'
Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Neda Ukraden danas slavi 76. rođendan, a tom prigodom objavila je na Instagramu fotografiju iz Boke Kotorske gdje trenutno odmara u pauzi od mnogobrojnih ljetnih nastupa.

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Neda Ukraden danas slavi 76. rođendan, a tom prigodom objavila je na Instagramu fotografiju iz Boke Kotorske gdje trenutno odmara u pauzi od mnogobrojnih ljetnih nastupa. 

- Još jedna godina, a u srcu mi je još vise ljubavi, uspomena i zahvalnosti. Ne brojim godine, brojim trenutke koji su me učinili sretnom. Zahvalna sam za svaki novi dan, za svoju obitelj, prijatelje, svoju publiku i sve vas koji ste godinama uz mene. Život je najljepši kada ga živiš punim plućima - napisala je pjevačica ispod fotografije na kojoj pozira uz more, u crnoj haljinici ispod koje se vidi plavi kupaći kostim. Fanovi su joj u komentarima uputili najljepše želje te komentirali kako blista. 

Rođendan je pjevačica u subotu proslavila u društvu kćeri Jelene, troje unuka i prijatelja koji su joj pomogli ugasiti svijeće na torti. 

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I prošle godine, pjevačica je rođendna proslavila na moru i oduševila fotografijom u kupaćem kostimu.

- Danas slavim ljubav, radost i zahvalnost - Bogu i svima koji su mi pružili ljubav i podršku da se danas, sretna i okružena mojim najmilijima, radujem! Živjeli! - napisala je tada. 

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