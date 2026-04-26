FOTO Sjećate se serije 'Girls'? Evo gdje su glumci sad i što rade

Seriju "Girls" kreirala je Lena Dunham koja u njoj ima i glavnu ulogu, a kroz šest sezona serija je prikazala četiri mlade žene koje žive u New Yorku i pokušavaju pronaći vlastiti životni put. Uz Dunham koja se pojavila kao Hannah Horvath, u seriji glume Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet, Adam Driver i Andrew Rannells. Pogledajte gdje je glumačka postava danas
Lena Dunham osmislila je seriju "Girls" kako bi publici ponudila realističniji prikaz života mladih žena u dvadesetima koje žive u New Yorku. Serija je premijerno prikazana na HBO-u 2012. godine, a cijela priča vrti se oko četiri prijateljice te njihove uspone i padove.
Lena Dunham u seriji "Girls" glumi ambicioznu spisateljicu Hanu Horvath. Uskoro će proslaviti 40. rođendan, a često je u intervjuima komentirala kako je ponosna na seriju, na kojoj je radila u svojim dvadesetima.
Za ulogu je dobila nekoliko nominacija za nagradu Emmy i dvije nominacije za Zlatni globus.
Godine 2014. objavila je svoju prvu knjigu, a njezini novi memoari "Famesick" podigli su mnogo prašine zbog brojnih detalja iz privatnoga života.
U memoarima je između ostaloga otkrila kako ju je maltretirala dadilja još dok je bila djevojčica. Dunham je otvoreno pričala o borbi s težinom, opsesivno-kompulzivnim poremećajem, a za časopis Vogue je napisala esej u kojem je komentirala borbu s endometriozom.
Dunam je privatno dugo godina bila u vezi s Jackom Antonoffom, osnivačem benda Bleachers i gitaristom benda fun. U memoarima je govorila i o njihovoj vezi. Luisa Felbera upoznala je preko zajedničkih prijatelja 2021. godine, a vjenčali su se nekoliko mjeseci nakon što su se upoznali.
Allison Williams utjelovila je Haninu najbolju prijateljicu Marnie Michaels. Gledatelji su ju ili obožavali ili mrzili, a Williams je kroz intervjue komentirala kako to potpuno razumije.
- Dugo sam imala vlastite borbe o potezima Marnie jer je to nešto što mi se zaista ne sviđa kod nje. Imala sam averziju prema njoj zbog kršenja "ženskog kodeksa" kada je počela hodati s bivšim dečkom svoje prijateljice - rekla je Williams za LA Times 2014. godine.
Nakon "Girls", Williams je glumila u nizu serija i filmova kao što su "Get Out", "M3GAN" i "Fellow Travelers", a posljednji u nizu hit filmova bio je "Regretting You" objavljen prošle godine.
Allison Williams je bila u braku s Rickyjem Van Veenom od 2015. godine, a Tom Hanks ih je vjenčao. Razišli su se 2019.
Njemačkog glumca Alexandera Dreymona upoznala je nakon razvoda, a 2022. su se zaručili. Vjenčali su se godinu nakon na privatnoj ceremoniji, a vijest i svadbi u medije je procurila tek prošle godine.
Poznata po slobodnom duhu skupine djevojaka iz serije "Girls", Jessu Johansson utjelovila je Jemima Kirke. Glumica inače danas slavi 41. rođendan.
Poput svog lika, Kirke je naučila vrijedne lekcije tijekom svog vremena u seriji. „U glumi se uvijek pitaš zašto radiš stvari, zašto donosiš odluke koje donosiš“, otkrila je Kirke, koja propast svog sedmogodišnjeg braka pripisuje glumi.
Vezu s australskim glazbenikom Alexom Cameronom započela je 2017. godine, a on je o tom odnosu napisao i album "Miami Memory". Par se razišao nekoliko godina kasnije.
Kirke je privatno bliska prijateljica s Lenom Dunham, a sprijateljile su se dok su bile u srednjoj školi.
Nakon "Girls" pojavila se u serijama kao što su "Sex Education" i "Conversations with Friends".
Zosia Mamet utjelovila je Shoshannu Shapiro, Jessinu brbljavu rođakinju koja je opsjednuta modom.
- Mislim da ste je tijekom prve dvije ili tri sezone vidjeli kako se vodi onim što je nekako mislila da bi trebala željeti, i mislim da je dio odrastanja to što počnete razmišljati: 'Što želim? Što zapravo želim od ovog života?' - rekla je glumica o liku koji je utjelovila. U petoj sezoni, Shoshanna odlučuje spakirati se i preseliti u Japan zbog posla iz snova u nastojanju da „ima odraslu život“.
Otkako je serija "Girls" završila, Mamet je glumila uz Kaley Cuoco u seriji "The Flight Attendant" te je objavila prvu knjigu eseja u studenom 2022. godine.
Na početku snimanja serije pokrenula je i glazbeni projekt "The Cabin Sisters", s kojim je nekoliko puta nastupala na koncertima. Dvije godine kasnije oformila je bend Chacha.
S glumcem Evanom Jonigkeitom započela je vezu 2013., a par je stao pred oltar tri godine kasnije.
Adama Sacklera utjelovio je Adam Driver, glumac koji je nakon serije "Girls" imao najveće projekte u karijeri.
Snimanje svoje posljednje scene u seriji nazvao je "gorko-slatkim" i nadrealnim. "Ne mislim da će me to stvarno pogoditi do sljedećeg ljeta kada to ne budem radio", rekao je Driver 2016. godine.
Nakon Adama Sacklera, Driver je utjelovio Kyla Rena, nasljednika Dartha Vadera u novijoj trilogiji "Ratova zvijezda", osvojio je nominacije za Oscara za filmove "BlacKkKlansman" i "Marriage Story", a briljirao je i u filmovima "House of Gucci," "White Noise" i "65".
Driver je u braku s partnericom Joanne Tucker od 2013. godine, a 2023. objavio je da da su dobili drugo dijete. Privatnost drže podalje od medija.
Driver je u više navrata rekao da ne voli gledati ili slušati vlastite nastupe te je odlučio odustati od radijskog intervjua za NPR-ov "Fresh Air" nakon što mu je voditelj pustio isječak iz filma "Marriage Story".
Andrew Rannells u seriji "Girls" pojavio se kao Elijah Krantz, Hanin najbolji prijatelj.
„Svi su bili nestrpljivi vidjeti kako će se stvari završiti i znam da smo svi bili jako zadovoljni“, rekao je Rannells za People o posljednjoj sezoni serije. „Svi imamo čvrste, kohezivne završetke. Osobno sam bio jako zadovoljan s Elijahovim.“
Otkako je serija završila sa snimanjem, Rannells se uglavnom posvetio glumi na kazališnim daskama te se pojavio u nekoliko predstava na Broadwayju.
Glumac je otvoreno govorio i o svojoj seksualnosti, a komentirao je kako mu je još u srednjoj školi bilo jasno da je homoseksualac. Imao je 18 godina kada je sve rekao i svojoj obitelji, a rekao je da nitko nije bio iznenađen.
Od 2019. godine je u vezi s glumcem Tucom Watkinsom, a upoznali su se dok su radili na istoj predstavi. Žive na relaciji New York - Los Angeles.
