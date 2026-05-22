FOTO Skidala se do kraja, a kažu da s njom nije lako raditi: Ovo su sve faze Naomi Campbell

Naomi Campbell jedna je od najutjecajnijih i najprepoznatljivijih žena u povijesti modne industrije. Danas slavi 56. rođendan, a u galeriji provjerite kako se mijenjala tijekom karijere.
Naomi Campbell rođena je 22. svibnja 1970. godine u Londonu, a odrasla je uz majku, plesačicu jamajčanskog podrijetla, dok identitet njezina oca nikada nije javno otkriven. Još kao djevojčica pokazivala je interes za umjetnost i nastupanje pa je pohađala školu Dunraven, London Academy for Performing Arts te prestižnu školu Italia Conti Academy.
Prije nego što je postala svjetski poznata manekenka, Naomi se pojavljivala u glazbenim spotovima slavnih izvođača poput Boba Marleyja i grupe Culture Club.
Već s 15 godina potpisala je ugovor s modeling agencijom Synchro, čime je započela njezina iznimna karijera. Vrlo brzo postala je jedno od najtraženijih lica modne scene, a povijest je ispisala kao prva tamnoputa žena koja se pojavila na naslovnicama francuskog i britanskog Voguea te magazina Time.
Njezina egzotična ljepota, visoka figura i snažna pojava otvorile su joj vrata suradnji s najvećim modnim imenima.
Naomi Campbell nije bila samo zvijezda modnih pista, nego i zaštitno lice brojnih luksuznih kampanja, uključujući modne i kozmetičke brendove poput Ralph Lauren i François Nars. Pozirala je i za provokativnije projekte, među kojima se posebno ističu časopis Playboy te knjiga Sex pjevačice Madonna.
Nakon uspjeha u svijetu mode, Campbell se okušala i u glumi te glazbi. Najveći glazbeni uspjeh ostvarila je u Japanu, gdje je pjesma „Love and Tears” iz 1994. godine postala veliki hit. Iako je njezin album "Baby Woman" prodan u više od milijun primjeraka, kritičari nisu bili impresionirani.
Tijekom tog razdoblja pojavila se i u nekoliko filmova i glazbenih spotova, uključujući "Cool as Ice" te romantičnu komediju "Miami Rhapsody". Također je 1994. godine sudjelovala u pisanju romana Swan, a dvije godine kasnije objavila je i vlastitu fotomonografiju.
Osim što je gradila karijeru u svijetu zabave, Naomi Campbell pokazala se i kao ambiciozna poslovna žena. Godine 1999. pokrenula je liniju ženskih parfema, a 2002. osnovala je tvrtku NC Connect, specijaliziranu za lifestyle brending i organizaciju događanja.
Iako je njezina profesionalna karijera bila impresivna, privatni život često je punio naslovnice tabloida.
Campbell je tijekom godina stekla reputaciju osobe nagle naravi te je više puta bila upletena u incidente povezane s fizičkim i verbalnim sukobima. Posebno su odjeknuli slučajevi iz 2000., 2007. i 2008. godine, kada je bila optužena za napade na zaposlenike i policijske službenike.
Nakon jednog incidenta u New Yorku, u kojem je mobitelom pogodila svoju kućnu pomoćnicu, osuđena je na društveno koristan rad, pokrivanje medicinskih troškova i pohađanje programa kontrole bijesa.
Unatoč kontroverzama, Naomi Campbell ostala je iznimno utjecajna figura u modi i popularnoj kulturi. Godine 2013. pokrenula je vlastiti reality show "The Face", u kojem je bila mentorica i producentica mladim modelima. Kasnije je sudjelovala i u australskoj verziji emisije.
Uz televizijske projekte, Naomi je pokrenula i YouTube kanal "Being Naomi" te nastavila suradnje u modnoj industriji, uključujući kampanju za kozmetički brend NARS 2019. godine.
Ipak, osim po modi i glamuru, poznata je i po humanitarnom radu. Bila je bliska prijateljica bivšeg južnoafričkog predsjednika Nelson Mandela te je kroz svoju humanitarnu organizaciju Fashion for Relief prikupila milijune dolara pomoći za žrtve katastrofa poput uragana Katrina, terorističkih napada u Mumbaiju i potresa i tsunamija u Japanu.
Privatno su je povezivali s brojnim poznatim muškarcima, među kojima su Mike Tyson, Robert De Niro, Usher i Adam Clayton.
U svibnju 2021. godine Naomi Campbell iznenadila je javnost objavom da je postala majka djevojčice, čime je otvorila novo poglavlje svojega života.
