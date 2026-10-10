FOTO Skinula 21 kilogram: Seka Aleksić pokazala savršenu liniju

Seka Aleksić otkrila je da je izgubila čak 21 kilogram. Na koncertu kolegice Indire Radić pokazala je novu figuru, a uskoro će ju hrvatski fanovi vidjeti uživo u Areni Zagreb, gdje u studenom ima dva koncerta
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Seka Aleksić u posljednjih je nekoliko mjeseci napravila veliku fizičku transformaciju. Pjevačica je otkrila da je ukupno izgubila čak 21 kilogram, a kaže da joj je sada cilj održavati težinu.
| Foto: Antonio Ahel
Seka Aleksić u posljednjih je nekoliko mjeseci napravila veliku fizičku transformaciju. Pjevačica je otkrila da je ukupno izgubila čak 21 kilogram, a kaže da joj je sada cilj održavati težinu. |
Foto: Antonio Ahel
Seka Aleksić u posljednjih je nekoliko mjeseci napravila veliku fizičku transformaciju. Pjevačica je otkrila da je ukupno izgubila čak 21 kilogram, a kaže da joj je sada cilj održavati težinu.
| Foto: Antonio Ahel
„Skinula sam 21 kg. Sad trebam na održavanje“, rekla je Seka za Telegraf.rs i priznala da joj je pomalo neugodno zbog te faze. Dodala je da bi voljela izgubiti još najviše kilogram ili dva jer ne želi biti pretjerano mršava.
| Foto: Antonio Ahel
Vitku liniju pokazala je na koncertu svoje kolegice Indire Radić, a uskoro će i u Zagrebu jer ju u Areni Zagreb čekaju dva koncerta, 6. i 7. studenog
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Seka ne skriva da je u procesu mršavljenja koristila lijek za regulaciju tjelesne težine, ali naglašava da ga nije uzimala na svoju ruku. Nakon pregleda kod endokrinologa otkrivena joj je inzulinska rezistencija, a terapiju je počela uz liječnički nadzor.
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
„Da ljudi ne bi lupetali, ja sam rekla da sam koristila lijek za mršavljenje i dalje ga koristim, nema se tu što lagati“, otvoreno je rekla Seka, dodajući da ne podržava uzimanje takvih lijekova bez savjeta liječnika.
| Foto: Antonio Ahel
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
No lijek nije bio jedina promjena. Seka je posljednjih šest mjeseci ozbiljno trenirala, a posebno radi vježbe snage, boks i dizanje utega.
| Foto: Instagram
Foto Zen
„Nije došlo ništa preko noći“, poručila je Seka. Otkrila je da je kilograme počela skidati u siječnju te da je gubila otprilike dva do dva i pol kilograma mjesečno, što smatra zdravijim tempom od naglog mršavljenja.
| Foto: Telegraf.rs
Foto Marijan Delija/24 sata
Seka je o svojoj transformaciji govorila i nekoliko mjeseci ranije, kada je otkrila da je zbog inzulinske rezistencije, uz terapiju, promijenila način prehrane i počela redovito trenirati. Tada je naglasila da se ništa nije dogodilo „preko noći“, nego da je riječ o kombinaciji više promjena.
| Foto: Telegraf.rs
Foto Ivica Galovic/Vecernji list
„Napravila sam velike promjene u svom životu i to nikako nije bio samo jedan potez. To je kombinacija više stvari i nije se desilo preko noći, nego malo po malo“, rekla je Seka ranije ove godine, kada je govorila o svojoj višemjesečnoj transformaciji.
| Foto: Telegraf.rs
Foto Boris Scitar/PIXSELL
Foto Antonio Ahel
Foto Telegraf.rs
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto antonio ahel
Foto antonio ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto M.A.
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto A.H./ATAImages/PIXSELL
Foto A.H./ATAImages/PIXSELL
Foto Zen/ATAImages/PIXSELL
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Foto G.G./ATAImages/PIXSELL
Foto Marijan Delija/24 sata