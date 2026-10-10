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USKORO DOLAZI U ZAGREB

FOTO Skinula 21 kilogram: Seka Aleksić pokazala savršenu liniju

Seka Aleksić otkrila je da je izgubila čak 21 kilogram. Na koncertu kolegice Indire Radić pokazala je novu figuru, a uskoro će ju hrvatski fanovi vidjeti uživo u Areni Zagreb, gdje u studenom ima dva koncerta
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Breograd: Seka Aleksić na koncertu Indire Radić
Seka Aleksić u posljednjih je nekoliko mjeseci napravila veliku fizičku transformaciju. Pjevačica je otkrila da je ukupno izgubila čak 21 kilogram, a kaže da joj je sada cilj održavati težinu. | Foto: Antonio Ahel
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Seka Aleksić u posljednjih je nekoliko mjeseci napravila veliku fizičku transformaciju. Pjevačica je otkrila da je ukupno izgubila čak 21 kilogram, a kaže da joj je sada cilj održavati težinu. | Foto: Antonio Ahel
Komentari 7

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