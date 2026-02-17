FOTO Slavna ljepotica imala je problema s poznatim bivšima, a nije skrivala da je išla 'pod nož'

Manekenka, glumica i TV zvijezda Denise Richards dugi niz godina puni medijske stupce svojim ulogama, ali i privatnim životom. Bila je u braku s Charliejem Sheenom s kojim ima dvije kćeri, a ponovno je stala pred oltar s Aaronom Phypersom, s kojim je lani bila na sudu zbog burnog razvoda. Danas slavi 55. rođendan.
Denise Richards rođena je u Illinoisu 17. veljače 1971. godine. Ondje je i odrasla, a s obitelji se preselila u Kaliforniju kada je imala 15 godina, gdje je završila srednju školu.
Još u srednjoj školi je proglašena za najljepšu učenicu, a nakon što je maturirala zaposlila se kao manekenka te je nerijetko putovala u Pariz, New York i Tokio zbog snimanja reklama.
Richards se 90-ih pojavila u nekoliko filmova i serija među kojima su "Seinfeld", "Beverly Hills" i "Melrose Place". Nakon što je glumila u erotskom trileru "Wild Things", dobila je mnoge pohvale na račun svog angažmana te je dospjela u centar pažnje medija.
Nakon niza uspješnih uloga 1999. je postala Bondova djevojka u filmu "Svijet nije dovoljan", kada je poznatog tajnog agenta glumio Pierce Brosnan. Neki su smatrali da nije dobar izbor za tu ulogu te se neko vrijeme borila s negativnim komentarima u medijima.
Na prijelazu milenija osvojila je svijet s nekoliko uloga, a gostovala je i u seriji "Prijatelji". Uz bivšeg supruga Charlieja Sheena pojavila se u nekoliko projekata, uključujući seriju "Dva i pol muškarca".
Godine 2008. pokrenula je vlastiti reality show "Denise Richards: It's Complicated", a sudjelovala je i u američkoj varijanti showa "Ples sa zvijezdama".
I danas je aktivna u glumi, a osim mnogih žanrovski različitih filmova i serija, bila je i u showu "The Real Housewives of Beverly Hills". Reality emisije su joj među dražima, ako uzmemo u obzir činjenicu da je i prošle godine imala vlastiti show "Denise Richards & Her Wild Things".
Denise Richards pojavila se na naslovnicama mnogih časopisa tijekom karijere, no najupečatljivija je svakako naslovnica Playboyja iz prosinca 2004. na kojoj je pozirala gola. Golotinja joj nikada nije bila problem, a i danas na društvenim mrežama pozira u izazovnim izdanjima. Bila je i na nekoliko listi najseksi žena svijeta poput one časopisa FHM.
Priznala je da je bila na plastičnoj operaciji kako bi povećala grudi, no isto tako je rekla da je to i požalila kasnije te da je implantate maknula. Stručnjaci tvrde kako je bila na još nekoliko zahvata, no glumica to nije komentirala.
U lipnju 2002. udala se za Charlieja Sheena s kojim je dobila dvije kćeri. Papire za razvod predala je dok je još bila trudna s drugim djetetom, a zatražila je i zabranu prilaska te je tvrdila da joj je prijetio smrću.
Bivši par se pomirio 2012. godine te su javno pričali da im je cilj zajedno odgajati djecu, no ljubavnu vezu nikada nisu obnovili. Richards je 2011. posvojila treću kćer kao samohrana majka.
Vezu s Aaronom Phypersom započela je dok je on još službeno bio i braku s njezinom kolegicom Nicollette Sheridan. Vjenčali su se u Kaliforniji 2018., a lani su predali papire za razvod.
Phypers je medijima pričao kako Richards ima problema s ovisnostima, a ona je govorila da joj je prijetio smrću te da ju je maltretirao. Policija mu je zbog optužbi odredila zabranu prilaska bivšoj supruzi.
