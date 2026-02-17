Obavijesti

FOTO Slavna ljepotica imala je problema s poznatim bivšima, a nije skrivala da je išla 'pod nož'

Manekenka, glumica i TV zvijezda Denise Richards dugi niz godina puni medijske stupce svojim ulogama, ali i privatnim životom. Bila je u braku s Charliejem Sheenom s kojim ima dvije kćeri, a ponovno je stala pred oltar s Aaronom Phypersom, s kojim je lani bila na sudu zbog burnog razvoda. Danas slavi 55. rođendan.
Denise Richards rođena je u Illinoisu 17. veljače 1971. godine. Ondje je i odrasla, a s obitelji se preselila u Kaliforniju kada je imala 15 godina, gdje je završila srednju školu. | Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
