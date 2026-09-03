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SLIČNOST JE NEUPITNA

FOTO Slavnim roditeljima su 'ukrali' karijeru, ali i izgled: Pogađate li čija su ovo djeca?

Slavni godinama privlače pozornost javnosti, no zanimanje često ne prestaje samo na njima. Pod povećalom su i njihova djeca, osobito kada od poznatih roditelja naslijede upečatljive crte lica i nevjerojatnu fizičku sličnost. Bilo da je riječ o djeci poznatih glumaca, glazbenika, manekenki ili drugih zvijezda, neki od njih izgledaju poput mlađih verzija svojih slavnih majki i očeva. Mnogi su u međuvremenu i sami zakoračili u svijet showbusinessa, a zbog nevjerojatne sličnosti s roditeljima ponekad ih je na prvi pogled gotovo nemoguće razlikovati.
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14th annual Los Angeles County Museum of Art (LACMA) Art+Film Gala in Los Angeles
Kaia Gerber skoro je preslika slavne majke Cindy Crawford. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Kaia Gerber skoro je preslika slavne majke Cindy Crawford. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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