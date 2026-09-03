FOTO Slavnim roditeljima su 'ukrali' karijeru, ali i izgled: Pogađate li čija su ovo djeca?

Slavni godinama privlače pozornost javnosti, no zanimanje često ne prestaje samo na njima. Pod povećalom su i njihova djeca, osobito kada od poznatih roditelja naslijede upečatljive crte lica i nevjerojatnu fizičku sličnost. Bilo da je riječ o djeci poznatih glumaca, glazbenika, manekenki ili drugih zvijezda, neki od njih izgledaju poput mlađih verzija svojih slavnih majki i očeva. Mnogi su u međuvremenu i sami zakoračili u svijet showbusinessa, a zbog nevjerojatne sličnosti s roditeljima ponekad ih je na prvi pogled gotovo nemoguće razlikovati.
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Kaia Gerber skoro je preslika slavne majke Cindy Crawford.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Kaia Gerber skoro je preslika slavne majke Cindy Crawford. |
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Kaia Gerber skoro je preslika slavne majke Cindy Crawford.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Manekenka je Kaiju dobila u braku s Randeom Gerberom, s kojim ima i sina Presleyja.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Kaia je inače i sama manekenka, a danas slavi 25. rođendan.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Seksi mladi glumac osvojio je srca obožavateljica u najnovijoj sezoni serije Bijeli Lotos. U jednoj od epizoda čak se i skinuo, a pohvalio ga je njegov slavni tata.
| Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
Pogađate, riječ je o Patricku Schwarzeneggeru i njegovom tati Arnoldu.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Nakon što je vidio gole scene sina u BIjelom Lotosu, Arnold je samo rekao: ''Jabuka ne pada daleko od stabla!''.
| Foto: Facebook/Nives Celzijus/kolaz
Ovaj mladi glumac slika je i prilika svojih slavnih roditelja.
| Foto: Mario Anzuoni
Simpatični mladić krenuo je stopama svojih roditelja,a trenutno promovira svoj novi film Novocaine.
| Foto: Mike Blake
Riječ je naravno o Jacku Quaidu, jedinom sinu iz braka Meg Ryan i Dennisa Quaida.
| Foto: Reuters/Profimedia
Ovog biste mladića trebali povezati s njegovim slavnim ocem već po osmijehu.
| Foto: Reuter/Roskosmos
Kao i njegov otac prije njega uglavnom je glumio u hororima i trilerima
| Foto: Mario Anzuoni
Riječ je naravno o Rayu Nicholsonu i njegovom tati Jacku Nicholsonu. Slavni glumac u braku s manekenkom i glumicom Rebeccom Broussard dobio je dvoje djece - Raya i Lorraine.
| Foto: Profimedia/Pool
Ovu mladu damu zasigurno ćete odmah prepoznati jer jednostavno neodoljivo nalikuje svojoj majci.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Riječ je naravno o Shiloh Jolie kojoj su roditelji Angelina Jolie i Brad Pitt.
| Foto: Rocco Spaziani
Prekrasna mlada glumica kći je slavnog rokera i glumice.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Utjelovila je fatalnu ženu mačku, a nedavno je režirala i vlastiti film.
| Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS
Riječ je o Zoe Kravitz, kćeri rokera Lennyja Kravitza te glumice Lise Bonet kojoj nevjerojatno nalikuje.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Mlada glumica izgleda kao da joj je majka blizanka. Vjerujemo da vam neće trebati dugo da pogodite tko su roditelji ove ljepotice.
| Foto: RE/PRESS ASSOCIATION
Naravno riječ je o Avi Philippe, kćeri Reese Witherspoon i Ryana Philippeja.
| Foto: Instagram/ kolaž
Mlada Ava slika je i prilika svoje majke, a mnogi komentiraju kako ih je ponekad teško razlikovati.
| Foto: PBG/PRESS ASSOCIATION
Glumica Goldie Hawn je kćer Kate Hudson dobila u braku s glazbenikom i glumcem Billom Hudsonom.
| Foto: PA/Pixsell
A kroz godine su lijepu glumicu često uspoređivali s majkom, posebice radi jako sličnog osmjeha.
| Foto: OConnor/Press Association/PIXSELL
Goldie je u vezi s Kurtom Russellom od Valentinova 1983. godine, a Kate često ističe kako upravo njega smatra ocem jer ju je odgojio.
| Foto: OConnor/Press Association/PIXSELL
Violet Affleck jako podsjeća na svoju majku, Jennifer Garner.
| Foto: Amanda Andrade-Rhoades/REUTERS
A možda vas i Ever Anderson podsjeća na neku glumicu...
| Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
A zašto i ne bi kada joj je majka poznata glumica Milla Jovovich!
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Lila Grace Moss Hack osim što jako sliči na svoju mamu Kate Moss, također je nastavila njenim stopama...
| Foto: Zabulon Laurent/ABACA/PIXSELL
Lila je na modnim pistama debitirala 2021. godine, a ugovor je potpisala za majčinu agenciju.
| Foto: Ik Aldama
Susan Sarandon je na svoju kćer Evu Amurri također prenijela i ljubav prema glumi.
| Foto: OConnor-Arroyo
Možda vas i ova lijepa glumica podsjeća na nekoga?
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Lily-Rose Depp kći je Vanesse Paradis i Johhnyja Deppa, što se i vidi...
| Foto: NPX/Press Association/PIXSELL