FOTO Snaše, nošnje, šokačko kolo i rumena jabuka: Otvorene su 60. Vinkovačke jeseni...

Tisuće ljudi iz svih dijelova Hrvatske i šire ponovno su ispunile središte najstarijeg grada u Europi, Vinkovaca, kako bi zajedno obilježili 60. godina Vinkovačkih jeseni, manifestacije koja već šest desetljeća ponosno slavi slavonsku tradiciju, kulturu i narodnu baštinu. Ove godine, poseban simbol manifestacije bila je rumena jabuka – znak plodova rada povezani sa berbom u slavonskim voćnjacima

Svečano otvorenje, održano "nasrid Vinkovaca", okupilo je oko 250 sudionika u bogatim narodnim nošnjama. Slavonske pjesme, mirisi tradicijske hrane i nezaobilazno slavonsko kolo oživjeli su gradski trg ovog grada na istoku zemlje, koji u ovo doba godine živi punim plućima.

- Cijela Hrvatska je uz Vinkovce ovih dana. Iznimno sam sretan što sam ovdje i što mogu, sa Slavonijom, uživati u tradiciji. Ova rumena jabuka simbolizira 60. Vinkovačke jeseni, neka cijelu našu Slavoniju i cijelu domovinu ozari ljepotom, radošću i očuvanjem baštine - rekao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, naglasivši kako je cijela zemlja ponosna na šarenilo i bogatstvo slavonskih nošnji. Vinkovačke jeseni nisu samo manifestacija, one su, kako ističe vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić, živa tradicija.

- Ove nošnje, običaji i svi ovi ljudi koji dolaze iz svih dijelova Hrvatske svjedoče o tome koliko smo kao narod kulturno i povijesno bogati. Kroz svih 60 godina ova je manifestacija bila odraz našeg identiteta. Vjerujem da je to tek početak, Vinkovačke jeseni živjet će zauvijek - rekao je župan.

Upravo su prijenos znanja i očuvanje narodnih običaja ključni elementi ove slavonske priče, a gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić ponosno ističe kako je grad istinsko središte tradicijske kulture.

- Vinkovačke jeseni su ljepota naše ravnice. To je zemlja hraniteljica, to su vrijednosti koje čuvamo, običaji koje prenosimo od naših baka i djedova. Ponosan sam što sam Vinkovčanin, ali još više na sve naše ljude koji čuvaju našu tradiciju - rekao je gradonačelnik.

Samo jednom u 60 godina ova slavonska priča je nakratko zaustavljena i to 1991. godine zbog Domovinskog rata. No već sljedeće godine, Vinkovačke jeseni vratile su se, jače i odlučnije, kao simbol nade, ponosa i ustrajnosti.

Danas Vinkovci postaju pozornica baštine i srce slavonskog identiteta. Tradicija nije zaboravljena, ona živi u nošnjama, pjesmama, okusima i ljudima koji je s ponosom nose i prenose novim generacijama, a to se posebno ovih dana vidi upravo u Vinkovcima.