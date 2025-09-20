Obavijesti

Show

Komentari 0
'NASRID VINKOVACA'

FOTO Snaše, nošnje, šokačko kolo i rumena jabuka: Otvorene su 60. Vinkovačke jeseni...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Snaše, nošnje, šokačko kolo i rumena jabuka: Otvorene su 60. Vinkovačke jeseni...
18
Vinkovci: 60. Vinkovačke jeseni pod sloganom "Jesen rumeni jabuka" | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ove nošnje, običaji i svi ovi ljudi koji dolaze iz svih dijelova Hrvatske svjedoče o tome koliko smo kao narod kulturno i povijesno bogati, rekao je župan Bosančić

Tisuće ljudi iz svih dijelova Hrvatske i šire ponovno su ispunile središte najstarijeg grada u Europi, Vinkovaca, kako bi zajedno obilježili 60. godina Vinkovačkih jeseni, manifestacije koja već šest desetljeća ponosno slavi slavonsku tradiciju, kulturu i narodnu baštinu. Ove godine, poseban simbol manifestacije bila je rumena jabuka – znak plodova rada povezani sa berbom u slavonskim voćnjacima

Svečano otvorenje, održano "nasrid Vinkovaca", okupilo je oko 250 sudionika u bogatim narodnim nošnjama. Slavonske pjesme, mirisi tradicijske hrane i nezaobilazno slavonsko kolo oživjeli su gradski trg ovog grada na istoku zemlje, koji u ovo doba godine živi punim plućima.

TRAJU OD 12.9. DO 21.9. FOTO Pogledajte kako izgledaju 60. Vinkovačke jeseni: Ples i zabava su u prvom planu!
FOTO Pogledajte kako izgledaju 60. Vinkovačke jeseni: Ples i zabava su u prvom planu!

- Cijela Hrvatska je uz Vinkovce ovih dana. Iznimno sam sretan što sam ovdje i što mogu, sa Slavonijom, uživati u tradiciji. Ova rumena jabuka simbolizira 60. Vinkovačke jeseni, neka cijelu našu Slavoniju i cijelu domovinu ozari ljepotom, radošću i očuvanjem baštine - rekao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, naglasivši kako je cijela zemlja ponosna na šarenilo i bogatstvo slavonskih nošnji. Vinkovačke jeseni nisu samo manifestacija, one su, kako ističe vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić, živa tradicija.

- Ove nošnje, običaji i svi ovi ljudi koji dolaze iz svih dijelova Hrvatske svjedoče o tome koliko smo kao narod kulturno i povijesno bogati. Kroz svih 60 godina ova je manifestacija bila odraz našeg identiteta. Vjerujem da je to tek početak, Vinkovačke jeseni živjet će zauvijek - rekao je župan.

Upravo su prijenos znanja i očuvanje narodnih običaja ključni elementi ove slavonske priče, a gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić ponosno ističe kako je grad istinsko središte tradicijske kulture. 

GALERIJA FOTO A di je Šime? Maja Šuput na Vinkovačkim jesenima
FOTO A di je Šime? Maja Šuput na Vinkovačkim jesenima

- Vinkovačke jeseni su ljepota naše ravnice. To je zemlja hraniteljica, to su vrijednosti koje čuvamo, običaji koje prenosimo od naših baka i djedova. Ponosan sam što sam Vinkovčanin, ali još više na sve naše ljude koji čuvaju našu tradiciju - rekao je gradonačelnik. 

Samo jednom u 60 godina ova slavonska priča je nakratko zaustavljena  i to 1991. godine zbog Domovinskog rata. No već sljedeće godine, Vinkovačke jeseni vratile su se, jače i odlučnije, kao simbol nade, ponosa i ustrajnosti.

Danas Vinkovci postaju pozornica baštine i srce slavonskog identiteta. Tradicija nije zaboravljena, ona živi u nošnjama, pjesmama, okusima i ljudima koji je s ponosom nose i prenose novim generacijama, a to se posebno ovih dana vidi upravo u Vinkovcima. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bile su san mnogih muškaraca! Evo koje su ljepotice krasile naslovnice časopisa Playboy...
IDOL LJEPOTE I SIROVE PRIVLAČNOSTI

Bile su san mnogih muškaraca! Evo koje su ljepotice krasile naslovnice časopisa Playboy...

Na čuvenoj naslovnici našle su se brojne slavne glumice, manekenke i starlete. Jedna od najpoznatijih bila je Anna Nicole Smith
Skandal u 'Životu na vagi', plavi i crveni na rubu sukoba. Morat će intervenirati hitna pomoć
VEČERAS JOŠ JEDNA NEPETA EPIZODA

Skandal u 'Životu na vagi', plavi i crveni na rubu sukoba. Morat će intervenirati hitna pomoć

Nova epizoda 'Života na vagi' donosi napetost, sukobe i neočekivane preokrete - a pitanje je samo tko će ovaj put izaći kao pobjednik
Razvela se, pronašla je drugog pa prekinula: Ovako sad izgleda Stela iz 'Ljubav je na selu'...
OKRENULA JE NOVU STRANICU

Razvela se, pronašla je drugog pa prekinula: Ovako sad izgleda Stela iz 'Ljubav je na selu'...

Stela Pavičić, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja iz realityja 'Ljubav je na selu', nakon burnog razdoblja odlučila je okrenuti novu stranicu i pokazati da za nju život ide samo naprijed. Nakon razvoda od Tomislava Skejića i kratke romanse s misterioznim muškarcem, Stela danas uživa punim plućima i ne skriva osmijeh

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025