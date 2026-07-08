FOTO Sofia Vergara tuguje nakon ispadanja Kolumbije sa SP-a, a evo u čemu je navijala

Lijepa kolumbijska glumica Sofia Vergara bodrila je svoju nogometnu reprezentaciju, a njen 'dres' s natpisom 'Kolumbijka' mnogima je privukao pažnju. 'Spremni', napisala je uz fotografiju koju je objavila na Instagramu
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Vergara je jučer u utakmici Kolumbije protiv Švicarske bodrila svoje sunarodnjake, a kao navijački rekvizit obukla je majicu s karakterističnim bojama svoje države.
| Foto: Instagram/Sofia Vergara
Vergara je jučer u utakmici Kolumbije protiv Švicarske bodrila svoje sunarodnjake, a kao navijački rekvizit obukla je majicu s karakterističnim bojama svoje države. |
Foto: Instagram/Sofia Vergara
Vergara je jučer u utakmici Kolumbije protiv Švicarske bodrila svoje sunarodnjake, a kao navijački rekvizit obukla je majicu s karakterističnim bojama svoje države.
| Foto: Instagram/Sofia Vergara
Već je prije lijepa glumica spremno navijala za Kolumbiju, pokazujući kako itekako prvi nogomet i svoju reprezentaciju.
| Foto: Instagram/Sofia Vergara
Da će tijekom prvenstva biti jedna od najvjernijih navijačica svoje reprezentacije, Vergara je dala naslutiti još prije početka turnira.
| Foto: Instagram
U sklopu njegove promocije, koju je odradila s glumcem Owenom Wilsonom, priznala je da će uz Kolumbiju biti do samoga kraja.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
No činjenica da se Svjetsko prvenstvo igra u Sjedinjenim Američkim Državama donijela joj je i neočekivanu slatku brigu.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
U razgovoru za časopis People otkrila je kako joj nije problem pronaći vrijeme za utakmice, nego odlučiti koje će članove obitelji povesti na tribine.
| Foto: Mario Anzuoni
- Počela je prava mala borba oko toga tko zaslužuje ići na Svjetsko prvenstvo. Ali sve je to zabavno - našalila se Vergara.
| Foto: Instagram
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto ADM/Capital Pictures
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Mike Blake
Foto Mike Blake
Foto Mike Blake
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Doug Peters
Foto OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE