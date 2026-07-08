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BUJNA KOLUMBIJKA

FOTO Sofia Vergara tuguje nakon ispadanja Kolumbije sa SP-a, a evo u čemu je navijala

Lijepa kolumbijska glumica Sofia Vergara bodrila je svoju nogometnu reprezentaciju, a njen 'dres' s natpisom 'Kolumbijka' mnogima je privukao pažnju. 'Spremni', napisala je uz fotografiju koju je objavila na Instagramu
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FOTO Sofia Vergara tuguje nakon ispadanja Kolumbije sa SP-a, a evo u čemu je navijala
Vergara je jučer u utakmici Kolumbije protiv Švicarske bodrila svoje sunarodnjake, a kao navijački rekvizit obukla je majicu s karakterističnim bojama svoje države. | Foto: Instagram/Sofia Vergara
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Vergara je jučer u utakmici Kolumbije protiv Švicarske bodrila svoje sunarodnjake, a kao navijački rekvizit obukla je majicu s karakterističnim bojama svoje države. | Foto: Instagram/Sofia Vergara
Komentari 4

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