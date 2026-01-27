Obavijesti

PROŠLO JE 30 GODINA

FOTO Spice Girls nekad i sad: Evo kako se mijenjala petorka koja je hitovima zarazila svijet

Spice Girls su prije 30 godina pokorile svijet hitovima kao što su "Wannabe", "2 Become 1", "Say You'll Be There" i "Who Do You Think You Are". Prije nekoliko dana zajedno su proslavile 50. rođendan 'Baby Spice' Emme Bunton u jeku skandala koji je Victoriji i Davidu Beckham priredio najstariji sin Brooklyn. U galeriji pogledajte kako se slavna petorka mijenjala kroz godine.
Spice Girls su se na sceni pojavile 1994., a dvije godine kasnije objavile su hit "Wannabe". Postale su jedna od najprodavanijih grupa u povijesti glazbe te su rušile sve rekorde. Ne postoji vjerojatno osoba na svijetu koja nikada za njih nije čula, no nakon raspada grupe svaka je išla u svom smjeru. U galeriji pogledajte kako su se mijenjale. | Foto: Instagram
