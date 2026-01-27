FOTO Spice Girls nekad i sad: Evo kako se mijenjala petorka koja je hitovima zarazila svijet

Spice Girls su prije 30 godina pokorile svijet hitovima kao što su "Wannabe", "2 Become 1", "Say You'll Be There" i "Who Do You Think You Are". Prije nekoliko dana zajedno su proslavile 50. rođendan 'Baby Spice' Emme Bunton u jeku skandala koji je Victoriji i Davidu Beckham priredio najstariji sin Brooklyn. U galeriji pogledajte kako se slavna petorka mijenjala kroz godine.
Spice Girls su se na sceni pojavile 1994., a dvije godine kasnije objavile su hit "Wannabe". Postale su jedna od najprodavanijih grupa u povijesti glazbe te su rušile sve rekorde. Ne postoji vjerojatno osoba na svijetu koja nikada za njih nije čula, no nakon raspada grupe svaka je išla u svom smjeru. U galeriji pogledajte kako su se mijenjale.
| Foto: Instagram
Spice Girls su se na sceni pojavile 1994., a dvije godine kasnije objavile su hit "Wannabe". Postale su jedna od najprodavanijih grupa u povijesti glazbe te su rušile sve rekorde. Ne postoji vjerojatno osoba na svijetu koja nikada za njih nije čula, no nakon raspada grupe svaka je išla u svom smjeru. U galeriji pogledajte kako su se mijenjale. |
Foto: Instagram
Spice Girls su se na sceni pojavile 1994., a dvije godine kasnije objavile su hit "Wannabe". Postale su jedna od najprodavanijih grupa u povijesti glazbe te su rušile sve rekorde. Ne postoji vjerojatno osoba na svijetu koja nikada za njih nije čula, no nakon raspada grupe svaka je išla u svom smjeru. U galeriji pogledajte kako su se mijenjale.
| Foto: Instagram
Mel B slovila je kao najnestašnija članica grupe, a zbog svoje pojave svima je bila zanimljiva. Kovrčava kosa i vrckavi temperament poslužili su joj kao sjajna podloga za izgradnju čitave osobnosti pred kamerama.
| Foto: Lucy North/PRESS ASSOCIATION
Privatno je imala brojne uspone i padove. Često je bila u središtu tračeva, pogotovo kada je 2007. godine rodila dijete Eddyja Murphyja, koje on isprva nije htio priznati. Par je imao kratku aferu, no na kraju je preko suda dobila sve što je tražila. Melanie Brown se u siječnju prošle godine treći put udala, a vjenčanicu joj je dizajnirala Victoria Beckham.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Kao i sve djevojke, ganjala je samostalnu karijeru nakon raspada grupe. Uz glazbu, bavila te i televizijom, a profilirala se kao uspješna sutkinja u talent showovima.
| Foto: Toby Shepheard/PRESS ASSOCIATION
Mel C, tj. Melanie Jayne Chisholm, bila je "sportski" dio poznate petorke. Samostalna karijera joj je nakon raspada Spice Girls najuspješnije krenula, i to duetom "When You're Gone" koji je snimila s Bryanom Adamsom. Debitantski album "Northern Star" bio je dobro prihvaćen, nakon čega je pokrenula vlastitu diskografsku kuću.
| Foto: Kirsty O'Connor/PRESS ASSOCIATIO
Chisholm je uvijek otvoreno pričala o problemima. Borila se s depresijom i poremećajem u prehrani. Priznala je kako joj je dugo trebalo da se oporavi.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Medijsku pažnju plijenila je i privatnim životom. Mjesec dana je bila u vezi s pjevačem Robbiejem Williamsom, a kasnije je objavljeno da ljubi pjevača benda Red Hot Chilli Peppers, Anthonyja Kiedisa. Kasnije je rekla da su samo bili prijatelji. Ima jedno dijete, a danas je u vezi s Chrisom Dingwallom, s kojim se rijetko pojavljuje u javnosti.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Emma Bunton je nadimak Baby Spice dobila jer je najmlađa članica grupe, a objeručke je prihvatila tu titulu. Osim glazbom, bila je redovita polaznica talent-showova, a danas vodi svoju radijsku emisiju.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Ni Baby Spice nije toliko nevina koliko se čini. Jedno vrijeme je ljubila Leonarda DiCaprija, a s pjevačem Jadeom Jonesom je nekoliko puta prekidala i mirila se. Par zajedno ima dvoje djece, a vjenčali su se tek 2021. godine nakon dugogodišnje veze.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Iako je "najmirnija" od cijele skupine, Emma Bunton je početkom novog milenija bila u medijima zbog problema sa susjedima. Isticali su kako ima cjelovečernje tulume zbog kojih sve uznemirava, no nije se dala smesti. Preselila se u drugi kvart i nastavila po svome.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Geri Halliwell-Horner je prva napustila Spice Girls. Ginger Spice je tada tvrdila kako je umorna od napornog stila života te se razišla s ostalim djevojkama i u kreativnom dijelu grupe. Kada su se ponovno okupile, nije imala ništa protiv da se pridruži dobro poznatoj skupini.
| Foto: Isabel Infantes/REUTERS
Samostalnu karijeru je pokrenula čim je izašla iz grupe te je nekoliko godina uspješno vladala svjetskim top ljestvicama. Sudila je u talent-emisijama, a napisala je i svije autobiografije, knjige za djecu te nekoliko knjiga za odrasle.
| Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO
Nakon Mel C, i Geri je kratko ljubila Robbieja Williamsa. U svibnju 2006. rodila je prvo dijete koje je dobila s bivšim dečkom Sachom Gervasijem. Christiana Hornera, bivšeg šefa Red Bull momčadi, upoznala je 2014., a iste su godine objavili zaruke. Prvo zajedničko dijete dobili su 2016., a i danas su u sretnom braku.
| Foto: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION
Posh Spice je prošle godine objavila dokumentarac u kojem je progovorila o temama o kojima dosad nikada nije. Između ostalog, ispričala je koliko joj je teško bilo pod povećalom javnosti te je rekla da se borila s poremećajem u prehrani koji ju prati do danas.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Još dok je bila u Spice Girls, udala se za Davida Beckhama, a par je postao jedan od najmoćnijih na svijetu. Victoria je oduvijek sanjala o modnom carstvu, a danas je i vlasnica istoga.
| Foto: Jaimi Joy
Malo je poznato da je i Beckham pokušala u samostalnim vodama što se glazbe tiče, no sreća ju nije pratila na tom planu. Nakon nekoliko neuspješnih singlova i albuma, odustala je od glazbe, no kasnije se ipak pridružila ostatku grupe kada su ponovno nastupale. Ako je vjerovati napisima medija, za novu turneju Spice Girls čeka se samo nju, no već godinama odbija tu ideju.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto Reuters/Telegram
Foto REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell
Foto REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell
Foto pixsell/ilsutracija
Foto Matt Crossick/Press Association/PIXSELL
Foto Insagram/screenshot
Foto Fiona Hanson/Press Association/PIXSELL
Foto Ian West/Press Association/PIXSELL
Foto Ian West/Press Association/PIXSELL
Foto Ian West/Press Association/PIXSELL
Foto Instagram/
Foto Reuters/Telegram
Foto Instagram/
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/
Foto Marius Becker/DPA
Foto Michael Kappeler/DPA