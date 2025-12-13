FOTO Starleta Soraja pokazala nikad veći dekolte: Grudnjak je bio višak

Nedavno se pisalo i o njenim skupocjenim estetskim zahvatima nakon kojih se navodno ne smije izlagati suncu, kao i o komentarima na račun njenog izgleda koji su preplavili medije nekoliko dana prije ove objave
Srpsko-crnogorska reality zvijezda Soraja Vučelić (38) svojim provokativnim izdanjima ne ostavlja puno toga mašti.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Srpsko-crnogorska reality zvijezda Soraja Vučelić (38) svojim provokativnim izdanjima ne ostavlja puno toga mašti. |
Foto: Instagram/kerolaychaves
Srpsko-crnogorska reality zvijezda Soraja Vučelić (38) svojim provokativnim izdanjima ne ostavlja puno toga mašti.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Na Instagramu redovito objavljuje fotografije na kojima pozira u provokativnim odjevnim kombinacijama, a sudeći po komentarima, ovog puta je pokazala nikad veći dekolte.
| Foto: Instagram
Na fotografiji objavljenoj iz Dubaija, Soraja pozira u elegantnom večernjem ambijentu, odjevena u izazovnu crvenu haljinu s pernatim rukavima, a u prvi plan stavila je svoj bujni dekolte.
| Foto: Instagram
Sa čašom vina u ruci i samouvjerenim pogledom oduševila je brojne pratitelje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/
No, bilo je i onih koji su komentirali kako je pretjerala s Photoshopom.
| Foto: Instagram
Njen raskošan život u Dubaiju, gdje trenutačno boravi sa sinom Kanom, često je tema u medijima.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram
Nedavno se pisalo i o njenim skupocjenim estetskim zahvatima nakon kojih se navodno ne smije izlagati suncu, kao i o komentarima na račun njenog izgleda koji su preplavili medije samo nekoliko dana prije ove objave.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/Screenshoot
Podsjetimo, Soraja je u travnju 2023. godine rodila sina Kana. Trudnoću je držala u tajnosti, a nakon poroda se vratila na društvene mreže.
| Foto: Instagram/
Sa sinom i tajanstvenim muškarcem živi u jednom zagrebačkom stanu vrijednom osam milijuna eura, pisali su srpski mediji.
| Foto: Instagram/Screenshoot
Foto STR-5687/PIXSELL
Foto Davor Visnjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto PremijeraEmisija/YouTube/Screenshot
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto IVC
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Jakov Š./Privatan album
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW