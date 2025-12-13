Obavijesti

FOTO Starleta Soraja pokazala nikad veći dekolte: Grudnjak je bio višak

Nedavno se pisalo i o njenim skupocjenim estetskim zahvatima nakon kojih se navodno ne smije izlagati suncu, kao i o komentarima na račun njenog izgleda koji su preplavili medije nekoliko dana prije ove objave
Srpsko-crnogorska reality zvijezda Soraja Vučelić (38) svojim provokativnim izdanjima ne ostavlja puno toga mašti. | Foto: Instagram/kerolaychaves
