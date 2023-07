FOTO Stela i Tomislav iz Ljubav je na selu uživaju u morskim radostima: 'Pun je ljubavi'

Tomislav možda je malo zbunjen i u nekim situacijama naglo reagira, ali je osoba puna ljubavi, razumijevanja i nikada me ne bi promijenio. On nikada ne bi mijenjao moj stil odijevanja, kako su neki bivši partneri htjeli, rekla je Stela Pavičić, kandidatkinja 14. sezone showa 'Ljubav je na selu' o svom partneru i zaručniku Tomislavu Skejiću za RTL.

Tomislav i Stela svoju ljubavnu priču započeli su u showu, gdje su se naposljetku i zaručili. I godinu dana nakon djeluju vrlo skladnim parom. Iako žive odvojeno, Tomislav u mjestu Srijane pored Omiša, a Stela u Varaždinu, često se posjećuju. Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, posebno u ove ljetne dane.

Stela nam je ranije rekla kako planiraju vjenčanje, ali ne tako skoro. Voljela bi da ono bude na plaži bez puno gostiju jer je jako romantična.

Otkrila nam je tada Varaždinka i što ju je to privuklo kod Tomislava te gdje planiraju živjeti.

- Tomislav je jedna nježna romantična osoba, puna ljubavi… Kao što ste mogli vidjeti u emisiji, u nekim situacijama nije bio baš potpuno iskren, ali rekla sam, mogu se nositi s tim jer ljudi nisu savršeni. Imamo svi svoje mane, ali najvažnije je da se mi nadopunjujemo i međusobno razumijemo. Tijekom snimanja imao je nekoliko svojih ispada, ali kako sam već rekla u nekoliko navrata, on lako plane zato što mrzi nepravdu i laži. I naravno, svatko bi puknuo na njegovom mjestu, nitko ne voli da ga se vrijeđa. On je toliko veliki emotivac da ga sve to pogodi - rekla je te dodala:

- Tomislav i ja smo se dogovarali oko zajedničkog života. Voljeli bismo živjeti u Zagrebu ili u okolici Zagreba. Ni na moru, ni u Varaždinu, neka zlatna sredina.