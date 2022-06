Stela o provokativnim fotkama: 'Tomislav nije ljubomoran, ali lako plane jer ne voli nepravdu'

Kandidatkinja 'Ljubavi na selu', Stela Pavičić (26), u 14. sezoni pronašla je ljubav života. Bila je na farmi najmlađeg farmera, Tomislava Skejića (29) iz Srijana nadomak Omiša, i pred očima javnosti pristala je na njegovu prosidbu.

Kada se planirate vjenčati i gdje? Jeste li razmišljali o tom velikom danu i donijeli neke važne odluke?

Planiramo vjenčanje, ali ne brzamo, nismo još išli u detalje. Ali budući da sam ja jako romantična, to će biti negdje na otvorenom, na plaži i bez velikog broja gostiju.



Gdje planirate živjeti? Hoćete li se preseliti kod Tomislava?

Tomislav i ja smo se dogovarali oko zajedničkog života. Voljeli bismo živjeti u Zagrebu ili u okolici Zagreba. Ni na moru, ni u Varaždinu, neka zlatna sredina.

Možete nam malo opisati Tomislava? Publika je često komentirala da je agresivan, je li zaista takav?

Tomislav je jedna nježna romantična osoba, puna ljubavi… Kao što ste mogli vidjeti u emisiji, u nekim situacijama nije bio baš potpuno iskren, ali rekla sam, mogu se nositi s tim jer ljudi nisu savršeni. Imamo svi svoje mane, ali najvažnije je da se mi nadopunjujemo i međusobno razumijemo. Tijekom snimanja imao je nekoliko svojih ispada, ali kako sam već rekla u nekoliko navrata, on lako plane zato što mrzi nepravdu i laži. I naravno, svatko bi puknuo na njegovom mjestu, nitko ne voli da ga se vrijeđa. On je toliko veliki emotivac da ga sve to pogodi.



Njegovo ponašanje ste uvijek branili i opravdavali pred drugim djevojkama, pa čak i na okupljanju. Publika je komentirala da ga tetošite poput majke. Što vi mislite o tome?

Iskreno, meni su ti komentari nebitni.



Smetaju li vam komentari gledatelja koji tvrde da ste pristali na zaruke zbog samopromocije, a ne zbog ljubavi?

Ne smetaju mi ni komentari gledatelja, ali ni Antonijini komentari iz emisije. Rekla bih za nju da je dvolična i nije iskrena, voli govoriti iza leđa. Miješa se tamo gdje joj nije mjesto. Ja nikad ne bih pristala na zaruke samo zbog samopromocije. Meni ne treba to u životu. Ja sam normalna žena i tražila sam samo ljubav u životu, a to sam i našla.

Mislite li da Tomislava smeta vaše objavljivanje provokativnih fotografija?

Ne, Tomislavu to ne smeta, on me voli, podržava i ponosi se sa mnom. Nema tu nikakvog problema ni ljubomore.

