FOTO Što je prirodno, a što nije? Rachel iz 'Prijatelja' išla je 'pod nož', evo koje zahvate priznaje

Proslavila se kao Rachel Green u seriji "Prijatelji", koja joj je lansirala karijeru, nakon čega je postala jedna od najomiljenijih glumica na svijetu. Jennifer Aniston u centru pažnje medija bila je zbog braka s Bradom Pittom, ali i razvoda, a drugu sreću u braku pronašla je s Justinom Therouxom. Aniston danas slavi 57. rođendan.
Jennifer Joanna Aniston rođena je 11. veljače 1969. godine u Kaliforniji, a roditelji su joj glumci John Aniston i Nancy Dow. Odmalena je upoznata s filmskom produkcijom, a počela je glumiti krajem 80-ih godina.
| Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL
|
Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL
| Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL
Nakon nekoliko manjih uloga u serijama i filmovima, karijeru joj je lansirala serija "Prijatelji" u kojoj je utjelovila Rachel Green. Aniston i ostatak ekipe proslavili su se diljem svijeta, a serija je jedan od najboljih sitcoma svih vremena.
| Foto: Mike Blake
U vrijeme najveće popularnosti serije, čak su i frizuru Jennifer Aniston mediji prozvali "Rachel". Glumila je u svih 10 sezona serije sve do 2004., a za posljednje tri sezone je dobivala milijun dolara po epizodi.
| Foto: Russell Boyce
Zahvaljujući "Prijateljima" dobila je Zlatni globus i Emmy, a postala je velika prijateljica sa svim kolegama. Courteney Cox, koja je glumila Monicu Geller, i danas joj je najbolja prijateljica.
| Foto: Instagram/
Posljednjih godina obje su na udaru kritika zbog navodnih plastičnih operacija na kojima su bile, a njihovi obožavatelji komentirali su kako im je puno draži bio njihov prirodni izgled.
| Foto: Instagram
Nakon "Prijatelja" ostvarila je bogatu filmsku karijeru te se pojavila u nizu uspješnica. "Bruce Almighty", "Along Came Polly", "Rumor Has It" i "The Break-Up" samo su neki od uspješnih filmova u kojima je glumila.
| Foto: Hutchins Photo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
"Horrible Bosses", "We're the Millers" i "Marley & Me" filmovi su kojima je nastavila uspješni niz u karijeri, a s vremenom je postala jedna od najtraženijih holivudskih glumica.
| Foto: Frazer Harrison
Prije šest godina vratila se na male ekrane u seriji "The Morning Show" uz Reese Witherspoon i Stevea Carella.
| Foto: Charles Guerin/Press Association/PIXSELL
Jennifer Aniston udala se za Brada Pitta 2000. godine i odmah su postali najpopularniji holivudski par. Sve se činilo savršenim sve dok 2005. nisu počele kružiti glasine da ju je Pitt prevario s kolegicom Angelinom Jolie.
| Foto: ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI
Par se rastao te se glumac vjenčao s Jolie, a prije nekoliko godina sve oči su ponovno bile uprte u njih jer su se na nekoliko dodjela nagrada blisko družili, no nakon toga su isticali da su samo dobri prijatelji koji se međusobno poštuju i imaju zajedničku povijest.
| Foto: Emma McIntyre
Nakon Brata Pitta povezivali su je s Vinceom Vaughnom i Johnom Mayerom. U kolovozu 2012. Aniston je objavila da se zaručila za glumca Justina Therouxa. Vjenčali su se na privatnoj ceremoniji u svom domu u Bel Airu tri godine kasnije, a 2018. su objavili da se razilaze.
| Foto: DANNY MOLOSHOK
Hipnoterapeut i stručnjak za zdravlje i wellness Jim Curtis njezin je aktualni dečko, a zajedno su nekoliko mjeseci. Spojili su ih zajednički prijatelji, a priznali su u intervjuima da ni sa čime nisu žurili što se ljubavi tiče.
| Foto: Instagram
Izvori bliski glumici ranije su otkrili da je Aniston vrlo sretna u toj vezi te da se osjeća ispunjeno i smireno. Iako joj samoća nikada nije predstavljala problem, odnos s Curtisom, tvrde upućeni, “poseban je i drugačiji”, a on joj pruža veliku podršku i svakodnevicu čini ljepšom.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Lijepa glumica otvoreno je priznala da je bila na korekciji nosa još na početku karijere zbog devijacije septuma, a kaže kako je ostalo na njoj sve prirodno. Komentirala je da je bila na botoksu te je koristila filere, no smatra da je zadržala prirodni izgled.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
| Foto: Instagram/ kolaž
Foto WAHS, HACO, KAPP
Foto Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell
Foto Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell
Foto Profimedia/Pool
Foto O'Connor/Press Association/PIXSELL
Foto Supplied by LMK / IPA
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram/
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/
Foto Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Foto Erin Simkin
Foto Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas
Foto OConnor-Arroyo/AFF-USA.com
Foto Lisa OConnor/AFF-USA.com
Foto Janet Gough / AFF-USA.COM/PRESS
Foto Rich Lee/PRESS ASSOCIATION
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire