FOTO Što je sve stalo u sedam mjeseci romantike Maje i Šime: Egzotična putovanja, zabave...

Od kada su u srpnju prošle godine prvi put snimljeni zajedno, pjevačica Maja Šuput i 'Gospodin Savršeni' Šime Elez gotovo su nerazdvojni. Šime je posao Majin vjerni suputnik, pa zajedno idu na koncerte, proslave, daleka putovanja...
Prvi znakovi bliskosti između Maje i 19 godina mlađeg Šime pojavili su se već u lipnju 2025., kada je Šime bio angažiran u spotu za Majin novi glazbeni hit "Nisam ja za male stvari".
| Foto: PROMO
Prvi znakovi bliskosti između Maje i 19 godina mlađeg Šime pojavili su se već u lipnju 2025., kada je Šime bio angažiran u spotu za Majin novi glazbeni hit "Nisam ja za male stvari". |
Foto: PROMO
Prvi znakovi bliskosti između Maje i 19 godina mlađeg Šime pojavili su se već u lipnju 2025., kada je Šime bio angažiran u spotu za Majin novi glazbeni hit "Nisam ja za male stvari".
| Foto: PROMO
Njihova kemija u kadrovima podgrijala je interes javnosti, pa su već tada krenula nagađanja da prisan odnos u sporu nije rezultat samo glume.
| Foto: PROMO
- Njemu je jednostavno to prirodno. Prvo, on iznimno voli kameru i voli biti na kameri, to je evidentno i nema problem s pokazivanjem. I zato mislim da će ovaj spot biti the spot i da će ova pjesma biti the pjesma - otkrila je Maja u intervjuu tada za IN Magazin.
| Foto: PROMO
- Najgore od svega nisam trebao puno glumiti. Meni je toliko bio gušt biti dio toga i uživiti se u tu ulogu da stvarno nisam imao osjećaj da išta izvodim na silu ni da mi je bilo koji dio spota teško snimiti. Mislim, pola spota sam u kupaćem, ljudi, odrastao sam na moru, tako da... - kazao je Šime.
| Foto: PROMO
Foto Instagram
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Uskoro su, sredinom srpnja, uhvaćeni zajedno na jahti. - Ležali su i uživali na suncu. Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na znatiželjne poglede. U jednom trenutku ustala je, otišla po voće i vratila se sa zdjelicom koju je pažljivo donijela Šimi - ispričala nam je čitateljica koja se zatekla u blizini.
| Foto: Čitatelj 24sata
Par je prethodno snimljen i u Splitu kako se ukrcava na privatnu jahtu.
| Foto: 24sata/canva
Foto Čitatelj 24sata
Krajem srpnja Maja i Šime ponovno su snimljeni zajedno. Naš čitatelj ih je uhvatio dok su večerali na otoku Istu, netom prije Majina nastupa. Bili su nasmijani, opušteni i mahnuli su prema kameri.
| Foto: Čitatelj 24sata
Nakon Brača, Ista, Premude i Zadra, Maja Šuput i Šime Elez ponovno su se družili i u Vodicama. Dok je ona nastupala, on se u publici fotkao s obožavateljicama.
| Foto: Čitatelj 24sata
Foto Instagram
Foto PROMO
Uskoro je uslijedila velika proslava Majinog 46. rođendana na kojoj se nisu skrivali. Poljupci i zagrljaji padali su sa svih strana.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Za Šimin rođendan Maja je prvi put podijelila intimne fotografije sa Šimom na Instagramu. 'Toliko skroman, a toliko velik', napisala je između ostalog.
| Foto: Maja Šuput/Instagram
Objavom je otkrila niz zajedničkih trenutaka koji su zauvijek ostali zabilježeni na fotografijama.
| Foto: Maja Šuput/Instagram
Foto Maja Šuput/Instagram
Foto Maja Šuput/Instagram
Foto Maja Šuput/Instagram
Foto Maja Šuput/Instagram
Foto Maja Šuput/Instagram
Foto Maja Šuput/Instagram
Foto Maja Šuput/Instagram
I na Šiminoj velikoj proslavi uživali su zajedno, što su povrdili i hrpom zajedničkih fotki.
| Foto: Maja Šuput/Instagram
Foto Maja Šuput/Instagram
Foto Maja Šuput/Instagram
Zatim svi viđeni kako razmjenjuju njeznosti na ulici, u sred bijela dana. Maja je jedva dočekala skočiti Šimi u zagrljaj.
| Foto: Čitatelj 24sata
Šime je postao i Majin osobni vozač, pa je na motoru s njim stigla na koncert.
| Foto: Screenshot
Zajedno su počeli stizati i na revije, koncerte...
| Foto: Instagram
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
A onda je uslijedilo prvo zajedničko putovanje u Dubai.
| Foto: Instagram
Gotovo svakodnevno objavljivali su zajedničke fotografije, pokazujući koliko uživaju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram
Foto Instagram
Nakon nekog vremena otišli su i na Bali, gdje su nastavili svoj romantični bijeg iz hladnog Zagreba.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Objavili su nikad senzualnije fotke s kojih je privlačnost jednostavno prstala na sve strane.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Maja i Šime zajedno su bili i na proslavi 20 godina braka Sandija Cenova.
| Foto: Instagram
Skupa su snimili i reklamu za tenisice na padel terenu, a pritom su se, očito, dobro zabavili i opustili.
| Foto: Čitatelj 24sata