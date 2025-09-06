Obavijesti

POGREB ĆE BITI U PONEDJELJAK

FOTO Stotine odaju počast modnoj ikoni Giorgiju Armaniju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Na velikom ekranu, uz Armanijevu fotografiju s modne revije, poruka na talijanskom glasi: "Nadam se da ću ostaviti trag predanosti, poštovanja i pažnje prema ljudima i stvarnosti. Tu sve počinje"

Stotine ljudi čekalo je u subotu u redu ispred Teatra Armani u Milanu kako bi se približili lijesu Giorgia Armanija, pošto se Italija oprašta od svog najpoznatijeg modnog dizajnera.

Armani, koji je živio samo nekoliko kuća dalje u jednoj od najelegantnijih ulica Milana, umro je u četvrtak u 91. godini života.

Lijes je izložen ondje gdje su se posljednjih godina održavale njegove glavne modne revije. Lijes je u subotu ujutro dočekan pljeskom gomile dok su ga kola unosila u zgradu.

Designer Giorgio Armani lies in state, in Milan
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Obožavatelji imaju priliku odati počast Armaniju do nedjelje navečer. Privatni sprovod održat će se u ponedjeljak.

Armani je umro nakon višemjesečnih zdravstvenih problema. U lipnju i srpnju bio je prisiljen otkazati sudjelovanje na modnim revijama.

Prostorija u kojoj je izložen lijes je slabo osvijetljena, obasjana s nekoliko stotina papirnatih lampiona.

Designer Giorgio Armani lies in state, in Milan
Foto: REMO CASILLI/REUTERS

Na velikom ekranu, uz Armanijevu fotografiju s modne revije, poruka na talijanskom glasi: "Nadam se da ću ostaviti trag predanosti, poštovanja i pažnje prema ljudima i stvarnosti. Tu sve počinje". Buket bijelih ruža položen je na lijesu.

Armani je desetljećima bio jedan od najvažnijih modnih dizajnera na svijetu. Nakon što je u ranim godinama radio za druge modne kuće, sredinom 1970-ih osnovao je Giorgio Armani SpA sa svojim partnerom Sergiom Galeottijem. Danas tvrtka vrijedi milijarde.

