SLAVI 60. ROĐENDAN

FOTO Sva lica Cindy Crawford: Ljepotom je očarala čitav svijet, za Playboy se skinula više puta

Cindy Crawford jedna je od najpoznatijih manekenki na svijetu koja je 90-ih godina bila na vrhuncu slave. Jedna od rijetkih supermodela nosila je revije najvećih brendova, krasila je naslovnice brojnih časopisa, a mediji su je pratili u stopu radi privatnoga života. Poznata ljepotica danas slavi 60. rođendan.
Cindy Crawford rođena je 20. veljače u Illinoisu, gdje je i odrasla. Prije nego što je šetala pistama, bila je jedna od najboljih učenica svoje generacije u srednjoj školi. Upisala je kemijsko inženjerstvo na fakultetu, no nakon prve godine je odustala od studija. | Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
