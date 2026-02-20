FOTO Sva lica Cindy Crawford: Ljepotom je očarala čitav svijet, za Playboy se skinula više puta

Cindy Crawford jedna je od najpoznatijih manekenki na svijetu koja je 90-ih godina bila na vrhuncu slave. Jedna od rijetkih supermodela nosila je revije najvećih brendova, krasila je naslovnice brojnih časopisa, a mediji su je pratili u stopu radi privatnoga života. Poznata ljepotica danas slavi 60. rođendan.
Cindy Crawford rođena je 20. veljače u Illinoisu, gdje je i odrasla. Prije nego što je šetala pistama, bila je jedna od najboljih učenica svoje generacije u srednjoj školi. Upisala je kemijsko inženjerstvo na fakultetu, no nakon prve godine je odustala od studija.
Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Odlučila je postati manekenka, a prvi zapaženiji angažman imala je 1982. godine kada je proglašena ljepoticom godine na jednom natjecanju. Nakon samo nekoliko mjeseci otkako je postala model, našla se na naslovnici časopisa Vogue.
Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Brzo je postigla veliku slavu, a postala je uzor muškarcima i ženama. Dok su muškarci uzdisali za njom, žene su u njoj vidjele idealni uzor u izgledu, ponašanju i stilu.
Foto: Instagram/
U intervjuima je tijekom čitave karijere isticala skromno odrastanje i srednju klasu kojoj je pripadala, s čime su se mnogi mogli poistovjetiti.
Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Fenomen Cindy Crawford nadišao je same modne piste. Bila je u fitness videima, TV specijalima, reklamama i na filmu.
Foto: Instagram/kerolaychaves
Poznata ljepotica nekoliko puta se skinula i za časopis Playboy.
Foto: Screenshot Instagram
Svjetska popularnost samo joj je rasla još više kada se udala za glumca Richarda Gerea 1991. Iako je njihov brak potrajao svega četiri godine, manekenka je u tom trenutku bila na vrhuncu slave te su mediji pratili svaki njezin korak.
Foto: Instagram/
Godine 1998. Crawford se udala za poduzetnika Randea Gerbera s kojim je dobila dvoje djece - Presleyja i Kaiju. Njezina kći išla je maminim stopama te je i sama uspješna manekenka.
Foto: Instagram/Cindy Crawford
Karijeru u manekenstvu završila je 2000. godine, a s vremena na vrijeme se pojavi u nekom modnom časopisu.
Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Crawford je otvoreno priznala da povremeno ode na botoks i vitaminske injekcije, a plastičnog kirurga prvi je put posjetila s 29 godina.
Foto: * nepoznat */PRESS ASSOCIATION
U nastavku galerije provjerite kako se mijenjala kroz godine.
Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
