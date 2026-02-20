Eric Dane i supruga povukli su zahtjev za razvod nakon što je saznao dijagnozu: Evo i zašto

Eric Dane, glumac najpoznatiji po ulozi u seriji 'Uvod u anatomiju' preminuo je u 54. godini. Iza sebe je ostavio dvije kćeri, Billie (15) i Georgiju (13) te suprugu Rebeccu Gayheart. Par se vjenčao 2004. godine, a nakon onda su 2018. podnijeli zahtjev za razvod. No, kako navodi Page Six, povukli su ga prošlog ožujka. Mjesec dana kasnije, glumac je javno objavio svoju dijagnozu ALS-a.

Glumica je svoju odluku objasnila u podcastu "Broad Ideas" prošlog studenog, rekavši kako se nadala da će otkazivanjem razvoda naučiti svoje kćeri da budu uz svoju obitelj čak i "kad su vremena najgora".

Foto: Janet Gough

​- Kažemo im: "Tu smo bez obzira na sve. On je naša obitelj. On je vaš otac" - podijelila je Gayheart.

Majka dvoje djece također je rekla da je tijekom Daneove borbe s bolešću i navigiranja njihovim odnosom njezin glavni fokus bio na dobrobiti djevojčica te da se osjećaju "zbrinuto" iako su "stvari teške, tužne i loše".

Tijekom intervjua u studenom, Gayheart je također detaljno opisala njihovu "super kompliciranu" dinamiku i priznala da nije bila sigurna postupa li "pogrešno ili ispravno" povlačenjem zahtjeva.

Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A

​- Ja se samo pojavljujem i pokušavam biti tu za svoju djecu. Pretpostavljam da će vrijeme pokazati - rekla je.

U eseju za The Cut objavljenom prošlog prosinca, Gayheart je napisala kako "njihova ljubav možda nije romantična, ali je obiteljska ljubav". Također je pojasnila da njih dvoje "nisu živjeli u istom domu osam godina".

Gayheart je otkrila da su oboje imali romantične veze s drugim ljudima - nju su povezivali s milijarderom Peterom Mortonom, a on je prošlog lipnja bio u vezi s redateljicom Janell Shirtcliff - ali su se redovito viđali na obiteljskim okupljanjima.

- Ove godine, djevojčice i ja provele smo mnogo vremena u Ericovoj kući, koja je udaljena oko 12 minuta vožnje od našeg doma -napisala je.

Foto: TheImageDirect.com

- Često svraćamo u posjet - dobro, ne svraćam samo tako. Uvijek nazovem prije - poručila je.

Dane je preminuo u četvrtak, deset mjeseci nakon što je objavio dijagnozu ALS-a. Njegova obitelj podijelila je izjavu za People: "S teškim srcem dijelimo da je Eric Dane preminuo u četvrtak poslijepodne nakon hrabre borbe s ALS-om."

Foto: Supplied by Capital Pictures

"Tijekom svog putovanja s ALS-om, Eric je postao strastveni zagovornik svijesti i istraživanja, odlučan da napravi razliku za druge koji se suočavaju s istom borbom. Duboko će nam nedostajati i uvijek ćemo ga se s ljubavlju sjećati", stoji u priopćenju.