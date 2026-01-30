Obavijesti

FOTO Sve zvijezde Megadance partyja nekad i sad: Pogledajte kako su se mijenjali kroz godine

Publiku na večerašnjem Megadance Partyju očekuje više od šest sati programa uz kombinaciju najvećih domaćih i stranih dance hitova. Arena Zagreb bit će ispunjena hitovima koji su oblikovali cijelu jednu generaciju, a u galeriji se prisjetite kako su izvođači izgledali na vrhuncu svojih karijera.
Nestor Alexander Haddaway, poznatiji samo kao Haddaway, njemački je pjevač koji je svijet osvojio 1993. godine singlom "What Is Love". Pjesma je osvojila svjetske top ljestvice te je bila na prvom mjestu brojnih lista u Europi. | Foto: Youtube/Screenshoot
