FOTO Sve zvijezde Megadance partyja nekad i sad: Pogledajte kako su se mijenjali kroz godine

Publiku na večerašnjem Megadance Partyju očekuje više od šest sati programa uz kombinaciju najvećih domaćih i stranih dance hitova. Arena Zagreb bit će ispunjena hitovima koji su oblikovali cijelu jednu generaciju, a u galeriji se prisjetite kako su izvođači izgledali na vrhuncu svojih karijera.
Nestor Alexander Haddaway, poznatiji samo kao Haddaway, njemački je pjevač koji je svijet osvojio 1993. godine singlom "What Is Love". Pjesma je osvojila svjetske top ljestvice te je bila na prvom mjestu brojnih lista u Europi.
| Foto: Youtube/Screenshoot
|
Foto: Youtube/Screenshoot
| Foto: Youtube/Screenshoot
Haddaway se nastavio baviti glazbom te je objavio nekoliko studijskih albuma. Sudjelovao je u reality emisijama te je s kolegama poput Dr. Albana udružio snage u nekoliko pokušaja povratka na scenu. Iako nikada nije ponovno imao ni slični uspjeh, publika ga obožava zbog pjesama objavljenih na vrhuncu karijere.
| Foto: Felix Hörhager/DPA
Haddaway živi na relaciji Kitzbühel (Austrija) - Koln (Njemačka). Posljednji singl "Lift Your Head Up" objavio je 2024. godine.
| Foto: Felix Hörhager/DPA
Culture Beat je njemački eurodance projekt kojeg je 1989. godine pokrenuo producent Torsten Fenslau. Projekt je imao nekoliko izmjena u sastavu, a najpoznatiji je ostao onaj s britanskom pjevačicom Tanijom Evans i američkim reperom Jayjem Supremeom.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Godine 1993. u toj su postavi objavili hit "Mr. Vain" koji se smatra jedim od najuspješnijih singlova eurodance žanra. Singl je prodan u preko 10 milijuna primjeraka diljem svijeta.
| Foto: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress
Culture Beat objavili su četiri studijska albuma, no "Mr. Vain" im je do danas ostao najpoznatiji singl karijere. U popularnoj postavi i danas nastupaju, a dolaze večeras u Arenu Zagreb.
| Foto: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress
Rednex su se proslavili hitom "Cotton Eye Joe", a švedska grupa poznata je po mješavini country glazbe i eurodancea. Tijekom godina su nerijetko mijenjali članove benda, a danas nitko od originalne postave nije više u grupi.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Singl "Cotton Eye Joe" je od premijere 1994. godine imao nekoliko uspona i padova. Pjesma je zbog video igara, reklama te izazova na društvenim mrežama u nekoliko navrata imala povratak na top ljestvice.
| Foto: Profimedia
Švedski producenti Janne Ericsson, Örjan "Öban" Öberg, i Ranis Edenberg pokrenuli su projekt, na račun najvećeg hita grupe su ostvarili pravo bogatstvo.
| Foto: Instagram
Dance zvijezda 90-ih Senna M vlasnik je hitova koji su obilježili ondašnju scenu. Senad Galijašević na početku karijere je koristio umjetničko ime Senad od Bosne, koje je kasnije promijenio u Senna M.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Počeo je pjevati sa šest godina, a glazba ga je oduvijek zanimala. "Šal" i "Jasmina" prvi su mu uspješniji singlovi u karijeri. Od 1991. godine se bavio dance glazbom. "Beba", "Tuc tuc" i "Selma" su mu jedni od najuspješnijih singlova.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Producent, poduzetnik i jedan od najpopularnijih imena dance scene bivše Jugoslavije, iz glazbene industrije povukao se iz osobnih razloga. Glazbenu karijeru je zamijenio proizvodnjom filmske i TV opreme, a za svoj rad je nizao i nagrade. Proteklih se godina ponovno aktivirao na sceni te je nastupao diljem Lijepe naše.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Coloniju su 1996. godine u Vinkovcima pokrenuli Boris Đurđević, Tomislav Jelić i Indira Levak, koja je dugi niz godina bila pjevačica i zaštitni znak grupe. Prvim albumom "Vatra i led" pokorili su domaće top ljestvice, a svakim idućim izdanjem širili su publiku diljem regije i Lijepe naše.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Coloniju je Tomislav napustio 2014. godine, a tri godine kasnije je i Indira otišla. Pjevačica Ivana Lovrić posljednjih je godina s grupom snimila nekoliko singlova, nastupala je s njima na Dori 2020. godine te diljem Hrvatske na koncertima.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Indira je nastavila uspješnu samostalnu karijeru, bila je u nekoliko emisija te pjesmama osvaja domaće top ljestvice.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Zagrebački sastav Electro Team (ET) osnovan je 1987. godine, a prvi javni nastup imali su dvije godine kasnije. Adonis Ćulibrk - Boytronic osnivač je grupe te je brzo nakon toga počeo raditi s Darkom Juranovićem D'Knockom, a 1991. im se pridružuje Ivana Ranilović (danas Vrdoljak) - Vanna. "Tek je 12 sati" njihov je najveći hit.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Do 1998. godine grupa je ostvarila niz uspjeha diljem Lijepe naše, a hitovima su osvajali top ljestvice. Te godine Vanna i D'Knock otišli su iz grupe kako bi radili na samostalnim karijerama. U grupi su nakon Vanne pjevale Andrea Čubrić, Lana Klingor, Katarina Rautek i Sara Elena Menkovska.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Boytronic je s grupom ET bio u nekoliko navrata na višegodišnjim pauzama, a posljednjih nekoliko godina poziciju pjevačice preuzela je Meri Andraković. ET je s Meri prije dvije godine nastupao i na Dori.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Karma je pjesmama 'Zemljotres', 'Sedam dana' i 'Noćas te ne dam nikome' osvajala pozornice od Hrvatske, Češke, Slovačke, Slovenije, pa čak do Kine. A u središtu te euforije bila je pjevačica Majda Šušelj, poznatija kao Tara.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Majda Šušelj Tara danas radi na radiju, piše pjesme, snima reklame..., dok istovremeno usklađuje obiteljski život u Istri.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
Grupa Karma će i na Megadance Partyju publici donijeti presjek svojih hitova koje su svi obožavali.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Među najvećim dance zvijezdama 90-ih bila je Ivana Banfić, poznata i kao I Bee. "Šumica", "Ti si bolji" i "Šumica 2" samo su neke od njezinih uspješnih pjesama iz onoga vremena.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
Banfić je nastavila uspješnu karijeru u na prijelazu milenija, a regiju je osvojila duetom s Dinom Merlinom "Godinama". Za taj singl dobila je Porina za hit godine 2001.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Njezin život danas izgleda posve drukčije nego u vrijeme kad je vikende provodila na turnejama i festivalima, no i dalje je aktivna u glazbi. Umjesto buke grada, Ivana je pronašla svoj mir u Staroj Drenčini, selu kraj Siska.
| Foto: Instagram
Ilan Kabiljo je prije više od 30 godina objavio megahit "Kad nema ljubavi" koji će izvesti i pred publikom na Megadance Partyju.
| Foto: Instagram
Surađivao je s brojnim domaćim zvijezdama kao što su Vanna, Ivana Banfić, Nina Badrić i grupa Divas. Još 90-ih je otišao u SAD, točnije u Los Angeles gdje se i glazbeno usavršavao.
| Foto: Instagram/
Posljednjih godina ponovno je aktivan i na domaćoj sceni te je objavio nekoliko singlova, među kojima je i "Čekam na tvoj znak".
| Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Emilija Kokić se na domaćoj sceni proslavila s grupom Riva, koja je 1989. godine odnijela pobjedu na Eurosongu s pjesmom "Rock Me". Kada se grupa raspala 1993., pjevačica je nastavila uspješnu samostalnu karijeru.
| Foto: United Archives / kpa
Objavila je pet studijskih albuma i brojne singlove, a 90-ih je imala i veliki hit s Ninom Badrić "Ja sam vlak". "Javi se" i "Ja sam bila s njim" samo su neke od njezinih poznatih pjesama iz onoga razdoblja.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Emilija Kokić i dalje je aktivna u glazbi, a osim nastupa, posvećena je i radu s mladim pjevačima kroz svoju školu pjevanja, gdje svoje znanje prenosi novim generacijama.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Renata Končić Minea 90-ih se proslavila pjesmama kao što su "Good Boy", "Vrapci i komarci", "Uberi ljubicu" i "Mrvica".
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Nastupila je diljem Lijepe Naše, ali i regije, natjecala se na Dori te na brojnim glazbenim festivalima, a suradnja s Tončijem i Vjekoslavom Huljić vinuli su je u vrh domaćeg etera.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Minea je dugogodišnja voditeljica, a nakon što je bila lice IN Magazina, posljednjih mjeseci radi kao radijska voditeljica na Happy FM-u. Prošle godine obilježila je 30 godina uspješne glazbene karijere.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Pamela Ramljak, Neda Parmać i Nika Antolos kao grupa Feminnem osvojile su regionalnu scenu još 2000-ih godina. Dvaput su se natjecale na Eurosongu, a "Volim te, mrzim te", "Chanel 5", "Oye, oye, oye", "Sve što ostaje" i "Lako je sve" samo su neke od njihovih poznatih pjesama.
| Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Grupu su nakon televizijskoj natjecanja Hrvatski idol 2004. godine osnovale Pamela, Neda i Ivana Marić, kojima se kasnije pridružuju Nikol Bulat i Nika Antolos. Današnji sastav čine Neda, Pamela i Nika.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Grupa se 2022. godine vratila na scenu nakon desetogodišnje pauze te su objavile nekoliko uspješnih singlova.
| Foto: Instagram/
Alka Vuica autorica je nekih od najpoznatijih domaćih hitova. Veliki uspjeh imala je 1990. s pjesmom "Hajde da ludujemo" koju je napisala za Tajči, a 1993. je objavila prvi album "Laži me". "Laži me" i "Otkad te nema" najpoznatije su njezine pjesme iz tog razdoblja.
| Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL
Tijekom godina surađivala je s brojnim domaćim i regionalnim zvijezdama te se profilirala kao vrsna autorica i pjevačica. Radila je kao urednica i voditeljica, a pjevala je na svim značajnijim domaćih glazbenim festivalima.
| Foto: Antonio Ahel, ILUSTRACIJA
Alka Vuica i dalje je aktivna u svijetu glazbe, a posljednjih godina objavila je nekoliko singlova.
| Foto: Marko lukunic/PIXSELL
"Hajde da ludujemo", "Moj mali je opasan" i "Bube u glavi" samo su neke od pjesama kojima se 90-ih proslavila Tatjana Cameron Tajči. Bila je jedna od najvećih pop zvijezda u Hrvatskoj prije nego što je naglo prekinula karijeru i odselila u SAD.
| Foto: YouTube screenshot
Posljednjih godina vratila se nekoliko puta pred domaću publiku, a isticala je kako joj paše drugačiji tempo stvaranja glazbe, kojom se bavila i u SAD-u. Sa suprugom Matthewom, koji je preminuo od posljedica karcinoma pluća, dobila je trojicu sinova.
| Foto: Lovro Domitrović/PIXSELL
Danas u miru piše, pjeva i surađuje s lokalnim glazbenicima, bez pritiska i tempa kakvi su je nekad pratili. Iako je Amerika njezin dom već godinama, Hrvatska i dalje ima posebno mjesto u srcu. Sinovi često s njom putuju, a svaki posjet domovini za njih je prava mala obiteljska avantura.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL