GLAZBENI NOVITET

VIDEO Poslušajte 'Nije tvoje', novi singl umjetnice Yseek

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Igor Dugandžić

Maja Jozić YSEEK donosi rijetko iskrenu poruku o identitetu u vremenu društvenih mreža

U vremenu u kojem se identitet mjeri lajkovima, a vrijednost filtrima, gotovo sve pjesame zvuče isto, a  govore ništa, poslušajte nešto potpuno drugačije. Novi singl 'Nije tvoje (Identity)' autorice i izvođačice Maje Jozić YSEEK, donosi rijetko iskrenu poruku o identitetu u vremenu društvenih mreža, iz perspektive umjetnice koja paralelno djeluje između Londona i Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO:

Hip hop s etno elementima, poetski delivery i tekst koji udara tamo gdje najviše boli, u pitanje tko sam ja kad se ugase ekrani? YSEEK se u „Nije tvoje (Identity)” obraća generaciji koja odrasta pod stalnim pritiskom uspoređivanja, dokazivanja i tuđih očekivanja. Pjesma ne nudi brza rješenja, ali nudi nešto daleko rjeđe, istinu.

“Identitet nije nešto što posuđuješ. Nije nešto što kupiš. Nije nešto što nastaje preko noći.”To je temeljna poruka pjesme koja se bavi prolaznošću materijalnog, unutarnjim radom i tihim procesima koji se ne vide na Instagramu. U glazbenom smislu, YSEEK gradi vlastiti pravac koji sama naziva “visual hip hop poetry”, spoj sirove životne realnosti, filozofske dubine, budističkih ideja i čak elemenata kvantne fizike.

O KOMPLEKSNOSTI LJUDSKIH ODNOSA Novi singl 'Venera' otvara novu sezonu HRT-ove serije 'Sram'
Novi singl 'Venera' otvara novu sezonu HRT-ove serije 'Sram'

Na domaćoj sceni praktički ne postoji druga hip hop autorica koja se na ovaj način koristi poezijom, etno senzibilitetom i konceptualnim razmišljanjem. Upravo zato YSEEK zvuči drugačije, autentično i neispeglano.

Zanimljivo je da je pjesma nastala u periodu kada se Maja prijavila na Doru 2026,  iako je od početka znala da ne piše klasičan eurosong. Inspiraciju joj je dao Baby Lasagna i njegov nekonvencionalan proboj, koji je pokazao da autentičnost, koliko god bila „neprilagođena“, ipak može pronaći svoj put. Iako „Nije tvoje (Identity)” nije prošla selekciju, projekt nije stao. Dapače, tek je počeo.

Feedback koji je dobila od londonskog managementa bio je jasan: „Imaš glas. Imaš identitet. Nastavi.” Dosad je jedina kočnica bio tempo, jedna pjesma svake dvije godine, dijelom i zato što je Maja mlada mama. No to se sada mijenja. Sljedeći singl je već snimljen, ponovno u suradnji s producentom Matkom Šašekom Kooladeom, koji stoji iza cijelog YSEEK zvuka. U vokalnom aranžmanu sudjeluje i Petra Antolić, kantautorica koju publika pamti iz finala Supertalenta 2010.

Foto: Igor Dugandžić

Ono što YSEEK dosljedno provlači kroz cijeli projekt jest vjera u snagu riječi. Za Maju, glazba nije dekor ni trend, nego alat za emocionalno sazrijevanje, samorefleksiju i unutarnju slobodu. U vremenu kolektivne anksioznosti i površne komunikacije, njezine pjesme nude rijedak prostor za tišinu, dubinu i autentičnost.

Ako tražite pjesmu koja će vas natjerati da se zapitate tko ste zapravo, pronašli ste je.

