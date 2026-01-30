Mortal Kombat sprema dupli koncertni spektakl u Zagrebu 13. i 14. ožujka u Boogaloou

Beogradska metal-punk institucija Mortal Kombat vraća se u Zagreb i to u velikom stilu – dvostrukim koncertom koji će se održati u petak i subotu, 13. i 14. ožujka 2026. godine, u kultnom zagrebačkom klubu Boogaloo. Nakon prošlogodišnjeg rasprodanog nastupa u Tvornici kulture, interes publike i ovog je puta izniman, a bend se odlučio na ambiciozan format koji će obuhvatiti cijelu širinu njihove karijere.

Godina 2026. posebno je značajna za Mortal Kombat jer obilježavaju deset godina od izlaska legendarnog albuma „Besprekorna pobeda“, izdanja koje je snažno obilježilo regionalnu alternativnu i metal-punk scenu. Prva večer, u petak 13. ožujka, bit će gotovo u cijelosti posvećena tom albumu, uz izvođenje većine pjesama koje su publici donijele prepoznatljivu kombinaciju energije, zvuka i oštrog humora.

Druga večer, u subotu 14. ožujka, donosi pravi „best of“ Mortal Kombata – presjek najvećih hitova iz svih faza njihove karijere, uz posebne goste i iznenađenja koja će se pamtiti.

Kao gosti nastupit će dva snažna domaća imena. Prvu večer otvara FLESH, legendarni hrvatski heavy metal trio koji od 2004. godine brani metal vjeru, a često se opisuje kao bend koji zvuči „kao Manowar, samo bolje“. Drugu večer publiku će zagrijati PENETRACIJA, lugar metal bend osnovan 2009. godine, poznat po pet albuma i više od četrdeset pjesama koje bez zadrške veličaju, kako sami kažu, prave ljudske vrijednosti: otimanje, seks i metal.

Mortal Kombat je na sceni više od šesnaest godina, a poznat je po tvrdom zvuku i izravnim, društveno angažiranim tekstovima koji kroz satiru seciraju suvremenu stvarnost. Bend je osnovan 2009. godine iz potrebe za imenom koje će dostojno predstavljati underground duh devedesetih. Već s prvim pjesmama ostvarili su velik odjek na YouTubeu, a kroz godine su, oslanjajući se isključivo na vlastitu intuiciju i rad po vlastitim pravilima, izgradili status jednog od najvažnijih bendova regionalne alternativne scene. Do danas su objavili pet studijskih albuma, uključujući i recentna izdanja s pjesmama „To sam što jesam“ i „After parti“ iz 2023. godine.

Ulaznice možete nabaviti u Dirty Old Shopu (Tratinska 34) te online putem sustava Entrio.

Organizator koncerata je Dostava zvuka.