Obavijesti

Galerija

Komentari 10
E.T., CRV, STARA ŽENA...

FOTO Svi čekaju kostim Heidi Klum za Noć vještica: Evo kako su izgledale njezine maske

Heidi Klum je svake godine na Noć vještica senzacija zbog svojih kostima! Zadnjih nekoliko godina se uz nju maskira i njen suprug Tom, a jedne godine je čak angažirala i ekipu iz Cirque de Soleila. Lani se maskirala u E.T.-a., no nitko još ne zna kako će izgledati njezin ovogodišnji kostim.
FOTO Svi čekaju kostim Heidi Klum za Noć vještica: Evo kako su izgledale njezine maske
Više od 20 godina Heidi Klum se do detalja pobrine za svoju masku za Noć vještica te svake godine oduševi svoje fanove! Bila je crv, paun, stara gospođa... | Foto: PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION
1/22
Više od 20 godina Heidi Klum se do detalja pobrine za svoju masku za Noć vještica te svake godine oduševi svoje fanove! Bila je crv, paun, stara gospođa... | Foto: PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION
Komentari 10

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025