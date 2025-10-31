FOTO Svi čekaju kostim Heidi Klum za Noć vještica: Evo kako su izgledale njezine maske

Heidi Klum je svake godine na Noć vještica senzacija zbog svojih kostima! Zadnjih nekoliko godina se uz nju maskira i njen suprug Tom, a jedne godine je čak angažirala i ekipu iz Cirque de Soleila. Lani se maskirala u E.T.-a., no nitko još ne zna kako će izgledati njezin ovogodišnji kostim.
Više od 20 godina Heidi Klum se do detalja pobrine za svoju masku za Noć vještica te svake godine oduševi svoje fanove! Bila je crv, paun, stara gospođa...
| Foto: PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION
Prošle godine se sa suprugom Tomom Kaulitzem maskirala u E.T.-a. Fotografije je ovoga tjedna podijelila i na svojim društvenim mrežama.
| Foto: Heidi Klum/Instagram
Za časopis People je rekla kako već zna u što će se maskirati 2026. godine, no ni kostim za ovu godinu još nije predstavila.
| Foto: Heidi Klum/Instagram
Njezini tulumi za Noć vještica uvelike su poznati, a mediji ju nazivaju i "Kraljicom Noći vještica".
| Foto: Heidi Klum/Instagram
- Nervozna sam kada ne mogu odlučiti u koga ću se maskirati. Lakše mi je kada unaprijed znam sve i kada mi ideje dođu na vrijeme - komentirala je Klum u intervjuu za People.
| Foto: Heidi Klum/Instagram
Heidi Klum 2023. godine je došla na zabavu maskirana u pauna, dok su članovi poznatog Cirque de Soleila bili njezina krila.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
I tada joj se u svemu pridružio i njen suprug Tom Kaulitz, koji se zamaskirao u ogromno jaje.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Možete li zamisliti da je u ovom kostimu supermodel? Da, Heidi Klum je 2022. stigla na tulum za Noć vještica zamaskirana ni više ni manje - nego u crva.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Tom Kaulitz je bio zamaskiran, u ribara.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Za ovaj kostim zastrašujućeg izvanzemaljca trebalo joj je oko 10 sati pripreme. I njime je 2019. oduševila
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Klum je 2018. godine došla zamaskirana u princezu Fionu iz crtića 'Shrek'.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Što je Noć vještica bez Jacksonovog 'Thrillera'? Heidi se 2017. pobrinula za to da unese dašak retra na tulum.
| Foto: JOHN NACION
Kao Jessica Rabbit pojavila se 2015. godine
| Foto: XPX/starmaxinc.com
Je li ovo netko iz Cirque Du Soleila? Ne, samo Heidi Klum u kostimu leptira 2014.
| Foto: Dennis Van Tine/starmaxinc.com
Ma tko bi je prepoznao? Prekrasan supermodel je 2013. odlučila prijevremeno ostarjeti...
Uz ovoj kostim, Heidi je 2011. dovela i statiste odjevene u kirurge koji su je na tulum donijeli na nosilima
| Foto: Francis Specker
I onda je par dana kasnije, na drugi tulum, stigla zamaskirana u majmuna.
Kao hinduistička božica Kali, Heidi je prošetala 2008. godine
Za Noć vještica 2005. Heidi je odabrala biti vampir. Ili možda Cher? Ili nešto između?
| Foto: MM
Kao Lady Godiva je dojahala 2001. godine
| Foto: Peter Kramer/PRESS ASSOCIATION