FOTO Svi skandali princeza: Ovo su najveće prevare i tajne koje su potresale europske dvorove

Dok javnost vidi glamur i luksuz, iza zidina europskih palača godinama se gomilaju afere, bračne krize, obiteljski sukobi i skandali koji ozbiljno potresaju ugled monarhija
Čini se da nijedna kraljevska obitelj nije toliko pogođena nedavnim kontroverzama kao norveška. Skandali koji okružuju buduću kraljicu Mette-Marit, koja se trenutno bori s teškim zdravstvenim problemima i njezinu šogoricu, princezu Märthu Louise, toliko su ozbiljni da su pokrenuli nacionalnu debatu o opstanku monarhije.
| Foto: Jens Kalaene/DPA - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto: Jens Kalaene/DPA - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
| Foto: Jens Kalaene/DPA - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Najveći udarac ugledu norveške krune zadalo je otkriće o bliskom odnosu princeze Mette-Marit s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Iako je veza prvi put spomenuta 2019. godine, Nedavno objavljeni Epsteinovi dosjei otkrili su zapanjujuće razmjere njihovog prijateljstva. Princeza, koja se spominje više od tisuću puta, s Epsteinom je održavala kontakt od 2011. do 2014. godine, godinama nakon njegove prve presude.
| Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS
Poruke otkrivaju duboko intiman odnos. Princeza se Epsteinu žalila kako "umire od dosade" na kraljevskim dužnostima, raspravljala o preljubu i pitala ga za savjet oko pozadina s golim ženama za svog tada 15-godišnjeg sina Mariusa. Posebno je šokantna poruka iz 2011. u kojoj mu priznaje da ga je "guglala" i da rezultati "ne izgledaju dobro :)", no unatoč tome nastavila je prijateljstvo, pa čak i boravila nekoliko dana u njegovoj vili na Palm Beachu, mjestu gdje su zlostavljane brojne djevojke.
| Foto: Jens Kalaene/DPA - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Kriza se produbila jer su dokumenti objavljeni samo nekoliko dana prije početka suđenja njezinom sinu, Mariusu Borgu Høibyju, optuženom za višestruka silovanja i obiteljsko nasilje. U zakašnjelom intervjuu, vidno potresena Mette-Marit tvrdila je da je bila "izmanipulirana i prevarena", no javnost je ostala skeptična. Ankete su pokazale da manje od trećine Norvežana želi da ona postane kraljica, a brojne organizacije, poput norveškog Crvenog križa, raskinule su pokroviteljstvo s njom.
| Foto: Michael Kappeler/DPA
Dok se dvor bori s posljedicama afere Epstein, starija sestra prijestolonasljednika Haakona, princeza Märtha Louise, nastavlja nizati vlastite kontroverze. Princeza, koja tvrdi da može komunicirati s anđelima, godinama je izazivala čuđenje javnosti, a sve je kulminiralo njezinim vjenčanjem s američkim "šamanom" Durekom Verrettom.
| Foto: Albert Nieboer
Verrett je i sam kontroverzna ličnost, s poviješću pravnih problema, uključujući i presudu za podmetanje požara, te bizarnim tvrdnjama da je "hibrid svemirskog guštera" i da može liječiti rak nesrećom.
| Foto: Albert Nieboer
Par je dodatno razljutio Norvežane odlukom da ekskluzivna prava na fotografije s vjenčanja prodaju britanskom tabloidu Hello!, čime su komercijalizirali događaj od nacionalnog značaja. Zbog kontinuiranih kritika, Märtha Louise se 2022. godine odrekla kraljevskih dužnosti kako bi se sa suprugom mogla usredotočiti na svoje poslovne pothvate u sferi alternativne medicine.
| Foto: Albert Nieboer
Španjolska kraljevska obitelj doživjela je jedan od najvećih udaraca kada je princeza Cristina, sestra kralja Felipea VI., sjela na optuženičku klupu. Njezin suprug, bivši rukometaš Iñaki Urdangarin, osuđen je na gotovo šest godina zatvora zbog pronevjere milijuna eura javnog novca preko svoje neprofitne zaklade.
| Foto: lukunize
Iako je princeza oslobođena optužbi za suučesništvo u poreznoj prijevari, sud je presudio da je imala neizravne koristi od suprugovih ilegalnih aktivnosti te joj je naloženo plaćanje visoke novčane kazne.
| Foto: lukunize
Tijekom suđenja postala je predmetom poruge jer je na većinu pitanja odgovarala s "ne znam" ili "ne sjećam se". Skandal je toliko narušio ugled monarhije da se smatra jednim od ključnih razloga za abdikaciju njezinog oca, kralja Juana Carlosa.
| Foto: lukunize
Princeza Charlene od Monaka, supruga princa Alberta II., već godinama nosi neslužbenu titulu "najtužnije princeze na svijetu". Njezin život u monaškoj kraljevskoj obitelji od samog početka prati niz kontroverzi, glasina i nagađanja o tome koliko je zapravo sretna u ulozi princeze.
| Foto: Pixsell/ Reuters/kolaž
Prije nego što je postala članica kraljevske obitelji, Charlene je bila uspješna plivačica iz Južne Afrike, poznata po sportskom duhu i povučenoj osobnosti. Vezu s Albertom započela je početkom 2000-ih, a njihov odnos od samog je početka bio pod povećalom javnosti. Iako su naizgled djelovali skladno, mediji su često pisali o velikoj razlici u karakterima, ali i o Albertovoj prošlosti obilježenoj brojnim ljubavnim aferama i priznanjem izvanbračne djece.
| Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM
Posebno su odjeknule glasine da je Charlene navodno čak nekoliko puta pokušala odustati od vjenčanja 2011. godine. Prema pisanju stranih medija, pokušala je napustiti Monako neposredno prije ceremonije, no palača je sve takve tvrdnje odlučno demantirala. Unatoč tome, mnogi su primijetili njezine suze tijekom samog vjenčanja, što je godinama kasnije postalo predmet brojnih interpretacija i teorija o tome je li brak bio rezultat ljubavi ili pritiska kraljevskih dužnosti.
| Foto: Profimedia/Pool
Dodatne sumnje u njezino emocionalno stanje pojavile su se 2021. godine kada je Charlene mjesecima izbivala iz Monaka. Službeno objašnjenje bilo je povezano sa zdravstvenim komplikacijama nakon zahvata u području uha, nosa i grla tijekom boravka u Južnoj Africi. Međutim, dugotrajna odvojenost od obitelji, rijetke fotografije i zabrinjavajuć izgled potaknuli su glasine o ozbiljnoj bračnoj krizi i emocionalnoj iscrpljenosti. Nakon povratka u Europu neko je vrijeme provela i na liječenju u Švicarskoj, što je palača opisala kao iscrpljenost i potrebu za oporavkom.
| Foto: Yara Nardi
Iako se posljednjih godina povremeno pojavljuje uz supruga na službenim događanjima, javnost i dalje primjećuje njezinu rezerviranost i distanciranost. Za razliku od glamurozne slike koju Monako pokušava prikazati svijetu, Charlene često djeluje kao osoba koja se teško prilagođava strogo kontroliranom životu unutar kraljevske obitelji. Upravo zato mnogi smatraju da iza luksuza, titula i savršenih fotografija stoji žena koja se godinama bori pronaći mir i vlastiti identitet u svijetu koji rijetko dopušta iskrene emocije.
| Foto: Pixsell; Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
Najmlađa kći švedskog kralja, princeza Madeleine, u mladosti je nosila reputaciju "princeze zabave" zbog svog raskošnog društvenog života. Za razliku od svoje starije sestre Victorije, Madeleine je u mladosti bila poznata po glamuroznom društvenom životu, luksuznim zabavama i čestim pojavljivanjima na elitnim događanjima.
| Foto: Rpe-Albert Nieboer/DPA
Iako je godinama slovila za jednu od omiljenih članica kraljevske obitelji, njezin privatni život našao se pod velikim povećalom 2010. godine kada je iznenada prekinula zaruke s odvjetnikom Jonasom Bergströmom. Vijest je odjeknula u cijeloj Švedskoj, posebno nakon što su mediji objavili tvrdnje da ju je prevario s mladom Norvežankom tijekom zajedničkog putovanja. Skandal je izazvao ogroman interes javnosti, a Madeleine se tada potpuno povukla iz javnog života. Mnogi su primijetili koliko ju je cijela situacija emocionalno pogodila, budući da se par godinama smatrao savršenim kraljevskim spojem.
| Foto: Chris Radburn/PRESS ASSOCIATION
Kako bi pobjegla od medijskog pritiska i stalnog interesa tabloida, Madeleine je ubrzo nakon prekida napustila Švedsku i preselila se u Veliku Britaniju. Tamo je započela potpuno novo poglavlje života, daleko od svakodnevnih kraljevskih obveza i strogo kontroliranog života na dvoru. Ubrzo je upoznala financijaša Christophera O'Neilla, s kojim se vjenčala 2013. godine. Par danas ima troje djece i već godinama uglavnom živi izvan Švedske, prvenstveno u SAD-u i povremeno u Europi.
| Foto: Patrick van Katwijk/DPA
Buduća danska kraljica, Mary se krajem 2023. godine našla u središtu velikog medijskog skandala koji je ozbiljno uzdrmao imidž danske kraljevske obitelji. Samo nekoliko tjedana prije nego što je Frederik X. preuzeo prijestolje, španjolski mediji objavili su fotografije tadašnjeg prijestolonasljednika tijekom privatnog boravka u Madridu u društvu meksičke aristokratkinje i reality zvijezde Genoveve Casanove.
| Foto: PROFIMEDIA/REUTERS
Fotografije su prikazivale Frederika i Casanovu tijekom večernjeg izlaska, a dodatnu buru izazvale su tvrdnje da je princ noć proveo u njezinom stanu. Iako su i danski dvor i Casanova brzo demantirali bilo kakvu romantičnu vezu, priča je danima punila naslovnice europskih tabloida i izazvala nagađanja o mogućoj bračnoj krizi.
| Foto: Ida Marie Odgaard
Posebno je zanimljivo bilo to što se cijeli skandal dogodio u trenutku kada se danska monarhija pripremala za veliku tranziciju i abdikaciju kraljice Margrethe II. Unatoč pritisku javnosti i medija, Mary i Frederik nastavili su se zajedno pojavljivati u javnosti, pokušavajući zadržati sliku stabilnog i skladnog kraljevskog para.
| Foto: DPA/Pixsell
Buduća švedska kraljica, krunska princeza Victoria, posljednjih se godina često nalazi na meti glasina o navodnoj bračnoj krizi s suprugom princom Danielom. Nagađanja o problemima u njihovom braku toliko su se proširila u švedskim medijima i na društvenim mrežama da je kraljevski dvor bio prisiljen objaviti rijetko i vrlo oštro priopćenje u kojem je demantirao “zlonamjerne i potpuno lažne glasine” o razvodu.
| Foto: Instagram/Princeza Viktoria/kolaz
Unatoč stalnim špekulacijama, Victoria i Daniel nastavili su zajedno obavljati kraljevske dužnosti i pojavljivati se kao skladan par, no interes javnosti za njihov privatni život ne jenjava. Posebno zato što se Victoria smatra jednom od najomiljenijih članica švedske kraljevske obitelji i budućom kraljicom koja uživa veliko povjerenje građana.
| Foto: INTS KALNINS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL, Screenshot/Instagram
Osim zbog privatnog života, Victoria je kroz godine stekla veliko poštovanje javnosti zbog iskrenosti o vlastitim borbama. Još krajem 1990-ih otvoreno je progovorila o anoreksiji i pritisku kojem je bila izložena kao mlada princeza pod stalnim nadzorom javnosti i medija. Njezina ispovijest tada je izazvala veliku pažnju u Švedskoj i mnogi smatraju da je upravo tim potezom pomogla destigmatizirati poremećaje u prehrani te ohrabrila brojne mlade ljude da potraže pomoć. *uz korištenje AI-ja
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL