odvažna kombinacija

Piše Zrinka Medak Radić,
FOTO Svima je advent, Severini je ljeto: Pogledajte u čemu je prošetala centrom Zagreba
Severina manifestira ljeto usred Zagreba: U minici i topu prkosi zimi, kaput joj služi za ukras, a zamišlja da je vani ljeto i 30 stupnjeva

Hrvatska glazbena diva Severina ponovno je dokazala zašto nosi titulu kraljice stila, ali i humora. Svojom najnovijom objavom na Instagramu zapalila je zagrebačke ulice, prošetavši u izdanju koje prkosi prosinačkim temperaturama i pokazavši da je za dobar izgled ponekad dovoljna samo "moć manifestacije".

Na nizu profesionalnih fotografija snimljenih u centru Zagreba, pjevačica pozira u odvažnoj modnoj kombinaciji. Nosila je sivi top bez naramenica u stilu korzeta, koji je savršeno istaknuo njezinu figuru, te atraktivnu smeđu kožnu minicu s efektnim čvorom. Cijeli stajling zaokružila je elegantnim sivim vunenim kaputom koji je ležerno prebacila preko ramena, salonkama i crnom torbicom. Iako je atmosfera na fotografijama očito zimska, Severina zrači samopouzdanjem i toplinom, a za to ima i duhovito objašnjenje.

"Moć manifestacije: 'Toplo je, toplo je, toplo je, + 30° je, nije mi zima, toplo je, toplo je...'", napisala je Severina u opisu, nasmijavši tisuće svojih pratitelja.

Njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. U samo nekoliko sati objava je prikupila lavinu lajkova i komentara podrške. "Kraljica", "Ljepotica" i "Wow" samo su neke od reakcija, dok su se drugi našalili na račun njezine otpornosti na hladnoću. "Bome ona izgorila", napisao je jedan pratitelj, a drugi je pronicljivo zaključio: "Krv ti je vrela, zato".

