VIDEO Svi su čuli kako Seve 'pumpa' a sad gledaju i kako puca: Metak je 'izuo' iz cipela

Naša pjevačica Severina oduševila je pratitelje na društvenim mrežama objavivši video u kojem puca! Seve spremno drži pušku i nišani metu, a ako je suditi po objavi, dobro i cilja.

Naime, ovih je dana pjevačica otišla na odmor u Beč gdje je otkrila svoje dosad skrivene talente i preciznost.

Odjevena u upečatljivu bijelu bundu i s crnom šiltericom na glavi, pjevačica je samouvjereno uzela pušku u ruke i naciljala metu. Svoj je performans duhovito prokomentirala u opisu objave: "Alkarica Vučković 'u ništa'!", aludirajući na Sinjsku alku, ali uz vlastiti šaljivi obrat.

Snimka je otkrila da je ipak bila prilično precizna, pogodivši blizu centra mete, što je i sama ponosno pokazala. Na jednoj od idućih fotografija Seve je otkrila kako joj se odlijepio đon čizme, što je odmah potaklo smiješne komentare na poveznicu s pucanjem.

"Izbilo te iz postola", napisala joj je na objavu Sonja Dvornik.

I ostali su se pratitelji nasmijali u komentarima.

"Ka dica ste", "Bravo Seve, volimo te!", bili su samo neki od komentara podrške. Mnoge je nasmijala njezina "alkarska" vještina, pa je jedan pratitelj duhovito primijetio: "Seve se sprema za safari".

