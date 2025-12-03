Obavijesti

dobro nišani

VIDEO Svi su čuli kako Seve 'pumpa' a sad gledaju i kako puca: Metak je 'izuo' iz cipela

VIDEO Svi su čuli kako Seve 'pumpa' a sad gledaju i kako puca: Metak je 'izuo' iz cipela
Severina se provodi u Beču, a u zabavnom se parku okušala u streljani gdje je pokazala zavidno umijeće s puškom. Posljedica nezaboravnog dana bila je puknuta čizma, pa je Seve ostala bosonoga

Naša pjevačica Severina oduševila je pratitelje na društvenim mrežama objavivši video u kojem puca! Seve spremno drži pušku i nišani metu, a ako je suditi po objavi, dobro i cilja.

Naime, ovih je dana pjevačica otišla na odmor u Beč gdje je otkrila svoje dosad skrivene talente i preciznost. 

Odjevena u upečatljivu bijelu bundu i s crnom šiltericom na glavi, pjevačica je samouvjereno uzela pušku u ruke i naciljala metu. Svoj je performans duhovito prokomentirala u opisu objave: "Alkarica Vučković 'u ništa'!", aludirajući na Sinjsku alku, ali uz vlastiti šaljivi obrat.

Snimka je otkrila da je ipak bila prilično precizna, pogodivši blizu centra mete, što je i sama ponosno pokazala. Na jednoj od idućih fotografija Seve je otkrila kako joj se odlijepio đon čizme, što je odmah potaklo smiješne komentare na poveznicu s pucanjem.

"Izbilo te iz postola", napisala joj je na objavu Sonja Dvornik. 

'JA ĆU BITI JA' Seve: Album Moja stvar bio mi je najneprodavaniji. Imala sam 24 i bježala od Dalmatinke
Seve: Album Moja stvar bio mi je najneprodavaniji. Imala sam 24 i bježala od Dalmatinke

I ostali su se pratitelji nasmijali u komentarima.

"Ka dica ste", "Bravo Seve, volimo te!", bili su samo neki od komentara podrške. Mnoge je nasmijala njezina "alkarska" vještina, pa je jedan pratitelj duhovito primijetio: "Seve se sprema za safari".
 

