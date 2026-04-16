FOTO Sydney Sweeney i Scooter Braun objavili zajedničku fotku i potvrdili vezu na Instagramu

Piše Zrinka Medak Radić,
Piše Zrinka Medak Radić
Foto: Caroline Brehman

Glazbeni mogul i holivudska glumica nakon mjeseci nagađanja javno su priznali svoju vezu koja je započela još prošle jesen

Veza između Sydney Sweeney i Scootera Brauna sada je i službeno potvrđena, barem kada je riječ o društvenim mrežama. Par je svoju romansu učinio “Instagram official” objavom koja je brzo privukla pažnju javnosti.

Foto: HBO Max

Braun (44) je u srijedu, 15. travnja, na Instagram Storyju podijelio crno-bijelu fotografiju na kojoj pozira sa Sweeney (28), uz kratak, ali znakovit opis: “sretni gad”, javlja People.

Par je ranije ovog mjeseca viđen kako se drži za ruke pri izlasku s afterpartyja povodom premijere treće sezone serije Euphoria, održanog u poznatom hotelu Chateau Marmont. Fotografije s događaja prikazuju prisnost između dvoje, dok su zajedno napuštali luksuzni hotel.

Prije same zabave par je razmijenio i poljubac dok su zauzimali svoja mjesta u TCL Chinese Theatre, što je zabilježeno na snimci koju je objavio Vanity Fair.

Foto: instagram

Njihova veza započela je u rujnu 2025., nakon što su se nekoliko mjeseci ranije upoznali na vjenčanju Jeff Bezos i Lauren Sánchez u Veneciji. Već tada su počele kružiti glasine o njihovoj bliskosti.

Kasnije su viđeni zajedno u Los Angelesu, gdje su se držali za ruke nakon izlaska iz umjetničke galerije u društvu prijatelja. Do prosinca iste godine, izvori bliski paru tvrdili su da njihova veza postaje ozbiljna.

“Scooter i Sydney su u stabilnoj vezi i stvari među njima stoje odlično. Riječ je o ozbiljnom odnosu”, izjavio je tada izvor za PEOPLE.

Prije ove veze, Braun je bio u braku s Yael Cohen od 2014. do razlaza 2021., a razvod je finaliziran godinu kasnije. Sweeney je u ožujku 2025. prekinula zaruke s poduzetnikom Jonathan Davino, nakon gotovo sedam godina veze.

*uz korištenje AI-ja

