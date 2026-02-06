Sjećate se Mire Bićanić? Jedina je osvojila milijun na Milijunašu

Javnost je oduševljena nakon nastupa maturanta Đure Hameršaka, koji je u popularnom kvizu 'Tko želi biti milijunaš' za sada stigao do 13. pitanja i zasad osvojio 34.000 eura. No ono što je gledatelje posebno oduševilo nije bio iznos, već njegov siguran, koncentriran i miran nastup. Pitanja koja je Đuro dobio bila su prilično raznolika, od povijesti i zemljopisa do opće kulture, a maturant je pokazao široko znanje.

Na tome mu je čestitala i njegova Klasična gimnazija na društvenim mrežama. Istaknuli su kako su s velikim ponosom i uzbuđenjem pratili nastup svog učenika.

- Posebno nas veseli što su mu podršku na zajedničkom gledanju pružili naši učenici i profesori, koji su navijali iz petnih žila. Cijela škola stoji uz tebe, Đuro! Jedva čekamo nastavak i držimo fige za iduća dva pitanja do kraja. Vidimo se i navijamo sljedeći četvrtak! - poručili su.

Mira Bićanić jedina pobjednica 'Milijunaša'

Đuro ima još nekoliko pitanja do samog kraja, a ako uspije odgovoriti i na posljednje točno, mogao bi napokon prestići uspjeh Mire Bićanić, koja je u 'Milijunašu' pobijedila 2003. godine. Tada je osvojila milijun kuna.

Na zadnjem pitanju iskoristila je pomoć publike. Pitanje je glasilo: 'Koja je od navedenih TV voditeljica godine 2001. godine istrčala Pariški maraton?'. Ponuđeni odgovori bili su: Mirjana Hrga, Sandra Antolić, Mirna Zidarić i Ines Preindl. Natjecateljica se odlučila za Sandru Antolić, što joj je donijelo glavnu nagradu od milijun kuna.

Te se 2003. godine ova profesorica hrvatskog jezika preselila iz Virovitice u Zagreb, a 2019. godine je za 24sata ispričala kako je to za nju bio 'jedan mali životni trijumf' koji joj je baš tada bio potreban.

- Osim toga, milijun kuna u ovoj maloj zemlji punoj milijunaša nije fascinantan događaj, ali taj moj je značio nešto radničkoj klasi, i mnogima koji se osjećaju kao autsajderi, sudeći po reakcijama, pa zato i meni - ispričala nam je.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nije se zamarala time hoće li stići do cilja.

- Jedina želja koju sam imala bila je da nastavim sa svojim životom drugdje i bilo mi je svejedno koliko ću zaraditi. Završilo je kako jest, vjerojatno sam ja bila najiznenađenija - govori Bićanić te dodaje koliko joj je pobjeda u 'Milijunašu' promijenila život. Tada nam je ispričala i na što je potrošila novac.

Foto: Privtani album

- Negdje moram stanovati, a potrošila sam ga i na meni važne ljude. Nisam od štednje ni oplođivanja para. Živim od svoje plaće kao i svi pošteni ljudi u Hrvatskoj - kaže nam.