Sjećate se Mire Bićanić? Jedina je osvojila milijun na Milijunašu

Mira Bićanić za sada je jedina pobjednica kviza 'Tko želi biti milijunaš'. Ova profesorica hrvatskog jezika je osvojila milijun kuna 2003. godine
Javnost je oduševljena nakon nastupa maturanta Đure Hameršaka, koji je u popularnom kvizu 'Tko želi biti milijunaš' za sada stigao do 13. pitanja i zasad osvojio 34.000 eura. No ono što je gledatelje posebno oduševilo nije bio iznos, već njegov siguran, koncentriran i miran nastup. Pitanja koja je Đuro dobio bila su prilično raznolika, od povijesti i zemljopisa do opće kulture, a maturant je pokazao široko znanje.
Na tome mu je čestitala i njegova Klasična gimnazija na društvenim mrežama. Istaknuli su kako su s velikim ponosom i uzbuđenjem pratili nastup svog učenika.
- Posebno nas veseli što su mu podršku na zajedničkom gledanju pružili naši učenici i profesori, koji su navijali iz petnih žila. Cijela škola stoji uz tebe, Đuro! Jedva čekamo nastavak i držimo fige za iduća dva pitanja do kraja. Vidimo se i navijamo sljedeći četvrtak! - poručili su.
Mira Bićanić jedina pobjednica 'Milijunaša'
Đuro ima još nekoliko pitanja do samog kraja, a ako uspije odgovoriti i na posljednje točno, mogao bi napokon prestići uspjeh Mire Bićanić, koja je u 'Milijunašu' pobijedila 2003. godine. Tada je osvojila milijun kuna.
Na zadnjem pitanju iskoristila je pomoć publike. Pitanje je glasilo: 'Koja je od navedenih TV voditeljica godine 2001. godine istrčala Pariški maraton?'. Ponuđeni odgovori bili su: Mirjana Hrga, Sandra Antolić, Mirna Zidarić i Ines Preindl. Natjecateljica se odlučila za Sandru Antolić, što joj je donijelo glavnu nagradu od milijun kuna.
Te se 2003. godine ova profesorica hrvatskog jezika preselila iz Virovitice u Zagreb, a 2019. godine je za 24sata ispričala kako je to za nju bio 'jedan mali životni trijumf' koji joj je baš tada bio potreban.
- Osim toga, milijun kuna u ovoj maloj zemlji punoj milijunaša nije fascinantan događaj, ali taj moj je značio nešto radničkoj klasi, i mnogima koji se osjećaju kao autsajderi, sudeći po reakcijama, pa zato i meni - ispričala nam je.
Nije se zamarala time hoće li stići do cilja.
- Jedina želja koju sam imala bila je da nastavim sa svojim životom drugdje i bilo mi je svejedno koliko ću zaraditi. Završilo je kako jest, vjerojatno sam ja bila najiznenađenija - govori Bićanić te dodaje koliko joj je pobjeda u 'Milijunašu' promijenila život. Tada nam je ispričala i na što je potrošila novac.
- Negdje moram stanovati, a potrošila sam ga i na meni važne ljude. Nisam od štednje ni oplođivanja para. Živim od svoje plaće kao i svi pošteni ljudi u Hrvatskoj - kaže nam.
