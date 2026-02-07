Obavijesti

News

Komentari 8
NIJE SVE BILO MIRNO

Priveli jednog čovjeka tijekom Thompsonova koncerta u Rijeci

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Priveli jednog čovjeka tijekom Thompsonova koncerta u Rijeci
41
Foto: Marko Perković Thompson/Instagram

Marko Perković Thompson je u petak navečer održao prvi od svoja dva koncerta u Dvorani mladosti na Trsatu. Drugi koncert je u subotu, 7. veljače.

Admiral

Za vrijeme koncerta Marka Perkovića Thompsona, u petak u Rijeci, privedena je jedna osoba zbog narušavanja javnog reda i mira, a osim toga prije, tijekom i nakon koncerta nije bilo incidenata ni drugih kršenja javnog reda i mira, doznaje se od Policijske uprave primorsko-goranske.  

Marko Perković Thompson je u petak navečer održao prvi od svoja dva koncerta u Dvorani mladosti na Trsatu. Drugi koncert je u subotu, 7. veljače.  

Rijeka: Atmosfera ispred dvorane uoči nastupa Thompsona Rijeka: Atmosfera ispred dvorane uoči nastupa Thompsona
41
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na dan koncerta, u petak, u Rijeci su se pojavili plakati s natpisom "U Rijeci znamo što je bilo. Smrt fašizmu, sloboda narodu!", s dva muška lika podignutih desnica, s križevima na očima preko kojih je napisano "D˝Annunzio. 1919" i "Thompson 1992.".

'U RIJECI ZNAMO ŠTO JE BILO' Uoči Thompsonovog koncerta u Rijeci osvanuli plakati: 'Smrt fašizmu, sloboda narodu!'
Uoči Thompsonovog koncerta u Rijeci osvanuli plakati: 'Smrt fašizmu, sloboda narodu!'

Policijska uprava primorsko-goranska, uoči koncerata 6. i 7. veljače, pozvala je posjetitelje da poštuju upute i pravila organizatora te upozorenja i naredbe policijskih službenika.

Policija je najavila da će prije, za vrijeme i nakon koncerata na mjestu održavanja koncerata i na prilaznim pravcima, audio i video snimati te fotografirati. Uz to, ta dva dana od 15 sati do završetka koncerata oko Dvorane mladosti na Trsatu je na snazi zona zabrane letenja.

U dvoranu je zabranjeno unošenje ili korištenje pirotehničkih sredstava i drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja, dodaje policija.

O DOČEKU RUKOMETAŠA Mateša: 'Da sam premijer sada, i ja bih organizirao doček s Thompsonom kao Plenković'
Mateša: 'Da sam premijer sada, i ja bih organizirao doček s Thompsonom kao Plenković'

Promet u neposrednoj blizini dvorane se u petak i subotu od 12 do 20,30 sati zatvara i preusmjerava prema privremenoj prometnoj signalizaciji i uputama ovlaštenih osoba.

Uvedena je i posebna privremena regulacija prometa na Trsatu, tako da ostaju otvorene glavne prometnice Ulica Joakima Rakovca i Ulica Slavka Krautzeka, a sve sporedne ulice i prilazi se zatvaraju za sav promet, osim za stanare.

Za vrijeme privremene regulacije prometa osigurano je dežurstvo specijalnog vozila „pauk“ koje će intervenirati po nalogu prometnog redarstva i prometne policije te su posjetitelji koncerata i sudionici u prometu pozvani na poštivanje privremene prometne signalizacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem
DOBRO CILJA!

FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem

Nizozemska vojska ima novu dobrovoljku, kraljicu Maximu. Nije Maxima jedina koja zna baratati oružjem, naša bivša predsjednica Kolinda ima velikog iskustva s time...
Milinović nakon operacije: 'Izvadili su mi pločicu, zaradio sam je na pisti u Španjolskoj'
DOBIO JU JE NA POKLON

Milinović nakon operacije: 'Izvadili su mi pločicu, zaradio sam je na pisti u Španjolskoj'

Uspješno su ga operirali i uklonili mu metalnu pločicu iz ključne kosti, koju je zadobio nakon pada na motociklističkoj pisti u Španjolskoj prije godinu dana
Imamo ugovore! Izmislili su čovjeka, lažirali potpise i oteli nekretnine. Sud je sve prihvatio
NOĆNA MORA

Imamo ugovore! Izmislili su čovjeka, lažirali potpise i oteli nekretnine. Sud je sve prihvatio

Uskok je razbio bandu koja se osim dilanja droge bavila i prevarama s nekretninama. Način na koji su lažnim dokumentima preuzeli vilu na Tuškancu je upozorenje građanima i sudovima. Odvjetnica: To je suludo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026