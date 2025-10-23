FOTO Thompsonova nećakinja Lejdi podijelila nikad viđene fotografije nedavnog vjenčanja

Lejdi Perković Jarnec, vizažistica i nećakinja Marka Perkovića Thompsona, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Nešto više od mjesec dana nakon svog vjenčanja iz snova s plesačem Ivanom Jarnecom, podijelila je niz intimnih fotografija s crkvene ceremonije koje ostavljaju bez daha.

Uz emotivan i snažan opis "U dobru i zlu, u zdravlju i bolesti", Lejdi je objavila galeriju fotografija koje prikazuju najsvetije trenutke s vjenčanja. Na slikama se vidi kako ona i Ivan izmjenjuju nježnosti pred oltarom, zagrljeni u molitvi i s osmijehom koji odaje iskrenu sreću.

Podsjetimo, Lejdi i Ivan vjenčali su se u rujnu ove godine u crkvi u Varaždinu, a veliko slavlje nastavilo se u jednom poznatom resortu pokraj Zagreba. Njihovo vjenčanje privuklo je veliku medijsku pažnju, dijelom i zbog slavnog ujaka koji je mladencima zapjevao svoj hit "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova". Par je zajedno sedam godina, a Ivan je Lejdi zaprosio na spektakularan način 2023. godine, tijekom prijenosa uživo popularnog showa "Ples sa zvijezdama".

Ova objava nije prošla nezapaženo. Pratitelji su je obasuli komplimentima i lijepim željama. "Predivni ste mi", "Puno predivnih emocija", i "Uvijek sretni i zdravi bili", samo su neki od brojnih komentara ispod fotografija koje su u kratkom roku prikupile tisuće lajkova.

