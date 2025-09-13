Obavijesti

VESELO SLAVLJE

Thompson zapjevao na svadbi nećakinje: Otpjevao 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova'

Svadbeno slavlje bio je u Zagrebu, a Lejdi je otkrila će imati još jedno u Dalmaciji. Podsjetimo, Ivan je Lejdi zaprosio još 2023 godine, i to uživo tijekom emisije 'Ples sa zvijezdama'.

Lejdi Perković izrekla je sudbonosno da svom odabraniku, plesaču Ivanu Jarnecu. Posebno iznenađenje večeri bio je trenutak kada je njezin stric Marko Perković Thompson uzeo mikrofon i zapjevao. 

Snimku pjesme 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova', podijelio je studio zadužen za snimanje slavlja koje je održano u Zagrebu.

- Ja ću naći svoj mir - napisali su u opisu ispod objave, a brojni obožavatelji uputili su im čestitke i lijepe želje u braku.

'Sretno vam', 'Divni i opušteni mladenci. Neka im je sretno i blagoslovljeno', 'Božji blagoslov mladim ljudima i njihovim novim obiteljima', 'Mladencima nek je sretno i blagoslovljeno', pisali su u komentarima.   

Inače, Lejdi je na vjenčanju zablistala u dugoj čipkastoj vjenčanici bez naramenica, s odvojenim rukavima, a savršen kroj dodatno je naglasio njezinu skladnu figuru, dok je Ivan odabrao tamnoplavo odijelo koje je upotpunio kravatom i bijelom košuljom. Ranije je mladenka otkrila da će imati i drugo slavlje u Dalmaciji, a sama priprema prošla je bez problema, a Lejdi je imala vodeću ulogu.

- Zanimljivo je što sam vjenčanicu odabrala među prvim stvarima kada smo krenuli organizirati. Vrlo brzo i odlučno. Probala sam par vjenčanica i kada sam nju obukla rekla sam: 'to je to'. Možemo se svi složiti da su mladenke uključenije oko organizacije vjenčanja. Ipak smo mi te koje od malena sanjamo o tom danu. Ali ne mogu reći da Ivan nije uključen, on želi da bude modernije, a ja tradicionalnije, pa se nađemo na nekoj sredini uz dogovor - rekla je Lejdi ranije.

Također, uoči vjenčanja Lejdi je održala čak dvije djevojačke večeri, kako je sama rekla, jednu 'momačku', a drugu pravu djevojačku. Fotografije s proslave podijelila je i na svojim društvenim mrežama, a posebnu pažnju s 'momačke' privukla je torta s duhovitim natpisom.

Podsjetimo, Ivan je Lejdi zaprosio još 2023 godine, i to uživo tijekom emisije 'Ples sa zvijezdama'. Nakon što je odradio plesni nastup s partnericom, prišao je Lejdi u publici, kleknuo i izvadio prsten iz džepa.

Nedavno su na Instagramu podijelili trenutke sa slavlja povodom zaruka, što je iznenadilo i zbunilo mnoge njihove pratitelje jer je Lejdi pozirala u bijeloj satenskoj haljini nalik vjenčanici, a Ivan u svijetlom odijelu, zbog čega su mnogi pomislili da su se već vjenčali.

