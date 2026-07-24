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LJUBAV CVATE

FOTO Tko je zgodna Kaja Vidmar koja je osvojila Šimu Vrsaljka?

Šime Vrsaljko uskoro će po drugi put uploviti u bračnu luku, a njegova odabranica je zgodna Slovenka Kaja Vidmar s kojom već ima dvoje djece
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FOTO Tko je zgodna Kaja Vidmar koja je osvojila Šimu Vrsaljka?
Kaja Vidmar, djevojka našeg bivšeg reprezentativca Šime Vrsaljka, objavila je prizore sa svoje djevojačke zabave na Instagramu i tako otkrila kako će Šime po drugi put izreći 'sudbonosno da'. | Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
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Kaja Vidmar, djevojka našeg bivšeg reprezentativca Šime Vrsaljka, objavila je prizore sa svoje djevojačke zabave na Instagramu i tako otkrila kako će Šime po drugi put izreći 'sudbonosno da'. | Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Komentari 6

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