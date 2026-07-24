FOTO Tko je zgodna Kaja Vidmar koja je osvojila Šimu Vrsaljka?

Šime Vrsaljko uskoro će po drugi put uploviti u bračnu luku, a njegova odabranica je zgodna Slovenka Kaja Vidmar s kojom već ima dvoje djece
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Kaja Vidmar, djevojka našeg bivšeg reprezentativca Šime Vrsaljka, objavila je prizore sa svoje djevojačke zabave na Instagramu i tako otkrila kako će Šime po drugi put izreći 'sudbonosno da'.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Kaja Vidmar, djevojka našeg bivšeg reprezentativca Šime Vrsaljka, objavila je prizore sa svoje djevojačke zabave na Instagramu i tako otkrila kako će Šime po drugi put izreći 'sudbonosno da'. |
Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Kaja Vidmar, djevojka našeg bivšeg reprezentativca Šime Vrsaljka, objavila je prizore sa svoje djevojačke zabave na Instagramu i tako otkrila kako će Šime po drugi put izreći 'sudbonosno da'.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
O tome da su zajedno počelo se šuškati krajem veljače 2020. godine, no potvrda veze došla je tek kasnije.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Njih dvoje potvrdili su svoju vezu tek u lipnju 2022. godine kada su objavili zajedničku fotografiju na Instagramu, a kasnije su se kao par pojavili na vjenčanju Dominika Livakovića.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Roditelji su dvoje djece, a Šime iz prvog braka sa suprugom Mateom ima sina Brunu.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Kaja je inače slovenska manekenka i dizajnerica, a osim brojnih naslovnica modnih časopisa koje je krasila, sudjelovala je i u slovenskoj inačici 'Plesa sa zvijezdama' te glumila u glazbenim spotovima.
| Foto: Privatni album/kolaž
Zgodna Slovenka je i bivša Playboyeva zečica, a za slavni časopis skinula se do kraja.
| Foto: PROMO/PLAYBOY
Foto Instagram/YouTube/Screenshot
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Kaja Vidmar
Foto Instagram/Kaja Vidmar
Foto Instagram/Luka Modrić
Foto Instagram/Hubert Boesl
Foto Instagram/Kaja Vidmar
Foto Instagram/Kaja Vidmar
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instagram
Foto Instagram/Kaja Vidmar
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram