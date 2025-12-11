FOTO Toliko je mršava da je sad neprepoznatljiva: Evo kako se Kelly Osbourne mijenjala...

Kelly Osbourne poznata je kći legendarnog glazbenika Ozzyja Osbournea koji je preminuo ljetos. Mnogi u posljednje vrijeme kritiziranju njezinu težinu - naime, toliko je smršavjela da je neprepoznatljiva.
'Neki divni ljudi su mi pomogli kroz težak period gubitka oca. Sada sam jača no ikad i zločesti komentari me ne diraju. Vi koji to pišete, pogledajte se. Mnoge stvari koje govorite o meni, zapravo mislite o sebi', navela je Kelly na Instagramu
'Bila sam narkoman, alkoholičarka... Stvarno sam imala kaotične epizode u životu. Ali zanimljivo je da sam najviše komentara dobivala zbog debljine. Govorili su mi: 'Baš si lijepa, samo malo smršavi, onda bi bila pun pogodak', istaknula je.
Kelly je zbog karijere svog oca u mladosti često mijenjala dom. Živjela je na čak 20 različitih mjesta u SAD-u i Velikoj Britaniji te je često mijenjala škole.
Kada je imala 17 godina, njezina obitelj je svakodnevno bila pred kamerama zbog MTV-eve reality serije "The Osbournes". Serija je završila sa snimanjem kada je imala 20 godina.
Kelly je ispričala kako joj je život pred kamerama bio izrazito stresan. Postala je poznata zbog britkog jezika, iskrenosti i svoje vrckavosti.
Tijekom snimanja showa često se komentirao njezin stil odijevanja, a 2004. je pokrenula vlastitu liniju odjeće Stiletto Killers. Linija je potrajala dvije godine prije nego što ju je ugasila.
Debitantski album "Shut Up" objavila je 2002. godine, a obradom Madonnine pjesme "Papa Don't Preach" osvojila je brojne top ljestvice. Na albumu je objavljena i obrada hita Black Sabbatha "Changes" koju je snimila s ocem. Drugi album "Sleeping in the Nothing" objavila je 2005., nakon čega je odustala od glazbe.
Već na naslovnici drugog albuma počeli su kružiti komentari o njezinoj vidno vitkijoj liniji, iako je Kelly često govorila da joj bucmasta figura savršeno pristaje te da ju ne bi mijenjala.
U to se vrijeme okušala i kao glumica te se pojavila u ABC-evoj seriji "Life as We Know It".
Dugo se borila s ovisnostima, a zbog ovisnosti o tabletama je nekoliko puta bila na liječenju. Često je u intervjuima isticala da su joj klinike za odvikavanje uvelike pomogle da dođe na pravi put.
Kelly Osbourne se posljednjih godina nije odmicala od televizijskih projekata. Bila je sutkinja u nekoliko emisija, uključujući "Project Catwalk" te "RuPaul's Drag Race".
Reality emisijama se bavi i danas, a trenutačno radi na projektu "Lego Masters Jr.".
Kći slavnog rokera Ozzyja Osbournea je priznala da je 2018. zbog debljine bila na operaciji želučane premosnice i tada je skinula gotovo 40 kilograma.
Kelly se godinama borila s viškom kilograma, a nakon trudnoće odlučila je stati tome na kraj. Posljednjih je godina izgubila preko 15 kilograma, a mnogi vjeruju kako njen novi izgled nije samo posljedica zdrave prehrane već i plastičnih operacija.
U dugogodišnjoj je vezi sa Sidom Wilsonom, s kojim se zaručila na posljednjem koncertu svoga oca Ozzyja u srpnju ove godine. Par je 2022. godine dobio sina.
