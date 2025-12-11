Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ODGOVORILA 'HEJTERIMA'

FOTO Toliko je mršava da je sad neprepoznatljiva: Evo kako se Kelly Osbourne mijenjala...

Kelly Osbourne poznata je kći legendarnog glazbenika Ozzyja Osbournea koji je preminuo ljetos. Mnogi u posljednje vrijeme kritiziranju njezinu težinu - naime, toliko je smršavjela da je neprepoznatljiva.
FOTO Toliko je mršava da je sad neprepoznatljiva: Evo kako se Kelly Osbourne mijenjala...
Kelly Osbourne (41) poslala je poruku onima koji kritiziraju njen novi izgled i poručila im da je uzrok gubitka njenih kilograma gubitak oca Ozzyja. | Foto: Instagram
1/39
Kelly Osbourne (41) poslala je poruku onima koji kritiziraju njen novi izgled i poručila im da je uzrok gubitka njenih kilograma gubitak oca Ozzyja. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025