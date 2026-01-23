Obavijesti

NEVJEROJATNO

Ona je izvan ove planete: U 54. godini Carmen Electri pripijena haljina istaknula baš sve adute

Lijepa Carmen Electra plijenila je poglede na premijeri dokumentarnog filma Paris Hilton. Nosila je haljinu dubokog dekoltea, a pokazala je i gola leđa na kojima ima tetovažu
CJ 4DPLEX s Infinite Icon A Visual Memoir Premiere - LA
Carmen Electra (53) je pokazala svoju besprijekornu liniju na premijeri dokumentarnog filma Paris Hilton Infinite Icon: A Visual Memoir u Los Angelesu. Mnogi su rekli kako izgleda mlađe no ikad | Foto: Profimedia.hr
