Ona je izvan ove planete: U 54. godini Carmen Electri pripijena haljina istaknula baš sve adute

Lijepa Carmen Electra plijenila je poglede na premijeri dokumentarnog filma Paris Hilton. Nosila je haljinu dubokog dekoltea, a pokazala je i gola leđa na kojima ima tetovažu
Carmen Electra (53) je pokazala svoju besprijekornu liniju na premijeri dokumentarnog filma Paris Hilton Infinite Icon: A Visual Memoir u Los Angelesu. Mnogi su rekli kako izgleda mlađe no ikad
| Foto: Profimedia.hr
Carmen Electra (53) je pokazala svoju besprijekornu liniju na premijeri dokumentarnog filma Paris Hilton Infinite Icon: A Visual Memoir u Los Angelesu. Mnogi su rekli kako izgleda mlađe no ikad |
Foto: Profimedia.hr
Carmen Electra (53) je pokazala svoju besprijekornu liniju na premijeri dokumentarnog filma Paris Hilton Infinite Icon: A Visual Memoir u Los Angelesu. Mnogi su rekli kako izgleda mlađe no ikad
| Foto: Profimedia.hr
Nosila je haljinu dubokog dekoltea, a kombinaciju je upotpunila crvenim sandalama i srebrnom torbicom. Ponosno je pokazala i tetovažu
| Foto: Profimedia.hr
Carmen Electra, pravim imenom Tara Leigh Patrick, američka je glumica, manekenka i TV zvijezda koja je najveći slavu stekla devedesetih godina
| Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Foto O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Najveću slavu stekla je u seriji Baywatch, gdje je crvenim kupaćim kostimom osvojila publiku diljem svijeta
| Foto: IMDb/screenshot
Foto Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas
Pojavljivala se i u brojnim filmovima, glazbenim spotovima te komedijama, često glumeći duhovite i karikirane verzije same sebe
| Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Njezin privatni život često je bio tema tabloida, posebno brak s NBA zvijezdom Dennisom Rodmanom, koji je bio kratak, buran i vrlo medijski popraćen
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Kasnije je bila u braku i s glazbenikom Daveom Navarrom, a njihova veza također je bila intenzivna i puna javnih nastupa
| Foto: PA/PIXSELL
Na Instagramu je veoma aktivna, a reakcije je izazvala objavivši sliku u dugoj haljini koja je otkrivala njene noge. No svaka fotografija Carmen Electre izazove pažnju
| Foto: Instagram
Tako je fanove oduševila i čipkastim izdanjem
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Carmen Electra često naglašava da joj sloboda i osjećaj mladenačkog duha znače više od klasičnih životnih očekivanja
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Poznata je po tome što i danas izgleda vrlo mladoliko, a tajnu vidi u jednostavnoj njezi lica, redovitom čišćenju i hidrataciji kože. Ne zaklinje se u komplicirane tretmane, već u dosljednost, dobar san i slušanje vlastitog tijela
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Gdje god se pojavila plijeni pažnju, a osobito kad se pojavi u seksi kombinaciji
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Društvene mreže su gorjele i kada je objavila fotku na kojoj su joj skoro ispale grudi
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram