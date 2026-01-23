U Kolindinoj grupi na Antarktici je i poznati redatelj: Fotkali se skupa, i on izveo 'polar plunge'

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović ovih dana uživa u nevjerojatnom putovanju na Antarktici. Oduševila je svoje pratitelje snimkama skoka u ledeno more, poznatog kao 'polar plunge', a koje su postale viralne. Među onima koje je Kolinda oduševila je i sam organizator putovanja, influencer Kristijan Iličić. 'Ne skače se svaki dan na najhladnijem kontinentu svijeta. Ovo je trenutak koji se pamti cijeli život', napisao je uz video.

Prema dostupnim informacijama, cijela ovog ekskluzivnog aranžmana iznosi 16.990 eura po osobi, čemu treba dodati i trošak zrakoplovne karte do Čilea, odakle je putovanje i počelo.

A u grupi je i Arnej Misirlić, bosanskohercegovački redatelj koji stoji iza nekih od najgledanijih glazbenih spotova u regiji. Njegova dugogodišnja suradnja s imenima poput Jale Brata, Bube Corellija, Senidah i Maye Berović definirala je estetiku čitave jedne glazbene ere. On je na svojem Instagramu objavio fotografiju upravo s Grabar Kitarović.

Osim toga, objavio je i nekoliko snimki i fotografija koje su mnoge ostavile bez daha. Među njima je također snimka 'polar plungea'.

I u obliku Instagram Storyja je objavljivao nevjerojatne prizore - zajedničku fotografiju s ostatkom ekipe s ekspedicije, zatim i svoju vlastitu fotografiju uz opis: 'Doviđenja najnevjerojatnijem mjestu kojeg sam ikad posjetio u životu'.

A onda je objavio i video od kojeg bi se nekima moglo i smučiti - brod kako se ljulja na velikim valovima, a u fokusu svega je veliki luster koji se njiše...

Zanimljivo, osim bivše predsjednice i redatelja, na Antarktiku su u ovom periodu otišle i velike holivudske zvijezde. Prije par dana je obiteljsku fotografiju objavio Michael Douglas, koji je tamo sa suprugom Catherine Zetom-Jones i njihovom djecom. A zatim je i Nicole Kidman objavila da je tamo.