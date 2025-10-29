FOTO Udala se unuka legendarnog Đele Jusića: U Americi gosti zaplesali linđo

"Živim svoju bajku", napisala je na društvenim mrežama Ema Jusić, unuka legendarnog skladatelja, gitarista i dirigenta Đele Jusića, nakon što se proteklog vikenda u Bostonu udala za američkog pomorskog časnika Iana Ralpha.

Par se upoznao prije dvije i pol godine, kada je Ema, po struci PR menadžerica i pjevačica, boravila na studentskoj razmjeni u Connecticutu, piše Gloria.

- Sretali smo se u nekim restoranima i barovima, ali priznajem da ga isprva baš i nisam primjećivala. No, on je bio uporan – uspio je nabaviti moj broj, a osvojio me već na prvom spoju jer me odveo na sushi koji obožavam - rekla je Ema.

Od tog trenutka započela je njihova ljubavna priča koja je, kako kaže, “prerasla u pravu bajku”.

Vjenčanje je održano uz jezero u čarobnom bostonskom Public Gardenu, a slavlje se nastavilo na elegantnom rooftopu s pogledom na grad.

- Bila je to mala svadba, uz nama najvažnije ljude, obitelj i prijatelje, ali zabava je bila vrhunska - kaže Ema.

Za nezaboravnu atmosferu pobrinuli su se Emin otac i majka, glazbenici Paula i Đelo Jusić mlađi, koji su uzvanike zabavljali stranim i domaćim hitovima. Na repertoaru su se, naravno, našle i pjesme slavnog Đele Jusića, poput “La Musica di Notte”.

Na svadbi se zaplesao i linđo, a američki gosti, oduševljeni ritmom i energijom, obećali su da će uskoro posjetiti Hrvatsku.

Osim toga, Ian je na vjenčanju nosio kravatu s grbom Dubrovnika, dar svojeg tasta Đele Jusića mlađeg, koji je na društvenim mrežama podijelio fotografije i emotivnu poruku:

“Mr. & Mrs. Ralph. Jedan od onih trenutaka za koje živi svaki roditelj. Ian, welcome to our crazy family!”

Mladenci će živjeti u Bostonu, gdje Ian radi kao drugi časnik na brodu američke obalne straže, a Ema planira nastaviti svoj profesionalni put u PR-u i glazbi.