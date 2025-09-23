FOTO Umjesto glamura, birala je emocije. Ovako je Aleksandra Prijović proslavila 30. rođendan

Aleksandra Prijović ovih je dana proslavila 30. rođendan daleko od reflektora, u krugu onih koji joj znače najviše. Najemotivniji trenutak bio je kad je zagrljena s bakom zapjevala pjesmu 'Od izvora dva putića', prvu koju je od nje naučila.

Osim bake, uz nju je bio i suprug Filip Živojinović. Aleksandra je zablistala u crvenoj haljini, samo 20 dana nakon što je rodila djevojčicu Ariju u privatnoj beogradskoj bolnici.

Foto: Instagram

Početkom godine otkrila je da čeka drugo dijete i najavila kratku pauzu u karijeri. Već ranije je priznala kako joj je velika želja imati kćer.

- Najvažnije mi je da je moja obitelj uvijek dobro. Voljela bih, ako ne sljedeće godine, jer sada puno radimo, da dobijem kćer - rekla je u jednom intervjuu.

Foto: Antonio Ahel

Veliku podršku u svemu pruža joj suprug Filip Živojinović, s kojim je u bračnu luku uplovila u lipnju 2018. u Beogradu. Samo godinu kasnije, u ožujku 2019., dobili su sina Aleksandra (6).

Foto: Instagram