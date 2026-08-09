FOTO Usred kritika radi najave koncerta, Karleuša privlačila mnoge poglede na aerodromu

Pjevačica je na beogradskom aerodromu fotografirana usred mnogih kritika na račun koncerta u Vodicama. Podsjetimo, Karleuša bi trebala nastupati u Vodicama na Veliku Gospu
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Jelena Karleuša snimljena je u Zračnoj luci Nikola Tesla. Za putovanje je odabrala neobičnu kombinaciju - izrazito oskudni top s golemim čvorom na prsima spojila je s dugom suknjom i trakama koje su joj se križale preko golog trbuha
| Foto: Antonio Ahel
Jelena Karleuša snimljena je u Zračnoj luci Nikola Tesla. Za putovanje je odabrala neobičnu kombinaciju - izrazito oskudni top s golemim čvorom na prsima spojila je s dugom suknjom i trakama koje su joj se križale preko golog trbuha |
Foto: Antonio Ahel
Jelena Karleuša snimljena je u Zračnoj luci Nikola Tesla. Za putovanje je odabrala neobičnu kombinaciju - izrazito oskudni top s golemim čvorom na prsima spojila je s dugom suknjom i trakama koje su joj se križale preko golog trbuha
| Foto: Antonio Ahel
Podsjetimo, nakon što je objavljeno da će srpska pjevačica Jelena Karleuša nastupati u jednom klubu u Vodicama, društvene mreže preplavile su brojne kritike na tu odluku. Oglasili su se i branitelji iz Vodica, a podršku im je dao i gradonačelnik.
| Foto: Antonio Ahel
Karleuša se oglasila o cijeloj situaciji za Pink.
| Foto: Antonio Ahel
Ili će me ubiti ili me neće ubiti. Kod mene nikad nije mirno, samo je kaos. Vidjet ćemo hoće li se nastup održati, izjavila je pa dodala: 'Ne znam zašto se uvijek stvara problem oko mene kad sam ja uvijek tako mila i pitoma. Ja sam bezopasna i svaki put kad dođu na nastup, ljudi shvate da nije bilo razloga za stvaranje kaosa'.
| Foto: Antonio Ahel
Karleuša bi u Vodicama trebala nastupiti 15. kolovoza, na blagdan Velike Gospe, što je dodatno razljutilo neke korisnike društvenih mreža.
| Foto: Antonio Ahel
Iz kluba su istaknuti kako se program odvija u noćnim satima. 'Vrata kluba otvaraju se u 23 sata, dok nastupi izvođača započinju nakon ponoći, odnosno 16.8., dakle, nakon blagdana Velike Gospe'. O svemu se oglasio i gradonačelnik Vodica koji je rekao kako 'nije primjereno ugostiti Jelenu Karleušu'. 'Nema govora o mržnji i nacionalizmu, već samo o njenom ponašanju', rekao je za Nacional.
| Foto: Antonio Ahel
Jelena Karleuša ranije je prozivala studente koji prosvjeduju za uređeniju Srbiju i sve one koji podržavaju mlade ljude na njihovom putu.
| Foto: Antonio Ahel
Nedavno je objavila i fotke svojih predaka te priznala da je, osim sa Srbijom, povezana s Hrvatskom te Slovenijom.
| Foto: Antonio Ahel
'A ovo su mi šukundjed Dimitrije i šukunbaka Kona. Po liniji tatine majke. Isto iz Vranja. A ako gledamo po liniji tatinog oca Pavla (koji je kao i moj otac Beograđanin) pradjed Nikola i prabaka Mika su iz Like. Prezime Karleuša je ličko', napisala je na Facebooku,
| Foto: Antonio Ahel
Predstavljanje obiteljskog stabla završila je s pretkom iz Lijepe Naše: 'Moj pradjed Nikola Karleuša. Srbin iz tadašnje Austro-Ugarske, današnja Hrvatska'.
| Foto: Antonio Ahel
Njene objave izazvale su buru reakcija, a mnogi su je napali zbog njezinih nedavnih izjava gdje često napada Hrvatsku.
| Foto: Antonio Ahel
'Eto te, Hrvatica na kraju', 'Severina ispada veća Srpkinja od Karleuše', 'Pljuješ po svojima, fuj', bili su neki od komentara.
| Foto: Antonio Ahel
Ranije je izjavila kako je otkrila zanimljivu činjenicu slušajući studente na prosvjedima te primijetila posve novi način govora kod studenata.
| Foto: Antonio Ahel
Pjevačica koja je poznata po vulgarnim tekstovima primijetila je kako studenti pričaju 'hrvatskim dijalektom srpskog jezika'.
| Foto: Antonio Ahel
Ali, nije stala na tome pa je zaželjela da Hrvatskoj želi 'da joj se dogodi ono što se događa u Srbiji', a ta izjava razbjesnila je mnoge jer su prosvjedi nastali nakon smrti 16 osoba zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu.
| Foto: Antonio Ahel
Osim što je u posljednje vrijeme poznata po vjernosti Aleksandru Vučiću i praznim koncertima, pjevačica je ranije slovila i za vrsnu kuharicu.
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Youtube/Screenshoot
Foto Youtube/Screenshoot
Foto Facebook
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Borislav Zdrinja/ATA Images/PIXS - ilustrativna fotografija
Foto Antonio Ahel
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram