FOTO Usred kritika radi najave koncerta, Karleuša privlačila mnoge poglede na aerodromu

Ili će me ubiti ili me neće ubiti. Kod mene nikad nije mirno, samo je kaos. Vidjet ćemo hoće li se nastup održati, izjavila je pa dodala: 'Ne znam zašto se uvijek stvara problem oko mene kad sam ja uvijek tako mila i pitoma. Ja sam bezopasna i svaki put kad dođu na nastup, ljudi shvate da nije bilo razloga za stvaranje kaosa'. | Foto: Antonio Ahel