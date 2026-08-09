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EVO ŠTO JE NOSILA

FOTO Usred kritika radi najave koncerta, Karleuša privlačila mnoge poglede na aerodromu

Pjevačica je na beogradskom aerodromu fotografirana usred mnogih kritika na račun koncerta u Vodicama. Podsjetimo, Karleuša bi trebala nastupati u Vodicama na Veliku Gospu
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Beograd: Jelena Kareluša vratila se s odmora uoči nastupa u Vodicama
Jelena Karleuša snimljena je u Zračnoj luci Nikola Tesla. Za putovanje je odabrala neobičnu kombinaciju - izrazito oskudni top s golemim čvorom na prsima spojila je s dugom suknjom i trakama koje su joj se križale preko golog trbuha | Foto: Antonio Ahel
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Jelena Karleuša snimljena je u Zračnoj luci Nikola Tesla. Za putovanje je odabrala neobičnu kombinaciju - izrazito oskudni top s golemim čvorom na prsima spojila je s dugom suknjom i trakama koje su joj se križale preko golog trbuha | Foto: Antonio Ahel
Komentari 7

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