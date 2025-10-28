VEČER ZA PAMĆENJE FOTO Vinkovačka senzacija je osvojila Beograd, na koncertu uživala i Aleksandra Prijović

Jakov Jozinović (20) iz Vinkovaca u utorak je napunio beogradsku MTS dvoranu do posljednjeg mjesta. Mladi pjevač, kojeg mnogi već nazivaju novom glazbenom senzacijom, iako još nema nijednu objavljenu pjesmu, premijerno je izveo tri nove i publici priredio večer koja se neće lako zaboraviti. Atmosfera je bila ispunjena emocijama, publika je pjevala, pljeskala i snimala svaki trenutak. U dvorani su, uz tisuće obožavatelja, uživale i Milica Pavlović te Aleksandra Prijović, koja je koncert pratila u društvu supruga Filipa Živojinovića.