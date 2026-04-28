POKAZAO PRIPREME

FOTO Vrag nosi Pradu, a Modni Mačak pletenice na premijeru

Piše Iva Milotić,
Foto: Instagram/Marko Grubnić

Marko Grubnić se dva dana pripremao za premijeru kultnog filma

Samo vam želim pokazati kako izgledaju pripreme. I onda kad mi netko kaže - ma dođi samo kratko, to ti je dvije minute, samo nam daš kratku izjavu... Možda je vama to samo dvije minute, ali meni je dva dana spremanja, ulaganja, truda i rada. Šminkeri, frizeri, fotografi, odjeća, obuća... i to je vama samo kratko, dvije minute, napisao je Modni Mačak, Marko Grubnić, na Instagramu pored niza fotografija na kojima mu rade frizuru, šminkaju ga i uljepšavaju za premijeru filma "Vrag nosi Pradu 2".

Naime, u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema održana je svečana premijera dugo iščekivanog nastavka filma, točno dvadeset godina nakon što je original osvojio publiku diljem svijeta.

Uzvanici su svojim modnim kombinacijama pratili estetiku filma, pretvorivši crveni tepih u pravu modnu pistu. Uz Grubnića, posebno su se istaknuli Tihana Harapin Zalepugin, Aleksandra Dojčinović, Nenad Korkut i Ivan Tandarić.

Premijeru su uveličala i brojna poznata lica iz javnog života, među kojima su Renata Končić Minea, Jelena Veljača, Iva Majoli, Mirjana Mikulec i Antonija Ćosić. Događaju su prisustvovali i Neven Ciganović, Dalibor Petko, Meri Goldašić, Elena Dizdar, Luka Lajić te Patricia Vodopija.

