FOTO Wow, kakva elegantna izdanja! Lelekice na otvorenju Eurosonga privukle sve poglede

Tjedan Eurosonga u Beču službeno je započeo, a spektakularna ceremonija otvorenja na tradicionalnom tirkiznom tepihu okupila je delegacije iz 35 zemalja sudionica. Među njima su bile i hrvatske predstavnice, članice etno-pop sastava Lelek, koje su svojim dolaskom privukle veliku pažnju obožavatelja uoči svog nastupa u prvoj polufinalnoj večeri. Svečani događaj, koji označava početak finalnog tjedna natjecanja, održan je u samom srcu austrijske prijestolnice, a tisuće okupljenih obožavatelja stvorile su veličanstvenu atmosferu dobrodošlice za sve izvođače.

Ovogodišnja ceremonija otvorenja 70. izdanja Eurosonga održala se na impresivnoj lokaciji koja se protezala od kultnog kazališta Burgtheater do bečke gradske vijećnice na trgu Rathausplatz. Upravo je taj trg postao središte događanja i službeni Eurovision Village, gdje će se tijekom cijelog tjedna održavati koncerti i javna gledanja prijenosa uživo.

Izvođače je na tepihu dočekao Simfonijski orkestar ORF-a, koji je izveo eurovizijsku himnu i tako večeri dao notu glamura i tradicije. Posebno iznenađenje priredio je Woodstock Allstar Band, koji je svaku delegaciju pozdravio izvedbom pjesme povezane s njihovom zemljom, od globalnih pop-hitova do tradicionalnih melodija. Tommy Schmidle, producent ceremonije, istaknuo je kako je cilj bio iskoristiti identitet Beča kao svjetske glazbene raskrsnice.

​- Beč često nazivaju 'prijestolnicom glazbe'. Moja ideja za ceremoniju otvorenja bila je povezati različite nacije kroz glazbenu raznolikost - izjavio je Schmidle.

Nakon šetnje tepihom, delegacije su prisustvovale svečanom prijemu u vijećnici, dok je za publiku na trgu organiziran veliki koncert na kojem su nastupili Eric Papilaya & The Good Vibe Tribe te eurodance legenda Haddaway.

Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak, članice grupe Lelek, prošetale su tepihom i izazvale izrazito pozitivne reakcije. Za ovu prigodu odabrale su elegantne kreacije koje su istaknule njihov jedinstven stil, a koji je već došao do izražaja tijekom prvih proba u dvorani Wiener Stadthalle. Njihov scenski nastup za pjesmu 'Andromeda', koja spaja tradicionalne hrvatske motive s modernim pop zvukom, već je postao jedna od glavnih tema među obožavateljima.

Lelekice su u Beč doputovale početkom svibnja kako bi odradile intenzivne pripreme. Probe održane 2. i 6. svibnja prošle su iznimno uspješno, a eurovizijska zajednica posebno je pohvalila vizualni identitet nastupa te nove, dramatične kostime u tamnocrvenim i bijelim tonovima.

Dojmovi s proba odmah su se odrazili i na eurovizijskim kladionicama, gdje je Hrvatska zabilježila značajan skok. S nižih pozicija, Lelekice su se probile među prvih 15 favorita za pobjedu na ovogodišnjem natjecanju. Iako je bilo zabrinutosti zbog manjih zdravstvenih problema jedne od članica, Judite Štorga, koja se borila s upalom glasnica, iz hrvatskog tima su poručili da je situacija sanirana i da je spremna za nastup u prvoj polufinalnoj večeri u utorak, 12. svibnja, gdje će nastupiti treće po redu.

Čitav grad pretvoren je u veliku eurovizijsku pozornicu. Zastave Eurosonga vijore se na gradskim ulicama, a čak su i tramvaji brendirani u prepoznatljivim bojama natjecanja. Beč je za organizaciju izdvojio 22,6 milijuna eura, a procjenjuje se da će događaj gradu i državi donijeti prihod od oko 52 milijuna eura.

Wiener Stadthalle, dvorana u kojoj se održavaju prijenosi uživo, transformirana je u tehnološko čudo s 3500 tona opreme, 27 kamera i 8500 LED svjetala. Za one koji nisu uspjeli kupiti ulaznice, koje su rasprodane u rekordnom roku, grad je osigurao brojne besplatne sadržaje, od javnih gledanja na 15 velikih ekrana u Eurovision Villageu do posebnih izložbi u muzejima posvećenih povijesti Eurosonga.

*Uz pomoć AI-ja