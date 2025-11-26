Obavijesti

FOTO Za Lidiju Bačić nema zime ni krize! Kalendar je godinu za godinom sve 'bujniji' i topliji...

Lidija Bačić tradicionalno svoje obožavatelje uveseljava senzualnim kalendarom. Od kuhinje do džungle, ova fatalna dama već godinama se fotografira u oskudnim izdanjima i zanimljivim pozama za svaki mjesec
Poznata pjevačica Lidija Bačić svake godine svoje obožavatelje povodom božićnih blagdana časti kalendarom sa svojim seksi fotografijama. | Foto: sandra simunovic/pixsell
