FOTO Za Lidiju Bačić nema zime ni krize! Kalendar je godinu za godinom sve 'bujniji' i topliji...

Lidija Bačić tradicionalno svoje obožavatelje uveseljava senzualnim kalendarom. Od kuhinje do džungle, ova fatalna dama već godinama se fotografira u oskudnim izdanjima i zanimljivim pozama za svaki mjesec
Poznata pjevačica Lidija Bačić svake godine svoje obožavatelje povodom božićnih blagdana časti kalendarom sa svojim seksi fotografijama.
| Foto: sandra simunovic/pixsell
Poznata pjevačica Lidija Bačić svake godine svoje obožavatelje povodom božićnih blagdana časti kalendarom sa svojim seksi fotografijama. |
Foto: sandra simunovic/pixsell
Poznata pjevačica Lidija Bačić svake godine svoje obožavatelje povodom božićnih blagdana časti kalendarom sa svojim seksi fotografijama.
| Foto: sandra simunovic/pixsell
U svakom od 12 mjeseci u prvom su planu njen bujni dekolte i stražnjica, a slavna Lile svoje adute voli naglasiti i laskavim modnim kombinacijama.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Često pozira u minijaturnom donjem rublju koje ne ostavlja mnogo toga mašti.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Ideje za kalendar ove fatalne dame svake su godine sve bolje, a jednom se za njega fotografirala i kuhajući, odjenuvši najmanju pregaču.
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
Obožavatelji glazbenice ni u Novoj 2026. godini neće ostati zakinuti pa je tako Lidija već počela vrijedno pripremati nove fotografije.
| Foto: Instagram/ kolaž
'Na setu... novi kalendar... učitavanje...', napisala je u svom novom Instagram postu u kojem je pratiteljima dala naslutiti što ih očekuje u novom kalendaru, a u prvi je plan ponovno stavila svoje bujno poprsje.
| Foto: Instagram
Lile je svojom objavom izazvala niz komentara oduševljenih fanova koji su hvalili njen fatalan izgled, a prikupila je i više od 10 tisuća lajkova.
| Foto: Instagram/orijent
Foto Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Foto Privatni album/canva
Foto PROMO/kolaz
Foto Instagram/orijent
Foto Privatni albumi
Foto Instagram/orijent
Foto Instagram/ kolaž
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Instagram/ kolaž
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL/
Foto Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Foto Jakov Š./Privatan album
Foto Filip Kozina
Foto Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album
Foto Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Foto Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album
Foto Instagram/ kolaž
Foto Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Foto Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Foto Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto PROMO/kolaz
Foto Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Lidija Bačić/privatni album
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Privtani album
Foto Privatni albumi
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto Instagram/