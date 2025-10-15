FOTO Za njima su žene nekoć uzdisale! Sjećate se kako su izgledali na vrhuncu slave?

Alec, William, Stephen i Daniel Baldwin odrasli su na Long Islandu, a nakon što se Alec počeo baviti glumom, svi su krenuli njegovim putem. Nekoć su slovili kao najzgodnija braća u Hollywoodu, a tijekom godina je svaki od njih imao nekoliko afera. U galeriji provjerite kako su izgledali na vrhuncu slave.
Alec Baldwin prvi se počeo baviti glumom, a Stephen, William i Daniel slijedili su njegov put.
Stephen Baldwin je prvu ulogu imao 1988. godine.
Kennya Baldwin je Stephenova supruga, s kojom je u braku od 1990. Imaju dvije kćeri Alaiju i Hailey, a upravo Hailey je današnja supruga Justina Biebera.
S Bieberom je u dobrim odnosima, kao i sa suprugom dvoje druge kćeri. Ima dvoje unučadi.
William, koji je prvo bio model, počeo je glumiti 1989.
William Baldwin i Chynna Phillips, pjevačica pop grupe Wilson Phillips, u braku su od 1995. godine. Imaju troje odrasle djece, no život ih nije mazio.
Prije nekoliko godina Chynna je bila spremna rastati se od Williama te je čak predala i papire za rastavu braka, no na kraju su se pomirili.
Par je prošao i teško razdoblje 2010. godine kada je njihov sin Vance imao rak.
Njihov brak danas je stabilan, no u medije nerijetko procure informacije koje sugeriraju drugačije.
Daniel Baldwin je prvu ulogu imao 1988. u jednoj seriji.
Tijekom karijere je imao brojne razmirice s vlastima te je imao problema s alkoholom. U braku je bio triput te ima petero djece.
Sa svojom prvom ljubavi Cheryl vjenčao se 80-ih godina, a u braku su dobili kćer Kahleu. Drugu suprugu Elizabeth je pred oltar odveo 1990., a s njom je dobio kćer Alexandru.
Šest godina nakon par se rastao, nakon čega je imao aferu s kolegicom Isabellom Hoffman. Nisu se nikada vjenčali, no zajedno su dobili sina Atticusa. Treći put je u bračnu luku uplovio s manekenkom Joanne Smith i s njom je dobio dvije kćeri.
Alec Baldwin privatnim je životom dizao mnogo prašine. S kolegicom Kim Basinger vjenčao se 1993., tri godine otkako su se upoznali. Par se rastao 2000., a zajedno su dobili jednu kćer, Ireland.
Upravo odnos s Ireland bio je godinama kontroverzan, a Baldwin se žalio kako je potpuno morao promijeniti svoj život kako bi mogao ostati uz svoju kćer.
U javnost su curile i informacije da je kćer nazvao "svinjom", a s njom je danas navodno u korektnim odnosima.
Drugu suprugu Hilariju zaručio je 2012. te su se vjenčali iste godine. Zajedno imaju sedmero djece.
