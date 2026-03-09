Obavijesti

Galerija

Komentari 0
TEKSAŠANKA OČARALA

FOTO Za ovu ljepoticu govore da je 'nova' Pamela Anderson, a uskoro će uskočiti u crveni bikini

Hassie Harrison imat će jednu od glavnih uloga u novoj verziji kultne serije 'Baywatch', a mnogi njenu ulogu uspoređuju s onom koju je Pamela Anderson imala u originalu...
Los Angeles: Poznati dolatze na Brooks Brothers x St. Jude Holiday Event
Američka glumica Hassie Harrison posljednjih tjedana privlači golemu pozornost javnosti nakon što je potvrđeno da će preuzeti jednu od glavnih uloga u novoj verziji kultne serije "Baywatch". | Foto: LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION
1/22
Američka glumica Hassie Harrison posljednjih tjedana privlači golemu pozornost javnosti nakon što je potvrđeno da će preuzeti jednu od glavnih uloga u novoj verziji kultne serije "Baywatch". | Foto: LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026