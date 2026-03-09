FOTO Za ovu ljepoticu govore da je 'nova' Pamela Anderson, a uskoro će uskočiti u crveni bikini

Hassie Harrison imat će jednu od glavnih uloga u novoj verziji kultne serije 'Baywatch', a mnogi njenu ulogu uspoređuju s onom koju je Pamela Anderson imala u originalu...
Američka glumica Hassie Harrison posljednjih tjedana privlači golemu pozornost javnosti nakon što je potvrđeno da će preuzeti jednu od glavnih uloga u novoj verziji kultne serije "Baywatch".
| Foto: LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION
Američka glumica Hassie Harrison posljednjih tjedana privlači golemu pozornost javnosti nakon što je potvrđeno da će preuzeti jednu od glavnih uloga u novoj verziji kultne serije "Baywatch". |
Foto: LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION
Američka glumica Hassie Harrison posljednjih tjedana privlači golemu pozornost javnosti nakon što je potvrđeno da će preuzeti jednu od glavnih uloga u novoj verziji kultne serije "Baywatch".
| Foto: LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION
Mnogi je već nazivaju nasljednicom Pamele Anderson, a ova 35-godišnja Teksašanka spremna je uskočiti u crveni kupaći kostim i vratiti slavu seriji koja je obilježila devedesete.
| Foto: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress
U nadolazećem rebootu "Baywatcha", čija se premijera očekuje u televizijskoj sezoni 2026./2027., Hassie Harrison utjelovit će lik Nat.
| Foto: Steven Bergman
Prema službenom opisu, Nat je bivša udomljena djevojčica koja je postala olimpijska sportašica i predstavlja "zlatni standard u spašavanju života".
| Foto: Steven Bergman
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRES
Opisuju je kao briljantnu, ambicioznu i žestoko odanu osobu koja je desna ruka i najbliža prijateljica glavnog protagonista Hobieja Buchannona, kojeg glumi Stephen Amell.
| Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRES
Hobie je, naravno, sin legendarnog Mitcha Buchannona, lika kojeg je proslavio David Hasselhoff.
| Foto: Profimedia
Njezin lik Nat postavlja visoke standarde svima oko sebe, jednako kao i samoj sebi, što joj povremeno stvara probleme u odnosima na plaži i izvan nje.
| Foto: Instagram
Uloga je odmah povukla paralele s likom C.J. Parker, koju je u originalnoj seriji glumila Pamela Anderson i koja je također bila desna ruka Mitcha Buchannona te jedna od najiskusnijih članica tima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Prije nego što je dobila priliku oživjeti duh "Baywatcha", Hassie Harrison izgradila je zavidnu karijeru
| Foto: Instagram
. Najveću slavu donijela joj je uloga Laramie u megapopularnoj seriji "Yellowstone", gdje je od 2020. glumila kaubojku i natjecateljicu u jahanju bačvi koja unosi nemir među radnike na ranču Dutton.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Upravo joj je ta serija donijela i ljubav. Na setu je upoznala sadašnjeg supruga, poznatog country glazbenika i glumca Ryana Binghama, koji je u seriji glumio njezinog partnera Walkera.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram