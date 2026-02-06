FOTO Žanamari vatrenim fotkama u crvenim haljinama podiže svijest o opakoj bolesti
Pjevačica Žanamari Lalić iskoristila je svoje društvene mreže za podizanje svijesti o važnoj temi. U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu zabljesnula je u brojnim crvenim haljinama, no ovoga puta izgled je bio u službi snažne poruke posvećene zdravlju žena.
U svojoj osviještenoj objavi Žanamari je pisala o važnosti zdravlja. "Danas je dan kad crvena haljina ima poruku i cilj - podizanje svijesti o moždanom udaru kod žena.
Za prevenciju moždanog udara važno je držati pod kontrolom krvni tlak, kolesterol, šećer i tjelesnu težinu, ne pušiti, kretati se, zdravo jesti, brinuti o snu i izbjegavati stres". | Foto: Instagram/Žanamari