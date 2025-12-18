Obavijesti

EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Zbog transformacija bila i kontroverzna: Xtina je često dobivala i gubila na težini

Američka pjevačica Christina Aguilera poznata je po svom raskošnom glasu, a jedna je od najkomercijalnijih pjevačica u povijesti glazbe. Karijeru je započela još kao djevojčica, hitovima je osvojila svijet, a danas slavi 45. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Christina Aguilera rođena je 18. prosinca 1980. godine u New Yorku, a kao djevojčica se često selila zbog očeva posla. S obitelji je jedno vrijeme živjela u Japanu, gdje je pohađala i školu, a po povratku u SAD se školovala kod kuće zbog maltretiranja koje je doživjela u školi. | Foto: PA/Instagram
