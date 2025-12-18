FOTO Zbog transformacija bila i kontroverzna: Xtina je često dobivala i gubila na težini

Američka pjevačica Christina Aguilera poznata je po svom raskošnom glasu, a jedna je od najkomercijalnijih pjevačica u povijesti glazbe. Karijeru je započela još kao djevojčica, hitovima je osvojila svijet, a danas slavi 45. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Christina Aguilera rođena je 18. prosinca 1980. godine u New Yorku, a kao djevojčica se često selila zbog očeva posla. S obitelji je jedno vrijeme živjela u Japanu, gdje je pohađala i školu, a po povratku u SAD se školovala kod kuće zbog maltretiranja koje je doživjela u školi.
Pjevačica je u intervjuima pričala kako je njezin biološki otac bio nasilan prema njoj, a godinama s njim nije razgovarala. Isticala je kako joj je glazba bila jedini bijeg od stvarnosti. S ocem se pomirila tek 2012. godine.
Početkom 90-ih se priključila showu "The All New Mickey Mouse Club" skupa s Ryanom Goslingom, Britney Spears i Justinom Timberlakeom. Zbog čestih snimanja, njezina obitelj se u to vrijeme preselila na Floridu kako bi bila što bliže studiju.
U Japan se vratila 1997. godine jer je ondje htjela ostvariti glazbenu karijeru. Snimila je duet s pjevačem Keizom Nakanishijem, s kojim je bila i na turneji po toj državi.
Po povratku u SAD je slala demo snimke brojnim diskografskim kućama, a odabrali su je za naslovnu pjesmu crtića "Mulan" 1998. godine. Karijeru joj je lansirao veliki samostalni hit godinu kasnije.
Aguilera je pjesmu "Genie in a bottle" objavila 1999. kao glavni singl albuma te je osvojila top ljestvice diljem svijeta. Za pjesmu je dobila i nominaciju za nagradu Grammy.
Prvi album "Christina Aguilera" prodan je u više od 17 milijuna primjeraka diljem svijeta, a na 42. dodjeli Grammyja dobila je zlatni gramofon za najbolju novu izvođačicu. Nastavila je redati hitove, a u vrhu top ljestvica bio je i singl "What a Girl Wants".
U siječnju 2000. Christina Aguilera je nastupila u poluvremenu Super Bowla s Enriqueom Iglesiasom, Philom Collinsom i Toni Braxton. Nakon toga se okušala i pjesmama na španjolskom jeziku, koje su dobile pohvale kritike.
Duetom s Rickyjem Martinom "Nobody Wants to Be Lonely" nastavila je uspješni niz pjesama, a s kolegicama Lil' Kim, Myom i Pink snimila je hit "Lady Marmalade" za soundtrack filma "Moulin Rouge!".
Teen pop je zamijenila nešto drugačijim zvukom te se 2002. godine predstavila pod imenom Xtina. Pjesma "Dirrty" slovila je kao kontroverzna između ostalog i zbog golišavih izdanja, a pjevačica je u tom trenutku svijetu pokazala i drugačiji stil.
Sredinom 2000-ih je predstavila novi stil inspiriran zlatnom dobom Hollywooda, koji je pratio i njezin album "Back to Basics". Do tog trenutka je već odradila nekoliko uspješnih svjetskih turneja te se etablirala kao jedno od najvećih glazbenih imena.
"Moves like Jagger", "Feel This Moment" i "Say Something" samo su neke od pjesama kojima je osvajala vrhove top ljestvica posljednjih godina, a Christina Aguilera je i danas u vrhu imena što se popularnosti na svjetskoj glazbenoj sceni tiče.
Na policama ima pet Grammyja, šest ALMA nagrada, svijet MTV VMA nagrade, iza sebe ima jedan Guinnessov svjetski rekord i svoju zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu.
Aguilera je godinama ljubila glazbenog producenta Jordana Bratmana za kojeg se udala 2005. godine. Sina Maxa dobili su 2008., a dvije godine kasnije rastali su se.
Od kraja 2010. u vezi je s producentom Matthewom Rutlerom kojeg je upoznala dok su snimali mjuzikl "Burlesque". Zaručili su se 2014., a godinu kasnije pjevačica je rodila kćer.
Pjevačica je rekla da se nije dobro osjećala u svom tijelu na početku karijere kada je bila jako mršava. Početkom dvadesetih počela je “prihvaćati svoje nove obline” i osjećati se bolje. U industriji je osjećala pritisak da ostane “super mršava” kao u tinejdžerskim godinama. Kruže glasine i da Christina koristi Ozempic za mršavljenje.
U nastavku galerije pogledajte kako se Christina Aguilera mijenjala kroz godine.
