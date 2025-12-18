FOTO Zbog transformacija bila i kontroverzna: Xtina je često dobivala i gubila na težini

Pjevačica je rekla da se nije dobro osjećala u svom tijelu na početku karijere kada je bila jako mršava. Početkom dvadesetih počela je “prihvaćati svoje nove obline” i osjećati se bolje. U industriji je osjećala pritisak da ostane “super mršava” kao u tinejdžerskim godinama. Kruže glasine i da Christina koristi Ozempic za mršavljenje. | Foto: Instagram