FOTO Zgodni dečki o kojima svi pričaju: Ovo je glumačka postava hit serije "Off Campus"

Serija "Off Campus" veliki je hit posljednjih dana, a priča temeljena na knjigama Elle Kennedy osvojila je srca gledatelja, a posebno gledateljica diljem svijeta. Svi pričaju o zgodnim glumcima iz serije, a u galeriji provjerite tko je sve u postavi "Off Campusa".
Temeljena na popularnom serijalu knjiga, drama "Off Campus" prati ljubavne živote ekipe sveučilišnih hokejaša na ledu, a u stilu serija "Bridgerton" i "Heated Rivalry" svaka knjiga donosi novu ljubavnu priču. Prva sezona fokusira se na odnos Hane i Garretta, dok istovremeno predstavlja likove koji će predvoditi nadolazeće sezone. Druga sezona serije već je potvrđena, a u galeriji pogledajte glumce o kojima internet bruji posljednjih dana.
| Foto: Prime Video
Temeljena na popularnom serijalu knjiga, drama "Off Campus" prati ljubavne živote ekipe sveučilišnih hokejaša na ledu, a u stilu serija "Bridgerton" i "Heated Rivalry" svaka knjiga donosi novu ljubavnu priču. Prva sezona fokusira se na odnos Hane i Garretta, dok istovremeno predstavlja likove koji će predvoditi nadolazeće sezone. Druga sezona serije već je potvrđena, a u galeriji pogledajte glumce o kojima internet bruji posljednjih dana. |
Foto: Prime Video
Temeljena na popularnom serijalu knjiga, drama "Off Campus" prati ljubavne živote ekipe sveučilišnih hokejaša na ledu, a u stilu serija "Bridgerton" i "Heated Rivalry" svaka knjiga donosi novu ljubavnu priču. Prva sezona fokusira se na odnos Hane i Garretta, dok istovremeno predstavlja likove koji će predvoditi nadolazeće sezone. Druga sezona serije već je potvrđena, a u galeriji pogledajte glumce o kojima internet bruji posljednjih dana.
| Foto: Prime Video
Belmont Cameli glumi Garretta Grahama.
| Foto: Prime Video
Garrett je zvijezda sveučilišne hokejaške momčadi. Sanja o profesionalnoj karijeri nakon diplome i to mu postaje jedini fokus. Upravo zbog toga počinje zanemarivati fakultet te na kraju pada godinu i treba Haninu pomoć.
| Foto: Instagram/Belmont Cameli
Najveća Camelijeva televizijska uloga do danas je Jamie Spano u rebootu serije "Saved by the Bell", ali možda ga prepoznajete i iz filmova "The Alto Knights" i "Until Dawn".
| Foto: Instagram/Belmont Cameli
Foto Instagram/Belmont Cameli
Foto Instagram/Belmont Cameli
Ella Bright glumi Hanu Wells. Hannah je pametna kantautorica kojoj je na početku serije smanjena stipendija za studij glazbe, a problemi je prate i u ljubavnom životu, jer je muči neuzvraćena zaljubljenost u Justina Kohla.
| Foto: Prime Video
U pokušaju da privuče njegovu pažnju, pristaje podučavati hokejaša Garretta u zamjenu za lažnu vezu, dok istovremeno pokušava pobijediti na natjecanju u pisanju pop pjesama kako bi zadržala svoju stipendiju. Za sada, sve zvuči kao savršena romantična komedija...
| Foto: Prime Video
- Jednostavno nikada nisam mogla zamisliti da ću dobiti ovakvu ulogu - rekla je Bright za Variety.
| Foto: Prime Video
- Činilo mi se kao san. Nisam mogla vjerovati da se to meni dogodilo - zaključila je.
| Foto: Instagram/Ella Bright
Bright je učila za ispite kada je potvrđena za ulogu Wells. No, već je prije toga izgradila zapaženu karijeru u Ujedinjenom Kraljevstvu (rođena je u New Yorku, a odrasla u Londonu) kao Darrell u seriji "Malory Towers". Također se pojavila u jednoj epizodi serije "Kruna" kao mlada Kate Middleton.
| Foto: Instagram/Ella Bright
Foto Instagram/Ella Bright
Stephen Kalyn glumi Deana Di Laurentisa.
| Foto: Prime Video
Dio je hokejaške ekipe i jedan od Garrettovih najboljih prijatelja, klasični sportaš za kojeg vrijedi izreka „više nego što se čini na prvi pogled“.
| Foto: Instagram/Stephen Kalyn
Kasnije tijekom sezone dobiva i vlastitu veliku ljubavnu priču, ali nećemo otkrivati više od toga.
| Foto: Instagram/Stephen Kalyn
Kalyn je imao uloge u serijama "Gen V" i "Cruel Intentions" prije nego što se pridružio ekipi "Off Campus".
| Foto: Instagram/Stephen Kalyn
Foto Instagram/Stephen Kalyn
Mika Abdalla glumi Allie Hayes. Allie je Hanina najbolja prijateljica i u dugogodišnjoj je vezi sa svojim dečkom Seanom, iako je njihov odnos pun prekida i pomirenja. No ona nije samo klasična najbolja prijateljica iz romantičnih komedija… jer već znamo da će Allie vjerojatno biti glavna ljubavna priča u nekoj od budućih sezona.
| Foto: Prime Video
- Ona živi na jedan prisilan način - rekla je Hayes o svom liku za The Hollywood Reporter.
| Foto: Instagram/Mika Abdalla
- Ima mnogo velikih ideja o tome što želi od života, na jedan idealističan način. Kao što mnogi osamnaestogodišnjaci, devetnaestogodišnjaci i dvadesetogodišnjaci otkrivaju kada prvi put napuste dom, ponekad se vaša očekivanja ne poklapaju s onim što vam je zapravo namijenjeno u životu - rekla je.
| Foto: Instagram/Mika Abdalla
Abdalla se pojavila u serijama poput "Project Mc²" i "The Flash", kao i u prvoj sezoni serije The Pitt, gdje je glumila studenticu koja se predozirala.
| Foto: Instagram/Mika Abdalla
Antonio Cipriano glumi Johna Logana.
| Foto: Prime Video
John je dio društva i igra važnu ulogu u romansi Garretta i Hannah, zahvaljujući promjeni u odnosu na sadržaj iz knjige, koju nećemo otkriti kako bismo izbjegli spojlere.
| Foto: Instagram/Antonio Cipriano
Cipriano je ostvario brojne kazališne uloge prije ove serije, uključujući nastup u broadwayskom mjuziklu "Jagged Little Pill".
| Foto: Instagram/Antonio Cipriano
Također je glumio u televizijskim serijama poput "Shelter" i "National Treasure: Edge of History".
| Foto: Instagram/Antonio Cipriano
Foto Instagram/Antonio Cipriano
Josh Heuston glumi Justina Kohla.
| Foto: Prime Video
Justin je glazbenik u kojeg je Hannah ozbiljno zaljubljena… Dovoljno da pokrene cijeli niz događaja koji pokreću radnju serije.
| Foto: Prime Video
Heuston je australski glumac koji se pojavio u rebootu serije "Heartbreak High" i seriji "Dune: Prophecy", kao i u filmu "Thor: Love and Thunder".
| Foto: Prime Video
Foto Instagram/Josh Heuston
Foto Instagram/Josh Heuston
Foto Instagram/Josh Heuston
Jalen Thomas Brooks glumi Johna Tuckera.
| Foto: Prime Video
U prvoj sezoni serije "Off Campus", John je dio društva hokejaša i blizak Garrettov prijatelj. Najčešće ih sve okuplja hranom jer je glavni zaljubljenik u kuhanje unutar ekipe.
| Foto: Instagram/Jalen Thomas Brooks
Thomasa ćete prepoznati iz jedne od ovogodišnjih hit-serija, "The Pitt", gdje je u prvoj sezoni glumio medicinskog tehničara Matea Diaza.
| Foto: Instagram/Jalen Thomas Brooks
Foto Instagram/Jalen Thomas Brooks
Foto Prime Video
Foto Prime Video
Foto Instagram/Ella Bright
Foto Instagram/Stephen Kalyn
Foto Instagram/Ella Bright
Foto Instagram/Ella Bright
Foto Instagram/Ella Bright