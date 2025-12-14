FOTO Znate li koji slavni imaju blizance? Za neke ćete se možda iznenaditi jer si nimalo ne sliče

Poznati blizanci tijekom godina su se mogli zamijeniti na crvenom tepihu i nitko ne bi to ni primijetio, no neki slavni imaju dvojajčane blizance koji im uopće ne sliče. Za May-Kate i Ashley Olsen svi znaju, no možda ćete se iznenaditi kada otkrijete tko sve u svijetu showbiza ima blizanca.
Michael Kutcher brat je blizanac slavnoga glumca Ashtona Kutchera.
Michael Kutcher brat je blizanac slavnoga glumca Ashtona Kutchera.
Michael je rođen s cerebralnom paralizom zbog koje je imao niz problema u životu, no slavni brat uvijek ga je branio. Kada je Ashton o tome javno progovorio, Michael se naljutio, no kasnije je shvatio da je to najbolje što mu se dogodilo u životu.
Danas je Michael sretno oženjen i javno predstavlja Cerebral Palsy Foundation i savjetnik za aplikaciju koja pomaže obiteljima pronaći pomoć za članove obitelji s invaliditetom.
Scarlett Johansson je jedna od najvećih zvijezda Hollywooda danas, a rijetki znaju da ima brata blizanca Huntera.
Hunter je karijeru posvetio radu za opće dobro i političkom aktivizmu te ga svjetla reflektora ne zanimaju. Ipak, slavnu sestru je u nekoliko navrata pratio na crvenim tepisima te se pojavio u filmu "Manny & Lo".
Mary-Kate i Ashley Olsen čitav su život pred kamerama, a vjerojatno su i među najpoznatijim blizankama glumicama na svijetu. Karijeru su započele ulogom Michelle Tanner u "Punoj kući" koju su zajedno odglumile.
Nakon "Pune kuće" pokrenule su vlastito carstvo filmova kojima su osvajale generacije, no u jednom trenutku su samo napustile svijet glume kako bi s posvetile modnom dizajnu. Posljednjih godina rijetko daju intervjue te sve detalje o privatnom životu drže dalje od očiju javnosti.
Oskarovac Rami Malek osvojio je svijet ulogama u seriji "Mr. Robot" i filmu "Bohemian Rhapsody", no njegov brat blizanac odabrao je drugačiji put.
Sami Malek je nastavnik u školi, a Rami mu je jednojajčani blizanac. Jednom je prilikom ispričao kako ga je brat spasio u školskoj predstavi, u kojoj je umjesto njega otišao na pozornicu i dobio dobru ocjenu, a gotovo nitko nije ni primijetio da su se zamijenili.
Cole Sprouse još je kao dječak glumio u kultnim "Prijateljima" te su ga svi znali kao Rossova sina Bena, a glumom se odmalena bavio i njegov identični blizanac, Dylan.
Proslavili su se Disneyjevim naslovom "The Suite Life of Zack & Cody", no onda su karijeru stavili na pauzu kako bi studirali na Sveučilištu New York.
Nakon povratka na scenu imali su drugačije puteve. Cole je nastavio uspješnim ulogama te je utjelovio Jugheada Jonesa u seriji "Riverdale", dok se Dylan fokusirao na nezavisne filmove i kazališnu scenu.
Gisele Bündchen jedna je od najpoznatijih manekenki na svijetu, a najbolja prijateljica i poslovna suradnica joj je sestra blizanka Patricia.
Gisele i Patricia su dvojajčane blizanke rođene u samo pet minuta razlike, a manekenka se na Instagramu nekoliko puta pohvalila da ima veliku sreću što joj je sestra ujedno i najbolja prijateljica. Patricia je inače menadžerica svoje sestre.
Vin Diesel također ima dvojajčanog blizanca, Paula. Nekoliko puta je o njemu pisao na Instagramu, gdje je objavio i zajedničke fotografije.
Braća si nimalo ne nalikuju, no zanimljivo je da oboje rade u Hollywoodu. Dok je Vin poznati glumac, Paul radi s druge strane kamere kao producent.
Charles i Max Carver proslavili su se kao vukodlaci u MTV-evoj seriji "Teen Wolf" u kojoj su glumili Ethana i Aidena.
Među zapaženijim ulogama im je ona u seriji "Kućanice". Utjelovili su djecu Lynette Scavo (Felicity Huffman).
Alanis Morissette je legendarnim albumom "Jagged Little Pill" osvojila glazbeni svijet sredinom 90-ih godina te se etablirala kao jedna od najznačajnijih glazbenica svoga vremena, a malo je poznato da ima dvojajčanog blizanca.
Wade Morissette također se bavi glazbom te ima svoj bend, no karijeru je više usmjerio vježbanju. Instruktor je joge, a sudeći po komentarima na Instagramu, ostvario je utjecajnu karijeru na tom polju.
Suprug Heidi Klum inače je član njemačkog benda Tokio Hotel, u kojem svira s blizancem Billom Kaulitzem.
Identični blizanci proslavili su se sredinom 2000-ih hitom kojim su osvojili svijet, no njeguju potpuno drugačiji stil.
Jednojajčani blizanci Matt i Ross Duffer kreativni su dvojac koji stoji iza hit serije "Stranger Things".
Ideju serije imali su dugo, a prije nego što su postigli dogovor s Netflixom, odbilo ih je čak 15 studija. Danas su u centru pažnje zbog dugo očekivanog finala jedne od najpopularnijih novih serija na svijetu.
Joel i Benji Madden su kao frontmen i glavni gitarist pop punk benda Good Charlotte osvojili glazbenu srenu na prijelazu milenija hitom "Lifestyles of the Rich & Famous".
Česti su gosti i showbiz rubrika zbog svojih životnih družica. Joel Madden u braku je s Nicole Richie od 2010. godine, dok je Benji suprug glumice Cameron Diaz.
Glumci Aaron i Shawn Ashmore nerijetko zbunjuju fanove jer su identični blizanci. Shawn se proslavio u franšizi "X-Men", dok je Aaron najpoznatiji po seriji "Smallville".
Braća su zajedno radila i pred kamerama, a nerijetko se natječu za iste uloge. U intervjuima se Aaron šalio kako jedva čeka da Shawn odbije neku ulogu kako bi mogla pripasti njemu.
