Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POZNATI "DUPLIĆI"

FOTO Znate li koji slavni imaju blizance? Za neke ćete se možda iznenaditi jer si nimalo ne sliče

Poznati blizanci tijekom godina su se mogli zamijeniti na crvenom tepihu i nitko ne bi to ni primijetio, no neki slavni imaju dvojajčane blizance koji im uopće ne sliče. Za May-Kate i Ashley Olsen svi znaju, no možda ćete se iznenaditi kada otkrijete tko sve u svijetu showbiza ima blizanca.
Screenshot celebrities ninemsn.au
Michael Kutcher brat je blizanac slavnoga glumca Ashtona Kutchera. | Foto: Screenshot celebrities ninemsn.au
1/29
Michael Kutcher brat je blizanac slavnoga glumca Ashtona Kutchera. | Foto: Screenshot celebrities ninemsn.au
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025