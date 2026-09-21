FOTO Znate li što je 'Klub 27'?

Jimi Hendrix preminuo je u Londonu 18. rujna 1970. godine, u dobi od samo 27 godina. Njegova smrt povezana je s uzimanjem barbiturata, a dogodila se nešto više od godinu dana nakon smrti Briana Jonesa. Samo nekoliko tjedana poslije preminula je i Janis Joplin, također u dobi od 27 godina. Hendrix je tako postao jedno od najpoznatijih imena su kasnije povezana s fenomenom "Kluba 27", dok njegov utjecaj na rock-glazbu i način sviranja električne gitare traje desetljećima nakon njegove smrti. | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija