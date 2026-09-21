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POP-KULTURNI FENOMEN

FOTO Znate li što je 'Klub 27'?

Klub 27 kulturni je fenomen koji povezuje poznate glazbenike, umjetnike i glumce koji su preminuli u dobi od 27 godina. Pojam je privukao veću pozornost krajem 60-ih i početkom 70-ih, nakon što su u kratkom vremenskom razdoblju preminule neke od najutjecajnijih glazbenih zvijezda toga doba. Njihove prerane smrti, uz velik utjecaj koji su ostavili na popularnu kulturu i glazbu, pridonijele su stvaranju svojevrsnog mita o "Klubu 27". Na njega je podsjetila i smrt Presleyja Gerbera, sina slavne Cindy Crawford
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Presley Walker Gerber Dead At 27
"Klub 27" desetljećima je jedan od najmračnijih fenomena popularne kulture, a radi se o nazivu koji se povezuje s poznatim glazbenicima, glumcima i drugim javnim osobama koje su preminule u dobi od samo 27 godina. Sada je pozornost privukla još jedna prerana smrt. Presley Gerber, sin manekenke Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera, preminuo je u dobi od 27 godina. | Foto: Profimedia
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"Klub 27" desetljećima je jedan od najmračnijih fenomena popularne kulture, a radi se o nazivu koji se povezuje s poznatim glazbenicima, glumcima i drugim javnim osobama koje su preminule u dobi od samo 27 godina. Sada je pozornost privukla još jedna prerana smrt. Presley Gerber, sin manekenke Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera, preminuo je u dobi od 27 godina. | Foto: Profimedia
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