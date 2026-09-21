FOTO Znate li što je 'Klub 27'?

Klub 27 kulturni je fenomen koji povezuje poznate glazbenike, umjetnike i glumce koji su preminuli u dobi od 27 godina. Pojam je privukao veću pozornost krajem 60-ih i početkom 70-ih, nakon što su u kratkom vremenskom razdoblju preminule neke od najutjecajnijih glazbenih zvijezda toga doba. Njihove prerane smrti, uz velik utjecaj koji su ostavili na popularnu kulturu i glazbu, pridonijele su stvaranju svojevrsnog mita o "Klubu 27". Na njega je podsjetila i smrt Presleyja Gerbera, sina slavne Cindy Crawford
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"Klub 27" desetljećima je jedan od najmračnijih fenomena popularne kulture, a radi se o nazivu koji se povezuje s poznatim glazbenicima, glumcima i drugim javnim osobama koje su preminule u dobi od samo 27 godina. Sada je pozornost privukla još jedna prerana smrt. Presley Gerber, sin manekenke Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera, preminuo je u dobi od 27 godina.
| Foto: Profimedia
"Klub 27" desetljećima je jedan od najmračnijih fenomena popularne kulture, a radi se o nazivu koji se povezuje s poznatim glazbenicima, glumcima i drugim javnim osobama koje su preminule u dobi od samo 27 godina. Sada je pozornost privukla još jedna prerana smrt. Presley Gerber, sin manekenke Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera, preminuo je u dobi od 27 godina. |
Foto: Profimedia
"Klub 27" desetljećima je jedan od najmračnijih fenomena popularne kulture, a radi se o nazivu koji se povezuje s poznatim glazbenicima, glumcima i drugim javnim osobama koje su preminule u dobi od samo 27 godina. Sada je pozornost privukla još jedna prerana smrt. Presley Gerber, sin manekenke Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera, preminuo je u dobi od 27 godina.
| Foto: Profimedia
Presley Gerber rođen je 1999. godine u Kaliforniji, a poput svoje majke i mlađe sestre Kaije Gerber izgradio je karijeru u svijetu mode. Već s 15 godina potpisao je ugovor s agencijom IMG Models, a poslije je radio za poznate modne kuće i brendove poput Calvina Kleina, Moschina i Dolce & Gabbane. Posljednjih godina otvoreno je govorio i o svojim problemima s mentalnim zdravljem i ovisnošću, nastojeći vlastitim iskustvima potaknuti otvoreniji razgovor o tim temama.
| Foto: RALL
Gerber je preminuo 20. rujna 2026. u ustanovi za liječenje ovisnosti. Službeni uzrok smrti još nije objavljen. Obitelj je nakon njegove smrti zamolila javnost za privatnost u ovom teškom razdoblju.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Amy Winehouse rođena je 1983. godine u Londonu, a ljubav prema glazbi pokazivala je još od mladosti. Posebno ju je privlačio jazz, a među njezinim glazbenim uzorima bile su legendarne pjevačice Billie Holiday i Dinah Washington. Već sa 16 godina nastupala je u lokalnim jazz-klubovima, gdje je svojim prepoznatljivim glasom i osebujnim stilom počela privlačiti pozornost publike.
| Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL
Prvi album "Frank" objavila je 2003. godine, predstavivši se kao iznimno talentirana autorica britkih, iskrenih i nerijetko provokativnih tekstova. Pravi svjetski uspjeh stigao je tri godine poslije s albumom Back to Black. Album je osvojio brojne nagrade, uključujući Grammyje, dok je pjesma "Rehab" postala jedan od najvećih hitova njezine karijere i učinila je međunarodnom glazbenom zvijezdom.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Iza velikog uspjeha skrivao se, međutim, sve burniji privatni život. Winehouse je u svojim pjesmama otvoreno progovarala o ljubavi, prekidima i emocionalnim problemima, a posebno o turbulentnom odnosu sa suprugom Blakeom Fielder-Civilom. Problemi s alkoholom i drogama s vremenom su postajali sve izraženiji te su počeli ozbiljno utjecati na njezino zdravlje, javne nastupe i profesionalnu karijeru.
| Foto: Yui Mok/PA Images/PIXSELL
Tijekom posljednjih godina života njezini su nastupi često bili obilježeni problemima, a pokušaj povratka na pozornicu 2011. završio je neslavno. Nakon problematičnog nastupa na početku europske turneje u lipnju iste godine, preostali koncerti bili su otkazani. Samo mjesec dana poslije, 23. srpnja 2011., Amy Winehouse pronađena je mrtva u svojem domu u Londonu. Imala je samo 27 godina, a kao uzrok smrti utvrđeno je trovanje alkoholom.
| Foto: NordPhoto/PIXSELL
Smrt Amy Winehouse povezala je njezino ime s takozvanim "Klubom 27", skupinom slavnih glazbenika koji su preminuli u toj dobi. Unatoč kratkoj karijeri, ostavila je snažan trag u suvremenoj glazbi zahvaljujući jedinstvenom glasu, spoju jazza, soula i R&B-a te izrazito osobnim tekstovima. "Back to Black" ostao je njezino najpoznatije djelo i jedan od albuma koji su obilježili popularnu glazbu početka 21. stoljeća.
| Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL
Brian Jones rođen je 1942. godine u Engleskoj, a početkom 60-ih postao je jedna od ključnih osoba u nastanku grupe The Rolling Stones. Bend se okupio u Londonu oko zajedničke ljubavi prema čikaškom bluesu, a njegovu ranu postavu činili su Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Bill Wyman i Jones. Upravo je Jones imao važnu ulogu u osnivanju grupe i oblikovanju njezina ranog glazbenog identiteta.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Jones se isticao kao iznimno svestran glazbenik. Osim ritam i slide gitare, svirao je klavir, saksofon, flautu, marimbu, Mellotron, sitar, čembalo i usnu harmoniku. Njegova sklonost eksperimentiranju različitim instrumentima pomogla je proširiti zvuk Rolling Stonesa izvan njihovih blues korijena, osobito tijekom razdoblja u kojem je rock-glazba postajala sve otvorenija prema novim stilovima i neobičnim zvukovima.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Kako je popularnost Rolling Stonesa rasla, članovi grupe postajali su poznati i po burnom životu izvan pozornice. Jagger, Richards i Jones redovito su privlačili pozornost britanskih medija zbog uporabe droga i načina života koji je tadašnja javnost smatrala skandaloznim. Jonesovi odnosi s ostalim članovima benda istodobno su postajali sve napetiji, a njegov karakter i osobni problemi dodatno su otežavali suradnju.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
U lipnju 1969. Jones je napustio Rolling Stonese, odnosno bio je udaljen iz grupe nakon što su problemi unutar benda postali nepremostivi. Samo nekoliko tjedana poslije, 3. srpnja 1969., pronađen je mrtav u bazenu svojeg doma u Cotchford Farmu u Sussexu. Imao je samo 27 godina. Službeno je njegova smrt proglašena nesretnim slučajem, odnosno utapanjem, pri čemu su alkohol i droge navedeni kao čimbenici koji su tome pridonijeli.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Jimi Hendrix, jedan od najutjecajnijih gitarista u povijesti rock-glazbe, rođen je 1942. godine u Seattleu. Prije nego što je postao glazbena zvijezda, kratko je služio kao padobranac u američkoj vojsci. Nakon odlaska iz vojske posvetio se glazbi te je nekoliko godina nastupao kao prateći gitarist uz izvođače poput Little Richarda i grupe The Isley Brothers.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 1966. godine, kada je zapažen tijekom nastupa u jednom njujorškom klubu. Ubrzo nakon toga otišao je u Englesku, gdje je publiku i glazbenike oduševio virtuoznim sviranjem električne gitare, eksperimentiranjem sa zvukom i energičnim nastupima. Njegov talent impresionirao je čak i već afirmirane gitariste britanske rock-scene, među kojima je bio Eric Clapton.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Hendrix je u samo nekoliko godina potpuno promijenio predodžbu o tome što se može postići električnom gitarom. Kombinirao je blues, rock i psihodelične elemente, koristeći distorziju, povratnu spregu i različite studijske tehnike kao sastavni dio svoje glazbe. Krajem 1960-ih već je bio međunarodna zvijezda, a njegovi koncertni nastupi, uključujući legendarno pojavljivanje na Woodstocku 1969., učvrstili su njegov status ikone čitave generacije.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Iza golemog uspjeha pojavili su se i brojni problemi. Hendrix se suočavao s poslovnim i financijskim sporovima, dok ga je istodobno frustriralo očekivanje dijela publike da nastavi stvarati i nastupati na način koji ga je proslavio. Želio je istraživati nove glazbene pravce, ali nije dobio priliku u potpunosti ostvariti svoje buduće zamisli.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Jimi Hendrix preminuo je u Londonu 18. rujna 1970. godine, u dobi od samo 27 godina. Njegova smrt povezana je s uzimanjem barbiturata, a dogodila se nešto više od godinu dana nakon smrti Briana Jonesa. Samo nekoliko tjedana poslije preminula je i Janis Joplin, također u dobi od 27 godina. Hendrix je tako postao jedno od najpoznatijih imena su kasnije povezana s fenomenom "Kluba 27", dok njegov utjecaj na rock-glazbu i način sviranja električne gitare traje desetljećima nakon njegove smrti.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Janis Joplin, prepoznatljiva po hrapavom i snažnom glasu te energičnim, gotovo potpuno nesputanim nastupima, rođena je 1943. godine u Teksasu. Još kao djevojka teško se uklapala u svoju okolinu, a utočište je pronašla u glazbi. Posebno su je privlačili blues i izvođači poput Bessie Smith, čiji će se utjecaj poslije jasno čuti u njezinu jedinstvenom načinu pjevanja.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Još kao tinejdžerica počela je izvoditi folk i blues po klubovima, seleći se između Teksasa i San Francisca. Velika prekretnica dogodila se 1966. godine, kada je postala pjevačica sastava Big Brother and the Holding Company iz San Francisca. Već sljedeće godine privukla je golemu pozornost nastupom na Monterey Pop Festivalu, gdje je njezina sirova energija i emocionalna izvedba ostavila snažan dojam na publiku.
| Foto: You Tube
Krajem 60-ih Joplin je izrasla u jednu od najvećih zvijezda američke rock-scene. Njezine izvedbe bile su obilježene kombinacijom bluesa, soula i rocka, ali prije svega glasom koji je mogao zvučati istodobno ranjivo i silovito. Nakon odlaska iz Big Brother and the Holding Company nastavila je samostalnu karijeru, a posljednje snimke stvarala je s novom pratećom grupom Full Tilt Boogie Band.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Godine 1970. činilo se da se njezin privatni i profesionalni život počinje stabilizirati. Bila je zaručena i radila je na novom albumu, no 4. listopada iste godine pronađena je mrtva u hotelskoj sobi u Los Angelesu. Imala je samo 27 godina, a kao uzrok smrti utvrđeno je predoziranje heroinom. Preminula je svega nekoliko tjedana nakon Jimija Hendrixa, koji je također imao 27 godina.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Album "Pearl", koji je dovršen neposredno prije njezine smrti, objavljen je početkom 1971. i postao je njezin najveći komercijalni uspjeh. Album je dosegnuo prvo mjesto američke ljestvice, kao i pjesma "Me and Bobby McGee", koja je postala jedan od njezinih najpoznatijih hitova. Janis Joplin ostala je simbol jedne generacije i jedno od ključnih imena "Kluba 27", a njezin karakteristični glas desetljećima poslije ostaje jedan od najprepoznatljivijih u povijesti rock-glazbe.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Jim Morrison, karizmatični pjevač grupe The Doors i jedna od najzagonetnijih figura rock-glazbe, rođen je 1943. godine na Floridi. Kao sin američkog mornaričkog časnika odrastao je u vojničkoj obitelji, ali se vrlo rano počeo suprotstavljati pravilima i konvencijama takvog načina života. Privlačili su ga književnost, poezija i film, a upravo je spajanjem tih interesa s glazbom izgradio osebujan umjetnički identitet.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Morrison je studirao film na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu, gdje je upoznao Raya Manzareka. Njihovo poznanstvo preraslo je u glazbenu suradnju pa su 1965. godine, zajedno s gitaristom Robbyjem Kriegerom i bubnjarom Johnom Densmoreom, osnovali The Doors. Morrisonov duboki bariton, mračni i poetski tekstovi te nepredvidivi nastupi ubrzo su postali zaštitni znak grupe.
| Foto: Pixsell/IMDB
The Doors su tijekom druge polovice 1960-ih postali jedan od najvažnijih američkih rock-sastava. Pjesme poput "Light My Fire", "People Are Strange" i "Riders on the Storm" pomogle su oblikovati njihov prepoznatljiv zvuk, dok je Morrison na pozornici gradio gotovo mističnu personu. Nadimak "Lizard King", odnosno "Kralj guštera", dodatno je pridonio njegovu statusu tajanstvene i buntovne ikone kontrakulture.
| Foto: Wikipedia
Početkom 1971. Morrison se udaljio od života rock-zvijezde i preselio u Pariz sa svojom dugogodišnjom partnericom Pamelom Courson. Želio se više posvetiti pisanju i poeziji, no njegov novi život u Francuskoj trajao je tek nekoliko mjeseci. Courson ga je 3. srpnja 1971. pronašla mrtvog u kadi njihova pariškog stana. Morrison je imao samo 27 godina.
| Foto: Starfile/All Action/Press Association/PIXSELL
Kao službeni uzrok smrti navedeno je zatajenje srca, ali obdukcija nije provedena, što je tijekom desetljeća pridonijelo brojnim nagađanjima i teorijama o okolnostima njegove smrti. Morrison je preminuo točno dvije godine nakon Briana Jonesa te manje od godinu dana nakon Jimija Hendrixa i Janis Joplin, zbog čega je postao jedno od središnjih imena "Kluba 27". Tragičan nastavak priče uslijedio je 1974., kada je Pamela Courson umrla od predoziranja heroinom, također u dobi od samo 27 godina.
| Foto: IMDB/PIXSELL/IPA
Kurt Cobain rođen je 1967. godine u američkoj saveznoj državi Washington, a mnogo prije nego što je postao frontmen Nirvane i simbol generacije X bio je kreativno dijete zainteresirano za umjetnost i glazbu. Razvod roditelja, koji se dogodio kada je imao devet godina, snažno ga je pogodio. Tijekom odrastanja sve se više okretao glazbi, ali i buntovničkom ponašanju koje će poslije postati dijelom njegova javnog imidža.
| Foto: Justin Thomas/Press Association/PIXSELL
Godine 1987. s basistom Kristom Novoselicem osnovao je Nirvanu, grupu koja će iz temelja promijeniti rock-scenu početkom 90-ih. Nakon nekoliko promjena bubnjara bendu se 1990. pridružio Dave Grohl, čime je nastala njegova najpoznatija postava. Nirvana je prvi album "Bleach" objavila 1989. godine, kada su privukli pozornost alternativne glazbene scene američkog sjeverozapada.
| Foto: Rudi Keuntje
Svjetski proboj uslijedio je 1991. s albumom "Nevermind" i pjesmom "Smells Like Teen Spirit". Neočekivani uspjeh pretvorio je Nirvanu u jedan od najvećih rock-bendova svojeg vremena, a grunge iz lokalnog glazbenog pokreta u globalni fenomen. Cobainovi tekstovi, ispunjeni ironijom, frustracijom i dvosmislenim slikama, posebno su odjeknuli među mladom publikom pa su ga mediji počeli nazivati "glasom generacije", titulom prema kojoj je sam pokazivao nelagodu.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Iza goleme popularnosti Cobain se suočavao s ozbiljnim osobnim problemima, uključujući kronične zdravstvene tegobe i ovisnost o heroinu. Početkom 1994. njegovo se stanje dodatno pogoršalo, a u ožujku je u Rimu završio u bolnici nakon predoziranja kombinacijom lijekova i alkohola. Događaj je tada izazvao veliku zabrinutost ljudi iz njegove neposredne okoline.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Kurt Cobain pronađen je mrtav u svojem domu u Seattleu 8. travnja 1994., a istraga je zaključila da je tri dana ranije počinio samoubojstvo vatrenim oružjem. Imao je 27 godina. Njegova smrt ponovno je privukla pozornost na fenomen "Kluba 27", više od dva desetljeća nakon smrti Hendrixa, Joplin, Morrisona i Jonesa. Cobain je iza sebe ostavio samo tri studijska albuma s Nirvanom, ali i glazbeno nasljeđe koje je snažno obilježilo alternativni rock i popularnu kulturu 1990-ih.
| Foto: Starfile/PRESS ASSOCIATION
Anton Yelchin rođen je 11. ožujka 1989. u tadašnjem Sovjetskom Savezu, u obitelji ruskih Židova. Sa samo šest mjeseci s roditeljima se preselio u SAD, gdje je odrastao i vrlo rano počeo glumiti. Jednu od prvih zapaženijih uloga ostvario je u filmu "Hearts in Atlantis" iz 2001., a poslije se pojavljivao u brojnim filmskim i televizijskim projektima.
| Foto: RE/PRESS ASSOCIATION
Veliki proboj ostvario je 2009. ulogom Pavela Chekova u novoj filmskoj verziji "Zvjezdanih staza", a iste godine glumio je Kylea Reesea u filmu "Terminator Salvation". Chekova je ponovno utjelovio u filmovima "Star Trek Into Darkness" i "Star Trek Beyond". Istodobno je rado prihvaćao uloge u manjim i nezavisnim produkcijama poput "Like Crazy", "Odd Thomas", "5 to 7" i "Green Room".
| Foto: TONY GENTILE
Anton Yelchin poginuo je 19. lipnja 2016. u dobi od 27 godina u neobičnoj nesreći ispred svojeg doma u Los Angelesu. Njegovo vozilo otkotrljalo se unatrag i prikliještilo ga između automobila i objekta na njegovu posjedu, nanijevši mu smrtonosne ozljede. Zbog činjenice da je preminuo sa samo 27 godina, Yelchin se navodi u proširenim popisima osoba povezanih s "Klubom 27".
| Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL
Jonathan Gregory Brandis rođen je 13. travnja 1976. godine u SAD-u, a karijeru je započeo još kao dijete, najprije kao model, a potom nastupajući u televizijskim reklamama. Pred kamerama se pojavio već početkom 80-ih, nakon čega su uslijedile brojne televizijske i filmske uloge koje su ga postupno učinile jednim od prepoznatljivijih mladih glumaca svoje generacije.
| Foto: Screenshot/YouTube
Veliku pozornost privukao je 1990. godine ulogom Billa Denbrougha u televizijskoj miniseriji "It", snimljenoj prema romanu Stephena Kinga, kao i ulogom Bastiana Buxa u filmu "The NeverEnding Story II: The Next Chapter". Vrhunac tinejdžerske popularnosti dosegnuo je nekoliko godina poslije, kada je kao 17-godišnjak dobio ulogu mladog genijalca Lucasa Wolenczaka u znanstvenofantastičnoj seriji "seaQuest DSV". Brandis je zahvaljujući toj ulozi stekao velik broj mladih obožavatelja i često se pojavljivao na stranicama tinejdžerskih časopisa.
| Foto: Screenshot/YouTube
Jonathan Brandis preminuo je 12. studenoga 2003. godine u Los Angelesu. Imao je 27 godina.
| Foto: Screenshot/YouTube