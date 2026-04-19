Zoran iz 'Života na vagi' iskreno priznao: 'Ima dana kad posustanem, ali trudim se...'

Foto: RTL

Bivši kandidat showa otvoreno je progovorio o kilogramima, navikama koje je zadržao, ali i prijateljstvima koja su opstala i izvan showa

Admiral

Omiljeni kandidat devete sezone 'Života na vagi', Zoran Rešetar, otvoreno je progovorio o svakodnevici nakon showa te je otkrio s kojim se izazovima svakodnevno susreće.

U intervjuu za RTL priznao je da stvarni život nosi izazove i da nije uvijek lako održati disciplinu, no ne odustaje.

- Radim, vozim kamion, ali sad samo na dnevnim relacijama. Treniram tri puta tjedno na grupnim treninzima s trenerom. Od finalne vage do sad sam u plusu nekih pet kilograma, ali se tako osjećam odlično. Trenutno održavam tu kilažu, ali potrudit ću se još smanjiti pa da konačno dođem do te famozne dvoznamenkaste cifre na vagi - rekao je.

- Naravno da ima dana kad posustanem, popijem koje pivo s ekipom, pojedem nešto nezdravo, ali u životu izvan showa je to realna situacija, nismo roboti. S obzirom na posao koji radim, trudim se koliko je maksimalno moguće paziti da su obroci zdravi te da je u obroku dobar omjer proteina, vlakana, masti, ugljikohidrata, kako su nas učili u showu - naglasio je.

Rekao je kako je i dalje u kontaktu s drugim kandidatima iz showa.

- Čujem se s ostalim kandidatima, skoro svima, jer imamo jednu zajedničku grupu na društvenoj mreži, a kad me put nanese kamionom, javim se nekome za koga znam da je iz tog kraja. U planu mi je za vrijeme godišnjeg odmora posjetiti malo kandidate uz obalu - otkrio je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

